Silvia Abril, 54 años, actriz: "Me da pena que los jóvenes necesiten creer en algo y se agarren en la fe cristiana"

Este sábado, 28 de febrero, se celebraron los Premios Goya 2026. Antes de la entrega de galardones, en la que Los domingos se hizo con la estatuilla a Mejor Película, multitud de personajes pasaron por la alfombra roja para responder a las preguntas de los periodistas desplazados hasta Barcelona.

Entre ellos estuvo Silvia Abril, quien no dejó indiferente a nadie. Fiel a su estilo directo y sin filtros, la actriz habló tanto de cine como de cuestiones sociales, y algunas de sus palabras, como es habitual, han generado debate.

La conocida actriz habló con naturalidad, dando su opinión sobre las favoritas de la noche. Aseguraba que aunque, Sirat y Los domingos le chiflaron, se queda con Sorda, "porque creo que es más necesaria".

Sin embargo, fue al hablar del trasfondo religioso de Los domingos cuando Silvia Abril expresó su opinión más polémica.

"Me niego a aceptar que la juventud tenga esa carencia y esa tirada hacia lo cristiano. Iba a decir lo místico, pero es que no es lo místico. Además... A mí me da pena que necesiten creer en algo y se agarren en la fe cristiana", relata.

Una afirmación que ha generado muchas opiniones enfrentadas en una gala muy marcada por el tono político. Y es que aunque sus palabras expresan su punto de vista personal, el mensaje de la película muestra el valor de la fe como guía y apoyo en la vida de muchos jóvenes a día de hoy.

Creer en algo puede ofrecer esperanza, fortaleza en momentos difíciles y un sentido de propósito para todas las cosas que se hacen en el día a día.

Historias como la de Los domingos reflejan cómo la fe puede ser un gran apoyo en decisiones importantes y acompañar a quienes buscan ayuda y sentido en su camino.

Sin embargo, Abril se mostró contundente con su pensamiento y expresó sin tapujos el rechazo que tiene hacia la religión. "Lo siento por la iglesia. Menudo chiringuito tenéis montado. Se acabó, se acabó. Vayan saliendo", concluyó diciendo en la entrevista.