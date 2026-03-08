Ana Belén, 74 años: "Me levanto cada día a las 5 de la mañana, desayuno café y tostadas, no sigo dietas y peso 49 kilos"

A sus 74 años, Ana Belén sigue poseyendo esa extraña capacidad de detener el tiempo. No se trata solo de su voz, que permanece intacta y poderosa, sino de una presencia física que desafía cualquier lógica biológica asociada a la edad.

La artista, que continúa siendo un referente indiscutible de la cultura española, no se esconde tras filtros ni promesas de eterna juventud basadas en la cirugía. Su fórmula es, en realidad, mucho más pragmática y, a la vez, exigente.

"Cuando estoy rodando una serie y me tengo que levantar a las 5.15 de la mañana, algún día me despierto y digo: 'no puedo más, lo dejo'. Tengo la inmensa suerte de dedicarme a lo que ha sido mi pasión desde niña. Es un regalo", afirmó en una entrevista en Elle.

En la primera comida del día, Ana Belén toma un café bien cargado, papaya y otras frutas de temporada, y unas tostadas con mantequilla y mermelada casera que suelen hacer en casa, normalmente de grosella, mora o zarzamora.

Ese desayuno generoso se contrarresta con las noches que suelen ser mucho más ligeras. Si no tiene compromisos sociales o invitados en casa, la artista suele cenar poco.

En muchas ocasiones opta por un yogur acompañado de un pequeño capricho dulce, como un trozo de chocolate o un mantecado. Este hábito, repetido durante años, ha contribuido a que mantenga prácticamente la misma talla desde que era joven.

Su forma de alimentarse se basa en productos sencillos y tradicionales: verduras de temporada, sopas, legumbres y pescado. La carne aparece en su dieta, pero solo de manera ocasional.

Más que seguir un plan concreto, Ana Belén prefiere escuchar a su cuerpo y elegir los alimentos según como se siente en cada momento.

Además de cuidar lo que come, la artista también presta atención al ejercicio físico. Cuando su agenda lo permite, acude al gimnasio y practica pilates, además de trabajar la fuerza con profesionales relacionados con el mundo de la danza.

Todo ello le ayuda a mantener la agilidad y el tono muscular necesarios para seguir subiendo a los escenarios.

Ella misma ha explicado que no busca rendimientos extremos ni entrenamientos intensivos, sino mantenerse activa. En una entrevista reconocía su peso actual con total naturalidad: "Ahora peso 49".

Más allá de la alimentación y el deporte, el baile y la actividad física también han sido fundamentales en su vida. Ensayos, coreografías y conciertos le proporcionan una actividad física constante que forma parte de su rutina desde hace décadas.

En cuestiones de belleza, Ana Belén tampoco cree en soluciones milagrosas. Su postura es clara, mantenerse hidratada, cuidar la piel con sus cremas habituales y optar por tratamientos estéticos moderados.

Entre ellos se encuentran técnicas como la mesoterapia, la radiofrecuencia o los peelings suaves, siempre con el objetivo de respetar su expresión natural y su edad.

En definitiva, la artista defiende una fórmula basada en el equilibrio: comer bien sin obsesiones, moverse con regularidad y disfrutar de la vida. Un estilo de vida sencillo que, con el paso de los años, parece haber demostrado su eficacia