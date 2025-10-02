Antonio Montero, sin rodeos contra el inquiokupa de su casa: "Que se vaya con Pedro Sánchez, hay mucho jeta en España"

Situación complicada la que viven los periodistas Antonio Montero y Marisa Martín Blázquez. El conocido matrimonio ha hecho público el problema de inquiokupación que sufren en su vivienda.

El problema existe desde hace dos años en uno de los inmuebles que la pareja tiene en Torrelodones, en Madrid. En este tiempo no han cobrado el alquiler y han gastado muchísimo en abogados.

Sobre el asunto, Antonio Montero hablaría alto y claro a través de una conexión en directo en el magacín El tiempo justo, presentado por Joaquín Prat.

"La culpa no es del inquiokupa, la culpa es del Gobierno, de las leyes, de la vergüenza de que la propiedad privada no sea algo sagrado", iniciaba su discurso.

"Para tú tener una propiedad tienes que haber pagado impuestos, ir a un notario, trabajar en fines de semana como Marisa para ganar... en fin. Si supiera la gente lo que se gana, tampoco es una bicoca", argumentaba.

El periodista continuó su crítico mensaje y no dudó en atizar al inquiokupa: "Llevo 37 años y medio cotizados en la Seguridad Social y llega una persona que me abre la puerta y me dice que entre pero sin cámaras porque están sus hijos. Pero él, mientras, con un cigarro".

"Le importa un huevo que los hijos le vean fumando o no, para él el tabaco será algo muy bonito y bueno para sus hijos", añadía, muy molesto.

"Me ha puesto enfermo, yo no tengo nada que hablar con este señor. Tiene que venir la Policía y que le pida el recibo del último mes y si no lo ha pagado que se vaya a su casa, al ayuntamiento, o a casa de Pedro Sánchez o de Pablo Iglesias, que vive aquí cerca en un chalet con 7 habitaciones", apuntaba, tajante.

"O si no a la casa de Ada Colau, que está en un crucero por el Mediterráneo o que hagan lo que quieran. Pero no pueden aprovecharse de las personas que estamos viviendo y trabajando por el país para que vengan jetas y se queden ahí tres años", señalaba.

Joaquín Prat y Antonio Montero, en 'El tiempo justo'

"Es indecente, es asqueroso y hay que resolverlo de una puñetera vez", parecía concluir Montero su directo discurso contra el problema de la okupación que vive nuestro país.

"¿Qué hago, voy con el arco a liarla y voy a la cárcel luego? Le anuncio al señor que mañana mismo va a tener a una empresa de mediadores, que vienen de muy buen rollo con la ley en la mano", le explicaba a Joaquín Prat.

"Le van a dar la vida mártir a esta persona y le van a acompañar hasta el Mercadona. No se puede consentir que haya personas que crean que la vida es únicamente de ellos", añadía.

Además no dudaba en opinar sobre el estilo de vida del inquiokupa: "Sin embargo sí tiene dinero para el tabaco, ten la puñetera vergüenza de no fumar y ese dinero se lo das a mi mujer. Es acojonante, estamos viviendo en un país que es todo de locos. Hasta aquí hemos llegado, se ha acabado".

Montero, contra la okupación

"El Gobierno me cobra por todo para tener una propiedad privada y cuando me tiene que defender, se pira y me dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda. Pues que se vayan a vivir a TVE que sobra espacio por un tubo o a Tráfico que hay 25 mesas libres", denunciaba Montero.

"Hay tanto jeta en este país y Ábalos viviendo del dinero que yo pago... A este hombre le echaría una mano si no puede pagar el alquiler, que pague 200 o algo. Pero no se puede estar acostumbrado a esta gente que vive siempre por la jeta", finalizaba su polémico alegato.

"Creo que Antonio se ha quedado a gusto, se ha desahogado, con toda la razón", aplaudía Joaquín Prat las palabras del conocido periodista del corazón.