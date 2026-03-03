Fernando Ónega, referente del periodismo político en España, ha fallecido hoy martes sobre las 19:00 horas a los 78 años, según confirmó el medio 65 y más, del cual era presidente, y será velado en una capilla ardiente abierta este miércoles, 4 de marzo, de 10:00 a 21:00 horas en la Casa de Galicia de Madrid.
A pesar de que no se conoce la causa de la muerte, Ónega ya había hecho frente a diversos problemas de salud en sus últimos años.
🔴¿Quién era Fernando Ónega?
Fernando Ónega fue un periodista y cronista español especialmente reconocido por su papel en la Transición española, donde ejerció como director de prensa y portavoz de la Presidencia del Gobierno de Adolfo Suárez, actuando como una de las voces más escuchadas y respetadas por su rigor y neutralidad. Asimismo, escribió uno de los discursos más emblemáticos de Suárez: "Puedo prometer y prometo".
A lo largo de su carrera dirigió informativos en grandes cadenas de radio como Cadena SER, Cope y Onda Cero. Por otro lado, también colaboró en televisión con TVE, Telecinco y Antena 3 (donde trabaja su hija Sonsoles Ónega); llegó a liderar el Diario Ya y escribió columnas de opinión en varios periódicos en España.
🔴¿Quién es la familia de Fernando Ónega?
Fernando Ónega y Ángela Rodrigo se casaron en el año 2000; sin embargo, su matrimonio e historia de amor han sido llevados a cabo de una manera muy discreta. Su hija mayor, Cristina Ónega, ha seguido los pasos de su padre y dirige el Canal 24 Horas de Televisión Española.
De esta manera, su hija mediana Sonsoles Ónega, también ha seguido los pasos de Fernando Ónega y es periodista y escritora. Lleva varios años en Atresmedia con su programa Y Ahora Sonsoles y además recibió un Premio Planeta por su libro Las hijas de la criada.
El menor de sus hijos, Fernando Ónega Jr., apenas tiene 23 años y es menos conocido que sus hermanas; sin embargo, mantiene una estrecha relación con ellas. A diferencia del resto de su familia, Fernando Ónega Jr. ha decidido centrar sus estudios en Ingeniería Informática en la Universidad Autónoma de Madrid, especializándose más adelante en desarrollo de software e inteligencia artificial.
-
Toñi Moreno: "Fernando Onega me cogió de la mano cuando se me dieron torcidas en TVE"
"Fernando Onega me cogió de la mano cuando se me dieron torcidas en TVE. Venía cada mañana a maquillaje , me cogía de la mano y me decía “eres buena “. Su hija , que es mi amiga sabe que no puedo nombrarlo sin llorar. Ahora lo hago porque tengo el alma rota. Se fue el Maestro", ha dicho.
Fernando Onega me cogió de la mano cuando se me dieron torcidas en TVE. Venía cada mañana a maquillaje , me cogía de la mano y me decía “eres buena “. Su hija , que es mi amiga sabe que no puedo nombrarlo sin llorar. Ahora lo hago porque tengo el alma rota. Se fue el Maestro.— Toñi Moreno (@tmorenomorales) March 3, 2026
-
La Casa de S.M. el Rey se pronuncia sobre Fernando Ónega
"Fernando Ónega, gallego y escribidor, referente del mejor periodismo desde la Transición, nos ha dejado. Maestro de periodistas, Fernando nos regaló sus crónicas, su ironía y esa mirada afilada y honesta de la realidad. En todos los formatos ejerció como profesional destacado, pero fue en la radio donde encontró su casa. Nuestro cariño y el mejor recuerdo para su familia", ha señalado.
Fernando Ónega, gallego y escribidor, referente del mejor periodismo desde la Transición, nos ha dejado. Maestro de periodistas, Fernando nos regaló sus crónicas, su ironía y esa mirada afilada y honesta de la realidad. En todos los formatos ejerció como profesional destacado,…— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) March 3, 2026
-
Juanma Moreno: "Hombre respetado, cronista de la Transición y periodista de altura"
Es una pena que haya fallecido Fernando Ónega. Hombre respetado, cronista de la Transición y periodista de altura.— Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) March 3, 2026
El autor del célebre discurso "Puedo prometer y prometo" de Adolfo Suárez ha prestado un gran servicio a la democracia con la palabra y la mesura.
