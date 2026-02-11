Rosalía, denunciada por fumar en la grabación de un pódcast: Nofumadores lleva el caso ante el Ministerio de Sanidad

Nofumadores.org ha presentado una denuncia ante el Ministerio de Sanidad contra el pódcast Special People Club, presentado por Soy una Pringada, y contra Rosalía.

La denuncia se produce por aparecer fumando durante una entrevista distribuida en Podimo y difundida posteriormente en redes sociales.

Durante la grabación, Rosalía interrumpe la conversación para encender un cigarrillo en un espacio interior cerrado e invita a la presentadora a fumar con ella. De esta forma, ambas aparecen fumando ante las cámaras, lo que, según Nofumadores, vulnera la Ley Antitabaco.

La asociación señala que en la primera versión del vídeo publicada en la plataforma se apreciaba de forma reconocible la marca del tabaco.

Por ello, la denuncia ha sido presentada ante la Subdirección General de Promoción, Prevención y Equidad en Salud, dependiente de la Dirección General de Salud Pública.

Nofumadores asegura que los hechos constituyen una triple infracción de la normativa vigente.

En primer lugar, por fumar en un espacio interior cerrado, que puede considerarse centro de trabajo.

En segundo lugar, por incumplir el artículo 9 de la Ley Antitabaco, que prohíbe que presentadores, colaboradores o invitados fumen o muestren marcas en medios y servicios digitales.

Por último, por vulnerar el artículo 17 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que prohíbe la promoción o exhibición de tabaco en contenidos audiovisuales y redes sociales.