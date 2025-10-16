Vanesa Martín, 44 años, lo tiene claro: "Las mujeres tenemos que hacer el triple que los hombres para que nos valoren igual"

Vanesa Martín, una de las voces más queridas y compositora de éxitos para artistas como Pablo Alborán, se ha sentado a charlar sin filtros sobre la industria, la vida personal y la profunda desigualdad de género que aún permea la sociedad.

Con nueve discos publicados y un reciente éxito digital -su sencillo Maldita Mudanza alcanzó un millón de visualizaciones en tan solo siete horas-, Martín utiliza esta entrevista en Act2ality para exponer una dura verdad.

Para la malagueña, la igualdad es todavía más "estética que real". La artista es contundente al afirmar que "las mujeres en general, te dediques a lo que te dediques, tenemos que hacer el triple para que se nos valore igual que a un hombre".

Esta disparidad se manifiesta en todos los ámbitos, desde la política hasta los escenarios. En la industria musical la situación no mejora, como explica ella: "El 80% son chicos en las carteleras de los grandes festivales y los puestos de presidencia o dirección siguen siendo predominantemente masculinos. Queda por hacer".

La artista relató cómo incluso su credibilidad ha sido cuestionada. Martín explica que le gusta tener "mucha mano en la producción de sus álbumes" y la respuesta que recibe a menudo es: "Cómo te ha pillado el rollo, ¿eh? Te ha pillado el rollo el productor increíble. Como si yo no tuviera las cosas claras", ignorando su propia visión creativa.

En contraste, según ella, "un chico tiene carácter y es todo un campeón" y "si una chica tiene carácter se le dice: '¿qué le pasa hoy? Está amargada'".

El acoso y la condescendencia no son ajenos a sus inicios. Martín recordó un incidente al llegar a Madrid, cuando su padre tuvo que subir al escenario a intervenir al ver que "hombres con puro" la agarraban.

Incluso años después, tuvo que lidiar con técnicos que la llamaban "hija" con tono condescendiente, obligándola a defender su profesionalidad y su propia dicción andaluza en el estudio.

"Cuando empecé, no llevaba a mis propios técnicos y me decían: '¿te afino la guitarra, guapa?'", se abría en canal contando una complicada experiencia de su vida.

A pesar de su éxito, la fama no es su objetivo. Vanesa confesó que, si pudiera elegir, "me encantaría hacer lo que hago y ser anónima", ya que se considera una persona tímida.

La andaluza también se abrió sobre temas personales, incluyendo la revelación de su bisexualidad, un proceso que le costó especialmente con su madre, quien "se puso a llorar y a llorar".

La experiencia de Martín

Además, sorprendió al confesar haber sufrido el Síndrome del Impostor, llegando a pensar que tal vez no valía para cantar y debería limitarse a componer para otros.

En cuanto al panorama social, Martín se mostró "desencantada" con la política actual, viendo a los líderes como "más estrellas del pop que políticos rock and roll".

Por último, abogó por la regulación del precio de las viviendas y por una "ley dura contra los que maltratan animales" y criticó abiertamente las letras del reguetón que cosifican a la mujer, como un ejemplo citado de Bad Bunny, que tildó de "horrible".