Santiago Segura, 60 años, sobre cómo se mantiene joven: "He llegado a estar hasta 36 horas sin comer después de excesos"

Santiago Segura ha conquistado la gran pantalla con su humor, pero últimamente su transformación física se ha convertido en tema nacional.

A sus 60 años, el creador de Torrente deslumbra por su vitalidad y aspecto rejuvenecido. El secreto está en una combinación explosiva de disciplina, ayuno intermitente y rutinas saludables que han cambiado no solo su cuerpo, sino su actividad ante la vida.

La batalla de Santiago Segura contra la báscula comenzó años atrás, cuando llegó a pesar 116 kilos. "Ahora desayuno pan negro con aguacate. Antes me metía bollería industrial como si no hubiera mañana", confiesa el cineasta, que se ha alejado de los ultraprocesados y apostado por lo natural.

Su relación con la comida ya no es impulsiva: "He eliminado el azúcar, las harinas y la bollería industrial de mi dieta... Llevo años sin probarlas y la diferencia se nota", revela con convicción.

Si hay una práctica que define la rutina de Segura, ésa es el ayuno intermitente, método que alterna períodos de comida y abstinencia de forma programada.

Santiago ha utilizado distintos formatos, pero el más habitual es el de 16/8: "Se acumulan todas las comidas del día en un tramo de ocho horas".

La ventana suele ir de 12.00 a 20.00 horas, evitando picoteos fuera de esas franjas. Pero para Segura el reto ha ido más allá: "No se lo recomiendo a nadie, pero, sí, yo hago ayuno intermitente de 18 o 36 horas".

"En la prehistoria, el hombre comía lo que cazaba y luego estaba varios días sin comer", explica. De hecho, ha pasado hasta dos días sin comer tras un exceso, algo que advierte no es recomendable para todos.

Más allá de ajustar el reloj de sus comidas, Segura ha incorporado rutinas saludables y ejercicio físico a su agenda.

"El secreto es tan sencillo como comer menos y hacer más deporte. Si te alimentas a base de productos calóricos y poco saludables, no es probable que pierdas peso", afirma.

El cineasta también apuesta por el ejercicio sencillo pero frecuente, evitando el sedentarismo y manteniéndose activo incluso en casa. Para él, cada día es una oportunidad de movimiento y autocuidado.

La rutina de Segura

Segura no renuncia a la alegría: "Cuando me entran ganas de comer impulsivamente, paro y me acuerdo de todo el esfuerzo que he hecho para perder peso".

El director reconoce que el proceso ha sido duro, pero también revelador, y lo ha convertido en firme defensor del equilibrio y la responsabilidad personal.

"Sufrir, es un mundo muy duro de sufrimiento, se trata de ingerir menos calorías de las que consumes, cuidar qué tipos de calorías son, hacer ejercicio, una serie de cosas que dices ¡madre mía!", puntualiza.

Aunque su método no es milagroso, sí es inspirador. Santiago Segura insiste en la importancia de informarse, buscar ayuda profesional y adaptarse a lo que funciona para cada uno.

El humorista concluye su reflexión con un toque de humanidad. "Si tengo que comer solo una vez al día, pues lo hago, porque ya sé que el cuerpo se adapta".

Segura se mantiene joven gracias a la constancia, los buenos hábitos y una pizca de buen humor. Su historia, llena de retos y logros, es la prueba viviente de que la edad sólo es un número... cuando te cuidas de verdad.