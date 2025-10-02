Lequio, tajante contra Pablo Castellano, marido de María Pombo: "Se fija más en el pijama de ella que en lo que hay debajo"

El nombre de María Pombo se encuentra en el ojo del huracán. Hace unos días, el conocido actor Fernando Tejero acusó a la influencer de su distanciamiento con Pablo Castellano, marido de la madrileña.

Según el actor, Pombo llegó a pensar que su entonces novio y ahora marido podría ser homosexual debido a la íntima amistad que mantenía con él, un hombre abiertamente gay.

"Ella no admitía que un gay pueda tener amigos heterosexuales", sentenció el actor, apuntando a un prejuicio homófobo como detonante del distanciamiento.

Sobre este asunto, no dudaron en hablar en el magacín Vamos a ver, en Telecinco. El primero en intervenir fue el siempre polémico Alessandro Lequio.

"Esas cosas se notan, no hace falta que te las digan. Se nota en qué parroquia está la persona con la que te has casado", señalaba el italiano sobre la orientación de Castellano.

"La sensación que siempre me ha dado esta mujer es que se cree que vive en la perfección y, a lo mejor, esa perfección es solo estética", cargaba Lequio contra María Pombo.

"Tejero está sorprendido por la repercusión, adora a su amigo Pablo y la amistad sigue intacta. Considera que es una frase sin trasfondo a la que no le ha dado ninguna importancia", informaba la periodista Sandra Aladro sobre el polémico asunto.

"Esta vez, a María Pombo le ha afectado mucho. Está tocada", añadía Aladro sobre la situación actual que vive la influencer salpicada por las críticas en redes sociales y medios.

"Este tema me parece absolutamente absurdo. A ti no te preguntan si eres hetero o no", señalaba, por su parte, la periodista Paloma Barrientos.

No iba a faltar la guinda del pastel en esta conversación. Alessandro Lequio volvía a arremeter contra Pombo y Castellano: "Tengo la sensación de que, cuando están en la cama, su marido se fija más en el pijama de ella que en lo que hay debajo de ese pijama".

"Ay, por favor. Es muy feo", le afeaba Patricia Pardo al colaborador. "Es mi sensación", aclaraba Lequio sobre sus incendiarias palabras.

Pombo rodeada de polémicas

Ante el revuelo generado, María Pombo y Pablo Castellano no han tardado en responder. La pareja ha optado por restar importancia a la polémica.

Castellano ha asegurado ante la prensa que su relación de amistad con Fernando Tejero "nunca se ha terminado", contradiciendo la versión del actor de La que se avecina.

Esta controversia se suma a otras críticas recientes hacia María Pombo por unas declaraciones en las que afirmaba que "leer no te hace mejor persona", lo que generó un intenso debate en redes sociales.

En medio de la tormenta mediática, la pareja también ha sido noticia por sus recientes viajes a Miami, alimentando rumores sobre una posible mudanza.