Risto Mejide, 50 años, sobre su patrimonio: "No pongas 100.000 € en la misma cesta y haz 10 proyectos de 10.000"

Risto Mejide, presentador, publicista y escritor, es uno de los personajes más influyentes de España. Mucho más allá de su imagen en televisión, Mejide ha construido un sólido patrimonio a base de trabajo, visión empresarial y una fuerte apuesta por la diversificación.

Su historia es la de alguien que entiende que el dinero es una herramienta de libertad, nunca un fin.

"Tener fortuna no es tener dinero, sino jamás depender de él", afirma Risto, con la convicción de quien ha aprendido a valorar la independencia financiera por encima de la acumulación.

Esta filosofía le ha llevado a crear un entramado empresarial diversificado, que va desde la publicidad a la producción audiovisual y la gestión de la propiedad intelectual. Su principal negocio es la agencia de publicidad After, fundada junto a Marc Ros.

After factura cerca de 11 millones de euros anuales y presumen de una cartera de más de 60 clientes, entre ellos grandes firmas como Mercadona, Agbar o Naturgy.

"Decidimos crear la agencia en el año 2007 después de acumular años de experiencia en varias agencias de publicidad, donde nos conocimos y trabajamos una buena amistad", recuerda Marc Ros, cofundador y socio de Mejide.

La visión estratégica de la agencia mantiene la rentabilidad, reinvirtiendo la mitad de los dividendos para asegurar futuro y estabilidad.

"El ebitda (beneficio bruto) se sitúa entre el 8 y el 10% anual y tenemos un pacto de socios que establece el compromiso de destinar la mitad de los dividendos al futuro del negocio", explica.

Además, Mejide dirige la productora televisiva 60db, especializada en branded content y asociada a Mediaset, aunque los ingresos han bajado en los últimos años.

Junto a Laura Escanes, fue propietario y administrador de Tuyyoque Studio S.L., dedicada inicialmente al software y después al alquiler de derechos, facturando más de un millón de euros en el último ejercicio.

No faltan sus inversiones en startups, como su participación en la aceleradora Conector.

Los negocios de Mejide

El patrimonio inmobiliario de Risto Mejide es igualmente destacable. Cuenta con viviendas en Madrid, Barcelona y su refugio favorito en la Cerdanya, donde disfruta de un chalet rústico con chimenea y piscina infinita, rodeado de naturaleza.

Su casa de Madrid, ubicada en el prestigioso barrio de Salamanca-Retiro, es un símbolo de éxito que, sin embargo, no ha cambiado su visión sobre el valor real del dinero.

Risto Mejide es transparente respecto a sus aciertos y errores financieros. "Me ha costado mucho dinero tener huevos", confiesa, subrayando que la honestidad y el emprendimiento suelen requerir asumir riesgos.

Él aconseja siempre dividir los riesgos: "Si tienes 100.000 euros, no los pongas todos en la misma cesta. Haz 10 proyectos de 10.000. Y el que te salga mal que no te cueste la vida".

La suma de ingresos por publicidad, televisión, derechos editoriales y propiedades construye un patrimonio millonario.

Pero Mejide siempre insiste en que la verdadera riqueza reside en no depender del dinero y en mantener la libertad de elegir.

Sus negocios y empresas reflejan tanto la ambición como la sensatez de alguien que ha aprendido a invertir el talento y el capital con sabiduría.