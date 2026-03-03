Fernando Ónega, referente del periodismo político en España, ha fallecido hoy martes sobre las 19:00 horas a los 78 años, según confirmó el medio 65 y más, del cual era presidente, y será velado en una capilla ardiente abierta este miércoles, 4 de marzo, de 10:00 a 21:00 horas en la Casa de Galicia de Madrid.

A pesar de que no se conoce la causa de la muerte, Ónega ya había hecho frente a diversos problemas de salud en sus últimos años.

🔴¿Quién era Fernando Ónega?

Fernando Ónega fue un periodista y cronista español especialmente reconocido por su papel en la Transición española, donde ejerció como director de prensa y portavoz de la Presidencia del Gobierno de Adolfo Suárez, actuando como una de las voces más escuchadas y respetadas por su rigor y neutralidad. Asimismo, escribió uno de los discursos más emblemáticos de Suárez: "Puedo prometer y prometo".

A lo largo de su carrera dirigió informativos en grandes cadenas de radio como Cadena SER, Cope y Onda Cero. Por otro lado, también colaboró en televisión con TVE, Telecinco y Antena 3 (donde trabaja su hija Sonsoles Ónega); llegó a liderar el Diario Ya y escribió columnas de opinión en varios periódicos en España.

🔴¿Quién es la familia de Fernando Ónega?

Fernando Ónega y Ángela Rodrigo se casaron en el año 2000; sin embargo, su matrimonio e historia de amor han sido llevados a cabo de una manera muy discreta. Su hija mayor, Cristina Ónega, ha seguido los pasos de su padre y dirige el Canal 24 Horas de Televisión Española.

De esta manera, su hija mediana Sonsoles Ónega, también ha seguido los pasos de Fernando Ónega y es periodista y escritora. Lleva varios años en Atresmedia con su programa Y Ahora Sonsoles y además recibió un Premio Planeta por su libro Las hijas de la criada.

El menor de sus hijos, Fernando Ónega Jr., apenas tiene 23 años y es menos conocido que sus hermanas; sin embargo, mantiene una estrecha relación con ellas. A diferencia del resto de su familia, Fernando Ónega Jr. ha decidido centrar sus estudios en Ingeniería Informática en la Universidad Autónoma de Madrid, especializándose más adelante en desarrollo de software e inteligencia artificial.