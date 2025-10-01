David Muñoz (Estopa), 49 años, alto y claro tras matricularse en la universidad: "Los profes ya me han dejado claro que..."

David Muñoz (49 años), el mayor de los hermanos del popular dúo Estopa, ha dado la sorpresa al regresar a las aulas.

El músico se ha matriculado en el grado de Historia en la prestigiosa Universidad de Barcelona para estudiar una de sus grandes pasiones: la historia antigua.

Este nuevo e ilusionante reto no significa el final de la banda que forma con su hermano José (46) desde hace 25 años.

David planea compaginar su faceta de estudiante con sus compromisos musicales. La noticia se difundió rápidamente después de que varios compañeros de carrera compartieran imágenes con él en redes sociales, haciendo que su ingreso en la facultad de Historia corriera como la pólvora.

Fue precisamente al salir de una de sus clases donde Europa Press pudo hablar con David sobre este proyecto personal para ampliar sus conocimientos.

"Bueno, se ha filtrado sin yo quererlo, pero esto es inevitable. Yo tenía mis sospechas... digo, a ver si lo puedo llevar con discreción", señalaba.

Aun así, con humildad, reconoció: "Evidentemente no ha podido ser, pero aun así voy a hacer todo lo posible por ser uno más y llevar mis estudios con discreción, siendo uno más de mis compañeros y no dando tanto bombo a esto, que también es una cosa que puede hacer cualquiera".

Aunque insiste en que "no quiero tampoco darle demasiado bombo a esto" y ha pedido a la prensa que respete su "intimidad" cuando asista a clase, sí confirmó que el primer día de universidad ya desayunó con otros alumnos, revelando con una sonrisa que ha tenido "mucha suerte" con sus nuevos compañeros.

El cantante quiso dejar claro que sus estudios "no tienen nada que ver con la fama", asegurando que si obtiene buenas notas será porque se lo ha merecido, y no por ser parte de Estopa.

"Evidentemente los profes ya me han dejado claro que no me van a... Soy uno más y es lo que busco", expresó.

Ahora, como él mismo admite, es momento de esforzarse. Con humor, reveló: "tengo muchos trabajos y me tengo que poner las pilas porque los chavales acaban de hacer el Bachillerato y están muy puestos con el tema apuntes. Yo estoy peor".

Además, y para despejar cualquier duda, aseguró que queda Estopa para rato, ya que "querer es poder" y está decidido a compaginar a la perfección la universidad con sus conciertos.

A la pregunta de si sus compañeros lo reconocieron o si pasó desapercibido por la diferencia de edad, confesó: "No te creas, lo tienen bastante reciente, no he notado nada".

"De todas maneras aquí me están hablando de cosas puramente de historia", concluyó, dejando en el aire si habrá una actuación de Estopa en la fiesta fin de curso.