Descanse en paz. pic.twitter.com/yLWEb6uwdR
-
Atresmedia se despide de Fernando Ónega
Lamentamos profundamente el fallecimiento de Fernando Ónega, referente periodístico y cronista político de reconocido prestigio. A lo largo de su dilatada trayectoria profesional, Ónega desempeñó diferentes puestos de responsabilidad en Onda Cero y Antena 3.— Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) March 3, 2026
Desde Atresmedia… pic.twitter.com/UBHh2dgWgN
-
La muerte de Fernando Ónega, padre de Sonsoles, paraliza su programa: las lágrimas de sus compañeros
El periodista Fernando Ónega ha fallecido este martes a los 78 años, según ha confirmado el medio 65 y más, del que era presidente.
La noticia ha supuesto un duro golpe en el programa de Sonsoles Ónega, que hoy no se encontraba al frente del espacio y estaba siendo sustituida por Pepa Romero.
-
Pepa Romero: "Qué día más triste para el periodismo"
Pepa Romero, conmovida, ha despedido Y ahora Sonsoles con un emotivo mensaje a Fernando Ónega: "Qué día más triste para el periodismo. Era un periodista de raza, de esos que lo llevan dentro. Escucharlo aliviaba. Él conciliaba".
También ha dedicado unas palabras a sus hijas, quienes lloran su muerte: "Le queríamos decir a Sonsoles que desde tu equipo te mandamos un beso enorme. A ti y a tu hermana, Cristina".
-
Sandra Golpe: "Me duele el alma, querido Fernando Ónega"
Me duele el alma, querido Fernando Ónega. DEP 🖤— Sandra Golpe (@SandraGolpeA3TV) March 3, 2026
-
Elma Saiz: "Referente en el periodismo, siempre al servicio del debate público con rigor, cercanía y corazón"
"Querido Fernando, escucharte era aprender y reflexionar, con esa elegancia y verdad que transmitías. Referente en el periodismo, siempre al servicio del debate público con rigor, cercanía y corazón. Mi abrazo más cálido a tu familia, amigos y compañeros. Te echaremos de menos", ha indicado la ministra.
Querido Fernando, escucharte era aprender y reflexionar, con esa elegancia y verdad que transmitías— Elma Saiz (@SaizElma) March 3, 2026
Referente en el periodismo, siempre al servicio del debate público con rigor, cercanía y corazón
Mi abrazo más cálido a tu familia, amigos y compañeros. Te echaremos de menos pic.twitter.com/l0AVrGFZgC
-
Manolo Lama: "Se va un grande del periodismo y de la vida"
"Se va un grande del periodismo y de la vida. D.E.P FERNANDO ONEGA", ha comentado el periodista en redes sociales.
Se va un grande del periodismo y de la vida.— Manolo Lama (@lamacope) March 3, 2026
D.E.P FERNANDO ONEGA pic.twitter.com/JNKB32V7qO
-
Fernando Ónega será velado este miércoles, 4 de marzo
El periodista, tal y como ha informado 65YMÁS, diario del que era Presidente, será velado en una capilla ardiente que estará abierta este miércoles, día 4, de 10:00 a 21:00 horas en la Casa de Galicia de Madrid.
-
Beatriz Cortázar reacciona al fallecimiento del periodista
Beatriz Cortázar ha sido una de las primeras colaboradoras del programa en reaccionar: "Un beso a toda la familia. Es una pérdida enorme para el mundo del periodismo porque Fernando es un referente para todos. No nos lo esperábamos".
"Se va con un broche de oro", ha expresado Isabel Rábago, recordando que este pasado martes, 1 de marzo, Fernando Ónega fue distinguido con el Premio de Periodismo El Correo-Fundación Vocento en su 39º edición por su artículo Salvar las instituciones, publicado el 23 de mayo de 2025 en el diario La Vanguardia.
-
Emiliano García-Page se despide de Fernando Ónega
"El mundo del periodismo y todos quienes creemos en el valor de la buena información estamos de luto. Lamento profundamente el fallecimiento de Fernando Ónega, de quien quiero destacar su aportación decisiva durante la Transición, etapa clave de nuestra historia reciente. Mi pésame a sus familiares y seres queridos", ha señalado el político.
El mundo del periodismo y todos quienes creemos en el valor de la buena información estamos de luto.— Emiliano García-Page (@garciapage) March 3, 2026
Lamento profundamente el fallecimiento de Fernando Ónega, de quien quiero destacar su aportación decisiva durante la Transición, etapa clave de nuestra historia reciente.
Mi… https://t.co/eq8JV86Yem
-
Muere Fernando Ónega
El periodista Fernando Ónega ha muerto este martes a los 78 años.