Mercedes Guillén, madre de Roberto Leal: "Creía que mi hijo sería pintor, aunque siempre ha tenido el don de la palabra"

Después del éxito del programa Casafantasmas, Atresmedia decidió darle una nueva oportunidad a Roberto Leal y su carismática madre Mercedes Guillén.

Así llegó Nos vamos de madre, un programa donde este dúo familiar se dedica a viajar por distintas ciudades, haciendo frente a retos físicos, culturales y emocionales.

Sin embargo, a pesar del ascenso a la fama de Leal trabajando como reportero y, más tarde, como presentador, lo cierto es que según las palabras de su progenitora, parece que de pequeño su carrera se encaminaba más hacia la pintura.

De pintor a presentador

Mercedes Guillén (1955) nació y creció en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), dedicándose al hogar y a trabajos de costura. Sin embargo, su vocación llegó en la enfermería, profesión en la que se ha desempeñado.

A los 24 años dio a luz a Roberto, su primogénito, y años después a Mercedes, su segunda hija. Juntos formaron el gran pilar de su vida y principal apoyo tras el fallecimiento de su marido Paco en 2019.

Un pequeño Roberto Leal decidió animarse a estudiar periodismo, con una gran pasión por los micrófonos y las cámaras. "Cuando le dije lo que iba a estudiar ni mostró mucho entusiasmo ni me puso problema", recordaba Roberto Leal a El Diario de Sevilla.

Su madre siempre mostró su apoyo, tal y como recordaba el presentador: "Me dijo: tú estudia lo que quieras, que aquí están tu papá y tu mamá para que tú y tu hermana hagan la carrera que elijan".

De hecho, Mercedes pensaba que su hijo se dedicaría a una profesión totalmente diferente. "Yo le he visto siempre el don de la comunicación, tenía siempre don de palabra. Hablaba con todo el mundo, muy bien", aseguraba.

"Yo creía que iba a ser más bien pintor, le ha gustado siempre dibujar y lo hacía muy bien".

Roberto Leal empezó como redactor en informativos y se dio a conocer como reportero en España Directo, donde destacó por su carisma, labrándose fama de cercano y versátil.

Su salto a la fama llegó en 2017 cuando Televisión Española lo eligió para presentar la nueva edición de Operación Triunfo. Allí se consolidó como presentador de televisión.

Después de su éxito en TVE pasó a Atresmedia, donde fue elegido como el rostro diario de Pasapalabra y, posteriormente, en El Desafío semanalmente.

Sin embargo, ya desde su etapa en España Directo empezaba a mostrar a su madre. "Los jefes preguntaban si alguna familia podía salir en los especiales de Navidad", rememoraba Leal.

El reportero no dudó en presentar a su madre: "Yo decía, mi madre. Me preguntaban si no le daría vergüenza y yo decía, 'no la tiene'. Y a partir de ahí, en esas conexiones, fue naciendo ese amor por salir en la tele que tiene mi madre".

Por ello, con su paso a Atresmedia, la cadena le ofreció protagonizar junto a su madre su propio programa llamado Casafantasmas.

Este proyecto exclusivo para Atresplayer consistía en que el dúo recorría distintos lugares de España con fama de estar embrujados para investigar supuestos fenómenos paranormales de forma divertida.

Después del éxito de Casafantasmas, Atresmedia les dio la oportunidad de Nos vamos de madre, un programa de viajes en el que madre e hijo recorren cuatro ciudades del mundo fuera de su rutina y zona de confort. Solo que esta vez en prime time.

Así, Mercedes y Roberto se recorrieron Estambul, Edimburgo, Marrakech y Oporto, enfrentándose a retos físicos, culturales y emocionales, llegando a alcanzar un 8,5-9% de cuota y unos 650.000-700.000 espectadores por programa.