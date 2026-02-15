David Bustamante, cantante, 43 años: "Me levanto a las 5 y desayuno 3 huevos revueltos, aguacate y pan de espelta"

David Bustamante ya no es solo "el chico de OT". A sus 43 años se ha convertido en uno de los famosos españoles que más cuida su alimentación, su rutina y su salud física.

Su forma de arrancar el día explica en gran parte su espectacular cambio físico. Bustamante es de los que madrugan incluso cuando no quiere.

Ha contado que se levanta todos los días entre las 5:00 y las 6:00 de la mañana porque es "poco dormilón" y su cuerpo ya se ha acostumbrado a ese horario.

Nada más abrir los ojos, empieza su "activación del cuerpo". Sale a caminar en ayunas durante, al menos, una hora, una especie de cardio suave que él mismo define como clave para quemar grasa y despejar la mente.

Incluso en sus días libres, cuando pone el despertador a las 7:00, reconoce que casi siempre se despierta antes, sobre las 5:30 o 6:00.

Tras entrenar llega el momento del desayuno y aquí el cantante no se queda corto. Él mismo lo ha definido como un desayuno del que "hay que tener hambre para comerlo" y que le da energía para aguantar todo el día.

En su plato de primera hora no faltan tres huevos revueltos, que son la base proteica de la mañana. Los acompaña con aguacate, una buena fuente de grasas saludables, y jamón, que suma más proteína y sabor.

La rutina de Bustamante

A todo esto añade un pan de espelta con tomate, alejándose del pan blanco tradicional y apostando por una opción más saciante.

Y remata con frutos rojos, sobre todo fresas y arándanos, que convierten el desayuno en una bomba antioxidante y antiinflamatoria.

Para él, esta combinación es la gasolina perfecta después del ejercicio matutino. El cambio no está solo en la hora a la que se levanta o en lo que desayuna. Bustamante ha dado un giro radical a su relación con la comida.

Ha reconocido que durante años la ansiedad afectó a su peso y a cómo comía, pero que ahora vive en modo disciplina total.

El cantante ha desterrado de su día a día el alcohol, las harinas refinadas, los azúcares industriales y los refrescos y asegura que ya no forman parte de su nevera.

Su dieta se centra en proteínas, grasas saludables y muchas verduras, una fórmula que combina con entrenamientos de fuerza funcional, dominadas, pesos y rutinas tipo HIT.

Él mismo cuenta que este estilo de vida no solo le ha ayudado a perder peso y marcar músculo, sino también a cantar mejor y aguantar mejor los conciertos.

Madrugar, caminar en ayunas, un desayuno potente y una dieta estricta se han convertido en el nuevo "secreto" de David Bustamante... y en el tipo de rutina que despierta cada vez más curiosidad entre sus fans.