Antonio Banderas, 65 años, sobre su patrimonio: "Invertí 2 millones en el teatro Soho de Málaga y perdí 860.000 euros"

Antonio Banderas (65 años) ha conseguido construir un patrimonio impresionante gracias a varias décadas de éxitos en el mundo del cine y a sus interesantes inversiones empresariales.

El actor admitió que hace tiempo destinó 2 millones de euros de su propio dinero para abrir el Teatro del Soho CaixaBank en Málaga, un proyecto que consideró vital para la cultura de su querida tierra natal.

Aunque la iniciativa ha sido ambiciosa y le apasiona, las cuentas del teatro han mostrado pérdidas de 860.000 euros en un ejercicio, algo que no pone en duda su implicación personal.

Banderas describe su implicación en este proyecto con humor, calificándolo de una especie de "ensañamiento romántico", para ilustrar el esfuerzo que ha supuesto hacer realidad el teatro.

El actor señala que, a pesar de estas pérdidas, su situación financiera no se ha visto comprometida de forma que afecte su estabilidad y recalca que para él no es solo cuestión de dinero, sino de gestionar sus recursos según sus prioridades personales y culturales.

Para él, el Teatro del Soho no es una inversión financiera al uso. Es casi una misión personal. "Esto es una especie de cabezonería romántica", confesó entre risas.

El actor, que ha construido una de las carreras más sólidas del cine español e internacional, podría haberse limitado a disfrutar de una jubilación dorada. Pero no va con él.

Los negocios de Banderas

Tras sufrir un infarto en 2017, su manera de ver la vida cambió por completo. Desde entonces, prioriza los proyectos que le llenan por dentro, aunque no siempre cuadren en una hoja de Excel.

A pesar de las cifras negativas, Banderas subraya que estas pérdidas no representan el estado real de su situación financiera general. De hecho, la inversión en el teatro ha generado empleo para decenas de artistas, técnicos y profesionales, además de haber traído a Málaga espectáculos de gran calibre que de otro modo quizá no hubieran llegado.

Además de su implicación en las artes escénicas, Banderas también ha invertido en otros sectores, como la hostelería y la restauración, con negocios en Málaga que suman varios millones de euros.

Aunque sobre este tema, bromeó: "Te iba a decir que gano dinero con los restaurantes, pero es que tampoco lo hago". Sin duda, entiende que emprender siempre conlleva riesgos.

En definitiva, el retrato que Banderas ofrece de su fortuna personal mezcla la realidad de un patrimonio construido a base de éxitos internacionales con la voluntad de utilizar esa posición para devolver algo a su ciudad.

Su reflexión es honesta y directa, incluso siendo millonario, no todo se produce en ganancias; a veces, el verdadero valor está en lo que aportas a los demás.

Este miércoles, 14 de enero, el malagueño visitará El Hormiguero para hablar del estreno de Gospell, su nuevo espectáculo teatral que podrá disfrutarse en el Gran Teatro Pavón de Madrid a partir del 21 de enero.

Se trata del quinto musical que dirige Banderas y llega a la capital tras su paso por Málaga.