Dani Martín, 48 años, sobre cómo se mantiene joven: "He perdido 31 kilos desde 2023 con esta dieta antiinflamatoria"

Dani Martín, uno de los artistas más icónicos de la música española, no solo ha conquistado escenarios, sino que ha demostrado una increíble capacidad de transformación personal.

Su cambio físico se ha convertido en tema viral y de inspiración para miles, ya que el cantante ha compartido con total sinceridad cómo pasó de tener 94,7 kilos a perder 31 kilos en poco más de un año.

La historia de Martín comienza en un momento de shock personal. "Me subí a la báscula y descubrí que pesaba 94,7 kilos. Nunca había llegado a los 90".

Esta frase lo describe todo: el artista se dio cuenta de que necesitaba un cambio urgente en su vida.

Ante esta revelación, el artista tomó una decisión radical: "Me encerré en casa, dejé de beber alcohol y me puse a comer sano, mucho. Hice una dieta antiinflamatoria".

A partir de ahí, empezó su proceso de adelgazamiento, que además de cambiar su físico, marcó una nueva etapa mental y emocional para él.

El secreto no fue una fórmula mágica, sino una combinación de fuerza de voluntad y nuevos hábitos.

"He perdido 31 kilos desde el verano de 2023", reveló orgulloso el artista. Su rutina incluyó dejar completamente el alcohol durante "dos años y medio", mejorar la dieta y apostar por la salud más que por la estética.

"No pienso matarme a hacer ejercicio físico por temas estéticos, solo por salud. Tengo complejos", afirmaba.

Su entrenamiento, lejos de obsesionarse con el gimnasio, priorizó el movimiento por placer: "Hacer deporte para disfrutar y porque me apetece y no para perder peso".

Martín no solo se enfocó en perder peso, sino en transformar su relación con el ejercicio y consigo mismo.

La rutina de Dani Martín

La alimentación fue clave en su proceso y los cambios fueron radicales. El de San Sebastián de los Reyes explica que basó su dieta en "frutas, verduras, pescado azul y grasas saludables, evitando ultraprocesados, azúcares y harinas refinadas".

El cantante no ha dudado en reivindicar una vida equilibrada: "He dejado el alcohol porque he elegido quererme a mí mismo. Soy muy gracioso sin beber".

Se mantiene firme en que el proceso debe hacerse por razones de salud y amor propio y nunca como una respuesta a la presión estética.

Dani Martín lleva su cambio físico con humor y honestidad. "Estoy mejor que hace dos años", asegura, remarcando que el bienestar va más allá de lo físico.

Además, comparte abiertamente la importancia de la salud mental: "Llevo visitando psicólogos toda la vida... hacer terapia es cuidarte, quererte, mimarte".

Su mensaje es claro: cambiar es posible, pero primero hay que cambiar la manera en que uno se mira al espejo.

Hoy, con 31 kilos menos y una nueva forma de vivir, Dani Martín es tan icono como ejemplo de autenticidad y cuidado.

Este año, el artista vive un regreso triunfal a los escenarios con su esperadísima Gira 25 pts años, una celebración por sus veinticinco años de carrera que ha generado enorme expectación.

Martín ha agotado entradas en tiempo récord para los conciertos en Madrid, con diez fechas en el Movistar Arena repartidas entre el 14 de noviembre y el 20 de diciembre.

Después de estos macroconciertos, la gira continúa por grandes recintos de ciudades como Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla o Bilbao durante 2026.