José Elías (49), sin rodeos sobre cómo consigue estar joven: "Este es el tiempo que utilizo cada día para echar la siesta"

José Elías se ha convertido en símbolo de éxito y esfuerzo personal. Circula por Badalona como uno más, pero su historia está marcada por la superación.

Perdió todo en la crisis de 2008 y eso, según él, le enseñó lecciones de vida. "Para triunfar, primero hay que fracasar", afirma. Aprendió de sus caídas y se reinventó.

Su rutina diaria se aleja de los tópicos del empresario madrugador. Elías no cree en el "madrugón", tampoco en los lujos ostentosos.

Si le hacen levantarse antes de las ocho, se lo toma con poca gracia. Prefiere desayunar en el bar del barrio y llevar a sus hijos al colegio.

"Mi secreto es currar, currar y currar", asegura. Se define como un millonario atípico, con una vida muy sencilla.

El momento de la siesta llega tras el mediodía. Para Elías, este breve descanso no es opcional; es esencial para rendir.

"Yo sobre las cinco de la tarde me echo la siesta", cuenta. Su costumbre es descansar 10 minutos, aunque a veces logra dormir media hora.

"Hay veces que me duermo más profundamente y es media hora, pero 10 minutos me dan pilas para el día", comparte. Ese pequeño ritual es su técnica para recuperar energía y mantener la concentración.

La alimentación es otro de sus aliados. El empresario apuesta por una dieta sencilla y saludable, pensada para aguantar el ritmo de jornadas muy exigentes.

Platos que le aportan energía y que le resultan fáciles de digerir. Evita modas; la constancia y la salud son lo importante.

Elías insiste: para mantenerse joven y en forma no hay misterios. Solo disciplina, ganas y ocio inteligente.

"No puedes cambiar lo que no reconoces. Si te vendes la idea de que eres clase media mientras compartes piso y apenas llegas a fin de mes, nunca saldrás de ahí", concluye.

Su vida combina trabajo y bienestar. La siesta, la alimentación y las decisiones firmes forman el equilibrio perfecto para ser exitoso sin renunciar a la normalidad.

Nació en Badalona en 1976, hijo de un electricista viudo y de una madre divorciada que crio a varios hermanos de una relación anterior. En el presente, José Elías trata de aceptar el éxito sin perder el contacto con la realidad.

Tiene tres hijos: dos mellizos adolescentes y una niña pequeña. Les enseña el valor del trabajo en las pequeñas cosas.

"Pagué cuatro euros la hora a mis hijos para que pintaran la valla de mi casa. Quiero que sepan lo que cuesta ganar dinero", afirma en charlas con otros empresarios.

Su vida sentimental también destaca por su autenticidad. Desde 2021, comparte su vida con Alexmay Valladares, venezolana y preparadora física. La pareja tiene en común el gusto por el deporte, los viajes y los paseos al aire libre.

La vida personal de José Elías

Valladares suele dedicarle mensajes románticos en sus redes sociales, aunque Elías opta por la discreción y pocas veces muestra detalles privados.

La conciliación entre trabajo y familia es esencial en su día a día. Elías aplica jornadas intensivas en sus empresas para que tanto él como sus empleados puedan dedicar tiempo de calidad a los suyos.

"No se puede pagar todo con dinero. Y la conciliación es una de las cosas que más pesan hoy en día", reflexiona.