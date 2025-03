La desgarradora carta de Ana Fernández a Santi Trancho al cumplirse 10 años de su muerte: "Fue lo más bestia de mi vida"

Ya han pasado 10 años desde que Ana Fernández (35 años) perdiera a su pareja. Fue un fatídico 7 de marzo de 2014 cuando el novio de la actriz, Santi Trancho, fallecía en un accidente de tráfico con tan solo 32 años. El joven, que trabajaba como operador de cámara en programas de televisión, como Frank de la Jungla o Callejeros, fue un gran amor en la vida de la intérprete. Este viernes, con motivo del aniversario de su desaparición, le ha dedicado una conmovedora carta.

"Parece mentira que hayan pasando diez años", empieza diciendo en sus redes sociales. "Supongo que los hechos importantes en la vida de cada uno se quedan como congelados e intactos en la mente y el corazón. Al menos así lo siento yo".

"Llevo todo este tiempo, en la más absoluta intimidad, aprendiendo, colocando y cicatrizando la que ha sido, hasta ahora, el acontecimiento más bestia de mi vida", prosigue. "Una bofetada cruel con la que tuve que convivir públicamente aunque realmente siempre la protegí y guardé para mí".

Ana Fernández ha compartido una foto de su novio fallecido en un accidente de tráfico en 2014. Instagram

En su carta, un pequeño homenaje que rinde a quien fue su compañero sentimental, Ana Fernández asegura que con sus palabras desea poder contribuir de algún modo a quien atraviese una situación similar.

"Con este décimo aniversario siento que por fin estoy preparada emocional y psíquicamente para dar el paso y quiero ayudar o acompañar a través de mi testimonio y aprendizaje a quien haya pasado o esté pasando por algo parecido", destaca.

"Ayudar era una de sus virtudes"

"A él le habría gustado, lo sé, porque el ayudar era una de sus grandes virtudes y lo hacía a través del objetivo de su cámara, sin miedo, empatizando con historias crudas de la otra punta del mundo", continúa diciendo en su misiva.

Por último, concluye: "Así que como homenaje a esta década sin tu presencia física, este año me adentro en una aventura que cuidaré, mímaré y ojalá llegue a los corazones de la gente que le haya tocado o le toque “ seguir respirando” . