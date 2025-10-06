Pedro Ruiz, 78 años, tajante contra Ábalos por el 'caso Koldo': "La chistorra es la hermana pequeña del chorizo"

El exministro José Luis Ábalos ha sido convocado de nuevo a declarar ante el Tribunal Supremo por indicios de presunta actividad delictiva vinculada al "caso Koldo".

En una entrevista reciente en TVE, Ábalos defendió su inocencia y, al mismo tiempo, introdujo una imagen insólita en el cruce judicial.

Aseguró que su colaborador Koldo García "traía muchas chistorras de Navarra" y se las pedía a amigos, incluso a miembros de la Guardia Civil, aunque matizó que él no participó en ese intercambio.

La declaración ha provocado un auténtico terremoto en redes y tertulias. Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), en los mensajes interceptados del entorno de Koldo se utilizaban nombres en clave para referirse a billetes: "chistorra" sería el término para los de 500€, "soles" para los de 200 y "lechugas" para los de 100.

Esa revelación ha convertido lo que sonaba a broma navarra en una posible pista de corrupción. La referencia al embutido dejó de ser inocente y se transformó en símbolo de un sistema que, según los investigadores, usaba la jerga popular para disfrazar el dinero en efectivo.

Y fue entonces cuando Pedro Ruiz intervino con una frase que ya circula como titular en sí misma: "Es grosero y llamativo oír hablar de 'chistorras' con la alegría ramplona del tal Koldo. No deberíamos sorprendernos tanto. La chistorra es la hermana pequeña del chorizo".

El comentario, irónico y demoledor, resume el malestar de buena parte de la opinión pública: el cansancio ante los eufemismos y el humor fácil para hablar casos serios.

Ruiz va más allá de la metáfora culinaria y la convierte en crítica política: no se trata solo de un embutido, sino de una forma de banalizar la corrupción.

Ábalos, por su parte, insiste en que las frases están "sacadas de contexto" y pide que se revisen los mensajes completos antes de emitir juicios.

"Voy a mantener mi inocencia como la he mantenido hasta ahora", repitió ante las cámaras, buscando frenar la ola mediática.

Pero el daño comunicativo ya está hecho. En plena crisis de confianza política, una palabra mal elegida puede pesar más que un sumario judicial.

Y en este caso, "chistorra" se ha convertido en un emblema incómodo: una mezcla de picardía, sarcasmo y sospecha.

Lo que empezó como una defensa improvisada se ha transformado en meme, titular y debate nacional. Y, como recordó Ruiz con su habitual mordacidad, cuando la política se cocina con chistorra, el olor acaba impregnándolo todo.