Óscar Díaz, ganador del bote de 'Pasapalabra' en 2024, sobre Rosa Rodríguez: "Conocer a los MVP de la NFL era asumible"

El pasado 5 de febrero de 2026, Rosa Rodríguez hizo historia llevándose el bote de 2,7 millones de euros, el mayor repartido nunca en Pasapalabra.

La concursante logró completar el rosco adivinando la palabra "Morrall", el apellido del jugador de fútbol americano que fue elegido MVP de la NFL en 1968.

Sin embargo, antes de la hazaña de Rosa, en mayo de 2024, Óscar Díaz completó también el rosco, llevándose el bote de 1,8 millones al acertar la palabra “Fahrenkamp”, el apellido de un arquitecto alemán.

La victoria de Rodríguez y de Díaz confirmaron su gran capacidad para memorizar nombres propios en diferentes ámbitos: ciencia y deporte. Una habilidad que les ha llevado a hacerse con el bote de sus respectivas ediciones.

"No tiene misterio, y sí lo tiene, porque la base del estudio de Pasapalabra es hacerse listas marcianísimas de datos marcianísimos", confesaba Díaz en Tiempo de Juego de la COPE. "Yo tenía una lista de arquitectos raros".

La victoria de Óscar Díaz

Con años participando en concursos como ¡Boom!, Saber y Ganar o Cifras y Letras, Óscar Díaz regresó a Pasapalabra en septiembre de 2023 como rival de Moisés Laguardia.

Después de unos siete meses y 157 programas, Díaz se convirtió en uno de los concursantes más temidos y constantes del formato. El 15 de mayo de 2024 logró completar las 25 definiciones del rosco.

El concursante consiguió llevarse así el bote de 1,8 millones de euros brutos. Eso sí, no se llevó todo el dinero, Hacienda se llevó su parte: "Depende de la comunidad en la que vivas, en mi caso se aplica el tipo máximo a partir de 60.000 euros, creo que es el 43%".

En su caso su victoria fue gracias al arquitecto alemán Fahrenkamp. "No tiene ni página de Wikipedia en español", indicaba. "Me preguntaron por quién diseñó la villa Wiegand en Bremen".

Para llegar a ese nombre, Díaz confesó cómo descartó a candidatos "obvios" como Norman Foster.

"Pensé que si estaba en Bremen podría ser centroeuropeo. Me salía un checo, un húngaro... y el único alemán que me sabía por la F era Fahrenkamp, dio la santa casualidad que era ese señor", apuntaba el concursante.

Pero, ¿cómo consigue memorizar un concursante el nombre de un arquitecto alemán que murió hace 60 años? "Cada uno se busca la vida y sigue su criterio para hacerse esa base de datos", señalaba.

Precisamente, el Fahrenkamp de Rosa Rodríguez fue Earl Morrall, el apellido del jugador de fútbol americano que en 1968 fue elegido como MVP de la NFL.

Después de que Rosa lograra adivinar el nombre de dicho jugador, se generó bastante polémica en redes. Sin embargo, Díaz reconoció cómo él vio dicha pregunta como "asumible".

"Tengo una base de datos de 70.000 palabras, de las cuales un tercio son ajenas al diccionario. De esas, más de 2.000 son de deporte. La lista de MVPs de la NFL es limitada", indicaba.

Por ello, después de filtrar las letras que no entran en el juego como la K y la W así como las preguntas que difícilmente se preguntan (A, B, C), el ganador apuntó cómo "al final los MVPs de la NFL son 37 datos, una cantidad muy asumible".

En todo caso, para lograr alcanzar ese nivel de memorización, Díaz confesaba que hacerse concursante implica sacrificar toda su vida por tratar de alcanzar el bote.

"No queda otra. Tu vida te lleva por otro lado", reconocía. "Soy jefe de prensa de torneos de golf para el Circuito Europeo y traductor. De hecho, cuando me llamaron para grabar, tenía un torneo y me tiré dos semanas sin estudiar confiando que no me eliminasen".

No obstante, al fin y al cabo viendo el premio que logran conseguir instantáneamente, parece que el tiempo y esfuerzo está más que justificado.