Elsa Pataky, 49 años, sobre la longevidad: "Cuando no lo hago, me empiezo a acartonar y lo noto"
Elsa Pataky, actriz y modelo española, desvela varios secretos de su rutina para mantenerse sana y activa.
Elsa Pataky, actriz y modelo española, ha visitado recientemente España junto a su marido, Chris Hemsworth, con motivo de la promoción de la última película del actor del UCM: 'Ruta de escape'. Como siempre, la artista no ha dejado pasar la oportunidad para recordar que hay que cuidarse, hacer deporte y comer bien.
La estrella de 'Furiosa' e 'Interceptor' comparte en charlas y entrevistas su ideal para mantener un cuerpo sano y ahora ha confesado que siempre viaja con unas bandas elásticas para fortalecer sus músculos si tiene que realizar un viaje largo o no puede ir al gimnasio.
Aunque esté fuera de casa, Elsa Pataky entrena constantemente y busca los ejercicios y programas necesarios para dedicar, aunque sea, 30 minutos para mantenerse en forma, y ese es su secreto: estar en movimiento para mantener el cuerpo activo y fuerte. Incluso recomienda empezar el día con una buena ducha fría.
"Es parte de mi rutina hacer ejercicio"
"Es parte de mi rutina hacer ejercicio y cuando no lo hago, me empiezo a acartonar y lo noto en el cuello, en los hombros... Cuando voy de viaje, en mi maleta siempre llevo un set de gomas elásticas para fortalecer", confesaba en una reciente rueda de prensa.
Las gomas elásticas sirven principalmente para fortalecer, tonificar y aumentar la resistencia muscular mediante tensión constante, ofreciendo una alternativa versátil y segura a las pesas tradicionales. Además, son perfectas para transportar debido a que ocupan poco espacio y no pesan nada.
Anteriormente, Elsa Pataky también confesó necesitar el deporte para liberar tensión y sentirse con más energía durante su día a día: "No puedo estar sin entrenar más de dos semanas seguidas; me siento muy nerviosa y mi energía comienza a disminuir", explicaba a Women's Health.
"Cuando empiezas a hacer ejercicio y ves que tu cuerpo comienza a cambiar y que vas logrando tus objetivos poco a poco, es simplemente maravilloso", continuaba, pasando a abordar cómo arranca sus días: "Darse una ducha de agua fría al despertarse para animarse y subir la energía de forma instantánea."
La actriz es amante del yoga y de actividades como el surf y Tabata (un tipo de entrenamiento intercalado de alta intensidad), pero también está muy focalizada en hacer ejercicios de fuerza con pesos para tener una musculatura firme.