Jorge Fernández, presentador, sobre su dieta: "Ayunaba 3 días y no podía dormir. Ahora, el 98% de mis comidas son iguales"
El conductor del programa 'La ruleta de la suerte' confiesa a EL ESPAÑOL cómo ha ido cambiando sus hábitos alimentarios en los últimos años.
A medida que vamos cumpliendo años, el asunto del peso corporal se convierte en una cuestión más importante para nosotros. Cuando somos jóvenes, perder esos kilos de más o incluso comer lo que nos gusta sin engordar son objetivos casi rutinarios.
Sin embargo, llega un momento de la vida en el que para casi el global de la sociedad tener cuidado con la alimentación es una obligación. Y no solo por la amenaza del sobrepeso, sino también por otros factores como la diabetes, la acumulación de colesterol y la enorme cantidad de fenómenos y enfermedades que pueden complicar nuestra madurez y vejez.
Es por eso que cada vez más personas buscan consejos útiles de verdad con los que acertar a la hora de conformar su dieta o su rutina de ejercicios. Una persona que se hizo estas preguntas mucho antes que la mayoría es Jorge Fernández (53), presentador, exdeportista, modelo y rostro conocido de la televisión por el éxito de su programa La ruleta de la suerte.
Desde hace muchos años, el alicantino se ha interesado por el asunto de la nutrición y, sobre todo, del cuidado de su cuerpo. Es por ello que con el paso de los años ha ido conformando su rutina de éxito a base de prueba y error. Y uno de sus grandes descubrimientos ha sido incorporar a Lidl como el supermercado de confianza en el que hacer la compra.
Para Jorge es de vital importancia seguir una serie de pasos. Desde el número de comidas que hace hasta el tipo de alimentos que conforman su menú. En este primer sentido, lo tiene claro y así lo expresa a EL ESPAÑOL: "Tres. Siempre tres". Y no lo dice por no haber probado desde hacer más comidas al día hasta incluso entrar en la rutina de los ayunos.
Siempre tres comidas al día
"Antes hacía cinco, luego cuatro...". Pero ahora se queda con tres, esa es para Jorge Fernández una de las claves del éxito de su salud: "Creo que para mí tres comidas es lo perfecto".
"Yo tengo muchos amigos que me preguntan mucho sobre alimentación porque saben que piloto un poco, entonces yo siempre digo que no hay algo concreto, no hay algo que es para todos igual. Esto es para mí, para mi estilo de vida, para mi condición física, para lo que gasto, para lo que trabajo, para lo que viajo... Yo he logrado que, después de muchas cábalas y muchas matemáticas, con tres comidas estoy bien".
No obstante, lo importante para el conocido presentador no es el número de comidas, sino la composición de las mismas: "Son tres comidas en las que incluyo todo. Los tres macros generalmente, pero también es cierto que lo hago un poco a demanda. Depende si hago más deporte aeróbico, si no hago aeróbico, si estoy grabando, si no estoy grabando...".
"Por ejemplo, cuando estoy grabando, el cuerpo directamente no me pide comer mucho carbohidrato y no como mucho carbohidrato. En cambio, cuando estoy en Bilbao y tengo una salida de ciento y pico kilómetros en bici, ahí lo necesito y además me lo pide el cuerpo.
"O cuando hago mucho windsurf o cuando hago travesía en esquí, pues ahí sí. Entonces, voy cambiando un poquito el modo de alimentarme dependiendo de mis necesidades, pero casi siempre son tres comidas, meta más carbos o meta más grasas saludables. Lo que siempre meto es proteína, en todas las comidas meto algo de proteína".
Y es que para el alicantino, esta podría ser una de las claves de la composición de su dieta: "Sí, puede ser. Por ejemplo, hay días que no meto carbohidratos o hay una comida que no meto ningún carbohidrato. Grasas al final siempre están, pero grasas saludables. Pero lo que sí tengo claro es que por norma general suelo meter una fuente de proteína, con lo cual es un macronutriente para mí importante".
"No me gusta ser muy tajante y decir que si no comes dos gramos de proteína por kilogramo de peso no estás alimentando bien tu índice de masa corporal. Todo esto no me gusta. He leído mucho sobre eso, lo he practicado mucho también, lo he investigado mucho en mí mismo y creo que al final he llegado a la conclusión de que con un equilibrio y conociéndote a ti mismo puedes llegar a una buena conclusión".
Dentro de sus muchas pruebas, Jorge también ha probado la moda de los ayunos. Sin embargo, considera que como práctica habitual no van con su estilo de vida: "Tuve una época con ayunos también y los hacía. Probé ayunos de hasta 3 días, pero no me gustaron. Sobre todo porque no podía dormir a partir de la segunda noche. Aunque pasas más hambre el primer día que el último".
Ahora, tiene clara la base de su éxito: "Yo lo que sí hago es que el 98%, o a veces incluso el 100%, de mis comidas y mis días son iguales porque hay muchas semanas que todo es comida de verdad, con alimentos, digamos, reales. No hay alimentos procesados, no hay grasas trans, no hay azúcares excepto cuando ando en bici. Ahí no me importa y me los meto queriendo".
"Aunque depende de qué tipo. Cuanto mejor sea el azúcar, pues mejor, pero bueno, que no tengo ningún problema en meterlo cuando hago cien kilómetros de bici. Pero bueno, siempre meto una fuente de proteína, pues unos huevos, y una fuente de grasa saludable, como puede ser jamón ibérico o un poco de queso, y algún fruto seco, por ejemplo".
"Luego, para la comida meto también alguna fuente de proteína, puede ser carne, pollo o pescado, lo que sea, con algo de verduras alrededor o una ensalada. Y por la noche lo mismo, otra fuente de proteína. Si he metido carne al mediodía, meto pescado una patata cocida o con un boniato, que aunque sea un carbohidrato tiene un bajo índice glucémico y no es procesado también. Eso puede ser".
"Y cuando hago bicicleta, travesías, windsurf, etc, meto prácticamente lo mismo, pero le meto más carbohidratos. Pues pasta, arroz o más patata o más boniato, o más hortalizas....".