Jorge Fernández, presentador, sobre su cambio físico: "A los 28 años empecé con el gimnasio y era muy de arroz y pollo"

El ritmo de vida que llevan muchas personas provoca que sus hábitos cambien de manera constante. Todo tiene que adaptarse en función de las obligaciones que se tienen. Sin embargo, esto hace que focalicemos la atención en cuestiones como el trabajo y que la apartemos de otros factores que deberían ser pilares.

Dos de ellos son la alimentación y el deporte. Cosas que todos conocemos a grandes rasgos, pero que desconocemos en profundidad. Por ello, conviene seguir con conocimiento los consejos de los expertos o de quienes se han preocupado en instruirse en la materia.

Una de esas figuras, conocida por todos, es Jorge Fernández. El presentador de La ruleta de la suerte y exdeportista de élite es admirado por muchas personas por su increíble físico a pesar de sus 53 años. Y es que lejos de envejecer, es como el buen vino, que mejora con los años.

En gran medida, estos buenos resultados se deben a seguir de manera casi marcial una misma rutina. Y es que la disciplina es muy importante cuando se quiere cumplir un objetivo. "Llevo muchos años dándole importancia a la alimentación". Una alimentación que ahora cuida de la mano de Lidl tras convertirse en imagen de su campaña de Navidad.

Su caso es diferente al de la mayoría de las personas, ya que procede de la élite. "Antes hacía deporte de alto rendimiento, jugué al baloncesto. Pero con 20 y pico años no tienes esa dinámica de hacer todo bien y estar tan pendiente, pero siempre tengo el recuerdo de haberle dado cierta importancia a la alimentación". Quien fuera Mister España en el año 1999 había militado también en el Saski Baskonia.

La relación con el gimnasio

Cuando Jorge Fernández era deportista de élite, tenía claro cuáles eran los momentos más importantes en los que sacar un plus a su rendimiento. "Sobre todo en los previos y en los post. Antes de jugar un partido y después de jugar un partido para reponer otra vez".

Sin embargo, cuando dejó esa vida, encontró su nueva pasión en el gimnasio. "Dejé de jugar a los 28 y luego empecé con el gimnasio y ahí también sabes que la alimentación es muy importante". Sin embargo, llegó un momento en el que se obsesionó con la preparación. "Cuando empecé con el gimnasio sí que me acuerdo que era muy de mucho pollo y arroz, muy lo clásico de gimnasio".

"Ahora ya no lo hago así ni mucho menos. Ahora intento tener un equilibrio en todo y adaptarlo a mi estilo de vida. Al final, muchas veces nos estresamos por querer hacer las cosas mejor y darle excesiva importancia a la alimentación en caso de que no compitas. El 98% de mi alimentación siempre es muy saludable, es alimento de verdad y ya he visto cómo funciona mi cuerpo con esa alimentación, así que siempre hago más o menos lo mismo".

Sin embargo, hay una parte de este proceso muy importante que es la suplementación y ahí Jorge nos confiesa su arsenal de secretos. "La suplementación la voy ciclando siempre. Es verdad que he tomado bastante suplementación, ahora cada vez menos y voy ciclando un poquito".

"En invierno lo que tengo siempre como base es la vitamina C y el omega 3. Y el magnesio más o menos lo podría tener de base también. Todo lo demás voy un poco a demanda de lo que yo creo que me va pidiendo el cuerpo. Luego depende de las analíticas también, pues vitamina D, vitaminas del grupo B...".

"Por ejemplo, ahora cuando empieza el otoño he tomado antes unas ampollitas de selenio y potasio que me vienen muy bien, y ahora estoy con el reishi, que son unos hongos que también siempre suben un poco el sistema autoinmune y el sistema inmunológico y para estos cambios ahora de pasar del verano al otoño y del otoño al invierno pues es importante, que siempre tienes un poquito más de bajón...".

"Ahora estoy tomando un poco de ashwagandha también, que de vez en cuando cada tres meses me gusta tomar ashwagandha... Ahora que estoy andando bastante en bici suelo tomar un recuperador también que es con cereza ácida y melatonina y alguna vitamina del grupo B también. Es uno que tenemos en Full Gas y que se llama Resilience. Y poco más estoy tomando ahora mismo".