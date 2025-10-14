Antonio Orozco, 52 años, sin rodeos sobre su patrimonio: "Tengo entre 1 y 3 millones en el banco, si miento se sabría"

Antonio Orozco, uno de los artistas más queridos de la música española, se ha distinguido no solo por su voz y sensibilidad en el escenario, sino también por la transparencia con la que habla de su vida.

Con más de 25 años de trayectoria, Orozco se ha convertido en una figura de referencia que suma millones de seguidores y cuya historia personal siempre despierta interés entre sus fans y medios de comunicación.

Actualmente, Antonio Orozco cuenta con un patrimonio que él mismo sitúa "entre uno y tres millones" de euros, según confesó recientemente en una entrevista en La Revuelta.

Esta cifra refleja los frutos de años dedicados a la música, los conciertos y proyectos diversos.

Orozco, a sus 52 años, ha participado en más de 2.500 conciertos y ha vendido más de un millón y medio de discos, lo que da cuenta de su gran alcance y éxito comercial.

Su caché por actuaciones ha oscilado entre 75.000 y 150.000 euros por concierto, permitiéndole mantener un alto nivel de vida y tranquilidad económica, sin perder de vista la importancia de la humildad y el trabajo constante.

Uno de los momentos más comentados de su última aparición pública fue cuando, con total honestidad, respondió a la clásica pregunta sobre cuánto dinero tenía en el banco.

"Si miento se sabría", reconoció, reafirmando su costumbre de no ocultar ni disfrazar la realidad.

Este gesto ha generado simpatía y titulares, ya que pocos artistas de su nivel se atreven a ser tan abiertos con este tipo de datos.

Ya en el pasado, Orozco ha hablado de sus altibajos económicos e incluso de etapas difíciles, que pusieron a prueba su resiliencia.

"Es por mi forma de ser, no lo puedo remediar", confesó sobre épocas de ruina, lo que le ha servido para mantener siempre los pies en la tierra y recordarse a sí mismo que "nadie regala nada".

El artista reside actualmente en una exclusiva urbanización en Sitges, donde posee una vivienda de más de 200 metros cuadrados frente al Mediterráneo.

Su hogar, decorado con elementos personales y espacios de relax, muestra su gusto por el equilibrio entre sencillez y elegancia.

Además, mantiene intereses en la hostelería con su restaurante 5 Océanos Chill Out en Mallorca y participa en otros negocios vinculados a la decoración de interiores, aunque su mayor inversión sigue siendo, sin duda, la música y su familia.

Más allá de cifras, Orozco ha dejado frases que resumen su filosofía de vida y arte: "Me entrego al recuerdo, sufriendo si pienso y cansado me espero a que el tiempo lo cure".

El patrimonio de Orozco

Para él, el éxito pasa por no perder nunca la conexión con el presente y poner siempre el corazón en cada paso: "No queda tiempo, sujeta bien las alas, hoy esperamos, lo de ayer no pesa nada".

Así, el patrimonio de Orozco brilla no solo en números, sino en la forma directa y sensible con la que encara la vida, recordándonos que, a veces, lo más valioso no está en el banco, sino en la autenticidad con la que se vive y se comparte.