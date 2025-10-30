Sergio Ramos (39), sobre cómo se mantiene joven: "Ayuno 3 veces por semana y cada 15 días tomo churros con chocolate"

Sergio Ramos no deja de sorprender. A sus 39 años, el futbolista español sigue exhibiendo una forma física impresionante y una mentalidad ganadora que lo mantienen vigente en la élite del deporte mundial.

Su secreto está en la combinación de una rutina intensa de entrenamiento, una dieta equilibrada... y algún que otro capricho muy español.

El defensa nunca se relaja cuando se trata de preparar su cuerpo. "Mi rutina de gimnasio son cuatro días a la semana, distribuyo los grupos musculares y empiezo cada jornada con unos 15 minutos de cardio", explica el sevillano sobre la disciplina que le ha permitido mantenerse en la cima.

La rutina está dividida en varios bloques. Para espalda y bíceps, el futbolista realiza tres series de remo con mancuernas y barra, junto a tres tandas de seis a ocho repeticiones de 'curl' de bíceps en banco inclinado y polea.

Para pecho y tríceps, apuesta por el press de pecho con mancuernas y aperturas, también en tres series de seis a ocho repeticiones.

El trabajo abdominal es innegociable: planchas, crunch y extensión de espalda, en tres o cuatro series de seis a ocho repeticiones cada ejercicio.

Y de piernas, por supuesto, Ramos no se escaquea: sentadillas, estocada lateral y press de pantorrillas, todo en cuatro series de seis repeticiones.

Dicho por él: "Todos los ejercicios se supervisan por el personal médico del club, para optimizar mi estado físico". La metodología y el rigor, siempre presentes.

No hay entrenamiento efectivo sin alimentación adecuada. Ramos es muy consciente de ello y su dieta es ejemplo para muchos deportistas.

"Practico ayuno intermitente dos o tres veces por semana, entreno sin desayunar y luego me tomo un batido de proteína. En las comidas alterno ensaladas con pescado y carne: tienes que tener un complemento de equilibrio porque el cuerpo necesita esos nutrientes para el mejor rendimiento", comenta el internacional español.

Carnes magras, pescados a la plancha, ensaladas con verdura y cero ultraprocesados. Así de sencillo y así de efectivo. "Cuando llevas tantos años con tanta disciplina y lo que es una rutina lo has hecho hábito, el cuerpo te lo pide. Cuando estás de vacaciones, el cuerpo te lo pide", asegura Ramos.

Ramos, un ejemplo a seguir

Pero detrás del físico perfecto, Ramos muestra su cara más humana. No se niega a los pequeños placeres de la vida: "A mí de joven me llamaban mayonesa porque era un obseso de la 'mayo', me flipa.

"Cojo la hamburguesa y le doy vueltas y vueltas poniéndole. Me queda entre el bigote y la barba y parezco Papá Noel. Si te cuidas durante 29 días, no pasa nada por darte un capricho el trigésimo", cuenta entre risas el defensor.

Los churros también tienen protagonismo: "Cada 15 días acudo con mis amigos a tomar churros con chocolate, uno de mis caprichos favoritos".

Y una vez al mes, visita restaurantes de comida rápida con sus hijos: "Una vez al mes, nos pegamos un homenaje. Con Coca-Cola light doble, las patatas grandes y mayonesa no, lo siguiente. Un día se puede hacer".

Sergio Ramos ha encontrado el equilibrio perfecto entre trabajo duro y disfrute, entre disciplina y vida real. Quizá sea ese el verdadero secreto de su éxito y su longevidad en la élite del fútbol. Un ejemplo claro de que, con esfuerzo, equilibrio... y algún churro, todo es posible.