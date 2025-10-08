Eduardo Noriega, 52 años, rotundo sobre su accidente: "Pensé que me mataban y me iba, no me dio tiempo a nada"

Y ahora Sonsoles, el magacín vespertino de Antena 3, siempre dedica los minutos finales de su emisión a una entrevista con un rostro conocido de la crónica social.

Cantantes, actores, periodistas o empresarios han pasado por el plató liderado por Sonsoles Ónega para contar su actualidad y repasar algunos episodios de su vida.

En esta ocasión, el actor Eduardo Noriega vendría para promocionar su nuevo thriller Parecido a un asesinato.

En primer lugar, repasaron el más de medio centenar de personajes que avalan su carrera cinematográfica.

No faltó poner en valor su papel en Tesis, de Alejandro Amenábar, hace más de 30 años. Ahora, vuelve al cine de la mano de Blanca Suárez.

"En esta película interpreto a un escritor que publica una novela y vive un momento... Pero alguien del pasado reaparece", explicaba el actor a Sonsoles Ónega.

Tras el estreno de Tesis, su potente físico acapara portadas y lo convierte en uno de los galanes del cine español.

En el programa tampoco dudaron en hablar sobre el sonado anuncio que protagonizó de una bebida con gas en que saltaba desnudo desde un acantilado.

"Se formó un debate de si era yo o no el que se lanzaba del acantilado. Y sí, sí que era", admitía Noriega en pleno directo.

"Hay que mantener el enigma para que la gente no pierda el interés", señalaba también el conocido actor de Santander.

Pero el momento más delicado de la vida de Eduardo Noriega fue en febrero de 2024, cuando su moto fue embestida por detrás por un coche en la M30 madrileña y salió despedido por los aires.

"No se me va a olvidar en la vida. Yo pensé que me mataban. Iba por el túnel a 70 y me dieron por detrás. No me dio tiempo a hacer nada", afirmaba, rotundo, el actor de 52 años.

"Es un segundo cuando vuelas, pero dije: 'joder, qué putada irse, qué absurdo'. Pensé que me estampaba con la pared o que en la calzada me iba a pasar un coche", se expresaba.

"Es un segundo que piensas: 'qué mierda irte así. Qué triste y qué absurdo", comentaba sobre el accidente.

"Sería bastante absurdo si te vas así de la vida. Por suerte, no me pasó nada grave", reflexionaba. "Me atendieron súper rápido y tengo que agradecerle a los bomberos que me asistieron", señalaba durante la entrevista.

La trayectoria de Noriega

Eduardo Noriega ha consolidado una prolífica carrera actoral desde su debut en el cine con Historias del Kronen (1995).

Su trayectoria despegó gracias a sus colaboraciones con el director Alejandro Amenábar en películas clave del cine español como Tesis (1996) y Abre los ojos (1997), por la que obtuvo su primera nominación al Goya como mejor actor.

A lo largo de más de 25 años, ha participado en más de 65 producciones audiovisuales, alternando papeles protagónicos en éxitos de taquilla y crítica como El Lobo (2004), que le valió otra nominación al Goya, El método (2005) y Perfectos desconocidos (2017).

Además del cine, ha trabajado en series de televisión españolas como Homicidios y Hache, recibiendo numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera.