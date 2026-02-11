Millones de dólares a pesar de cobrar el salario mínimo: el dineral que factura Bad Bunny tras actuar en la Super Bowl

Es el evento deportivo más visto del mundo. Casi 125 millones de personas se sentaron este 2026 frente a su televisión para ver el partido de fútbol americano más famoso de la historia.

Un enorme escaparate en el que la música, las marcas y los rostros más conocidos del mundo del espectáculo volvieron a tener un papel protagonista, más allá de lo que pasaba en el campo.

Y es que en un espectáculo que mueve cifras tan descomunales como la Super Bowl, con anuncios que cuestan cerca de 10 millones de dólares por apenas 30 segundos, resulta difícil de creer que los artistas del descanso no ganen grandes cantidades de dinero por su actuación.

Este año, Bad Bunny fue uno de los grandes protagonistas del Halftime Show. Y, pese a convertirse en el primer latino en solitario en liderar el 'show' del descanso de la Super Bowl, al contrario de lo que muchos piensan, el puertorriqueño no recibió un pago millonario por su actuación.

Como todos los artistas que participan en este espectáculo, el cantante cobró únicamente el salario mínimo que marca la ley estadounidense, unos 1.000 dólares (846 euros) por día de trabajo y show.

Una cifra simbólica si se compara con lo que el artista suele generar a diario en sus giras, reproducciones en Spotify y acuerdos comerciales.

Y es que pese a la gran fama que ha logrado esta gala a lo largo de los años, la NFL sigue manteniendo la política de no pagar grandes cachés, aunque sí cubre todos los gastos del espectáculo, viajes, escenario, luces, sonido, seguridad y promoción, con un presupuesto que ronda los 15 millones de dólares.

No obstante, algunos artistas, como The Weeknd en 2021, han tenido incluso que aportar dinero de su propio bolsillo para mejorar la producción de su show.

Sin embargo, el verdadero beneficio llega después de la actuación. Y es que tras el Halftime Show, las reproducciones de sus canciones se disparan en plataformas como Spotify y YouTube, y sus redes sociales comienzan a subir como la espuma, sumando a sus perfiles miles y miles de seguidores nuevos.

Se calcula que las canciones de los artistas del descanso suelen multiplicar sus reproducciones en plataformas digitales entre un 100% y un 200% durante la semana siguiente al partido, lo que equivale a un promedio de unos 50 millones de reproducciones adicionales para cada estrella, además de un incremento fugaz en la venta de entradas para sus conciertos.

Así, aunque la mayoría de artistas invitados se conforman con actuar en uno de los mejores espectáculos deportivos, cobrando tan solo el salario mínimo, es innegable que es porque la repercusión posterior a su actuación no tarda en traducirse en millones de dólares en tan solo unos días.