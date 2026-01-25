El refugio secreto de Antonio Banderas (65) en España: 'Tiene placeres muy sofisticados y al mismo tiempo simples'

Antonio Banderas (65) sobre el 'lugar de obligada visita': 'Tiene placeres muy sofisticados y al mismo tiempo simples'

Antonio Banderas desvela uno de sus lugares favoritos de España y se esconde en la misma Málaga. Más información :Antonio Banderas, sobre Pedro Sánchez: "Una cosa es cambiar de opinión y otra de principios".

Antonio Banderas, actor español de gran trayectoria en Hollywood que recientemente visitó El Hormiguero de Pablo Motos, ha desvelado uno de sus lugares favoritos de Málaga y no tiene nada que ver con la costa ni las playas.

El intérprete, reconocido por haber protagonizado proyectos como 'La máscara del Zorro' o 'La piel que habito', apuesta por un rincón montañoso de su ciudad que cuenta con una de las excursiones más increíbles de España: El Caminito del Rey.

Antonio Banderas cae rendido ante El Caminito del Rey

A través de redes sociales, el grandísimo defensor de Málaga ha confirmado que El Caminito del Rey es de visita obligatoria y una experiencia imperdible para cualquiera, sea residente de España o turista. Según Banderas, el lugar ofrece placeres sofisticados y al mismo tiempo sencillos.

Antonio Banderas escoge El Caminito del Rey como su destino favorito de Málaga.

"Tiene esos placeres muy sofisticados y al mismo tiempo muy simples, que son los placeres que ofrece una naturaleza increíblemente bella", expone el artista en redes en plena visita al lugar. "Visítenlo, el Camino del Rey".

El Caminito del Rey es un estrecho sendero de pasarelas ancladas a las paredes del Desfiladero de los Gaitanes, conocido por sus impresionantes alturas y vistas.

Originalmente fue una vía de servicio para una central hidroeléctrica, abandonada y peligrosa, y fue restaurada y reabierta en 2015 como una popular ruta de senderismo de turismo activo, con tramos a más de 100 metros sobre el río Guadalhorce.

Si bien es cierto que es una ruta para valientes sin miedo a las alturas, merece la pena descubrir este rincón tan espectacular de Málaga que dialoga directamente con el Congost de Mont Rebei, entre la frontera de Cataluña y Aragón, un sendero que atraviesa por el río Noguera Ribagorçana con paredes verticales de más de 500 metros.

En cualquier caso, la excursión que propone Banderas se compone de un camino lineal de unos 7.7 km que recorre el cañón, ofreciendo una panorámica única y pocas veces vista de la bella Málaga, ciudad a la que el actor es incapaz de no expresar su amor incondicional.