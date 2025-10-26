Luis Zahera, 59 años, sobre cómo se mantiene joven: "Me levanto a las 5 para ir a correr y desde las 7 de la tarde no como"

A sus casi 60 años, Luis Zahera parece haber hecho un pacto con el tiempo. El actor gallego, ganador de dos premios Goya y querido por su autenticidad, no solo mantiene la energía de un veinteañero, sino también una lucidez que muchos admiran.

Su alimentación, como casi todo en él, tiene acento gallego. "Mi vicio gastronómico son las ostras. Eso es lo que más me gusta en el mundo", confesó en una entrevista.

No es un capricho cualquiera: las ostras contienen 9 gramos de proteína por cada 100 gramos, además de ser ricas en selenio y cobre.

"Comerlas me hace sentir bien, es algo que disfruto y que me conecta con mi tierra", dijo el actor entre risas.

Aunque se declara amante del buen comer, Zahera vive con moderación. En La Resistencia, sorprendió al contar que practica ayuno intermitente.

"A partir de las 19.00 horas no como nada. La vida de top model es muy jodida. Si como después, me da reflujo: soy mayor", comentó con su habitual ironía.

Esa rutina le ha ayudado a mantener el peso estable y dormir mejor. "Antes cenaba pesado, ahora me levanto más ligero. El cuerpo te lo agradece".

Los madrugones son otro de sus sellos personales. "Me levanto a las 5.00 de la mañana a salir a correr... Bueno, camino rápido, como Mariano Rajoy", bromeó también en televisión.

Caminar a paso rápido durante una hora y hacer tramos de escaleras sustituye para él al gimnasio. Y cuando está en casa, complementa el ejercicio con "pesitas de 3 kilos".

"Subo y bajo escaleras, mis pesitas... sí, sí, soy un presumido loco", reconocía en el Late Xou con Marc Giró.

Pero más allá del físico, hubo un cambio que lo marcó. Durante el rodaje de la serie Animal, Zahera sufrió un susto de salud serio.

El éxito de Luis Zahera

"Me hice mayor de un día para otro. Dejé de mear. La próstata", contó mirando al público de El Hormiguero con una mezcla de humor y vulnerabilidad.

Pasó nueve días con sonda y tuvo que suspender el rodaje. "Colapsé. Volaba de fiebre. Solo le pasa al 10% de los hombres", recordó.

Aquello, asegura, le cambió: "Me volví más miedoso. Antes podía con todo: madrugar, cruzar el río de noche... y ahora me cuido más".

Desde entonces, Luis Zahera cuida cada detalle: cena temprano, duerme ocho horas y camina todos los días.

Dice que la clave no es parecer joven, sino "mantener la cabeza clara y el cuerpo útil". Su rutina no se basa en fórmulas milagrosas, sino en sentido común, trabajo constante y un toque de retranca gallega.

"Comer bien, dormir y trabajar", resumió en una entrevista. Suena simple, pero en su caso funciona.

Porque si algo demuestra Zahera es que la edad no es un freno cuando se vive con energía, humor y un plato de ostras esperando.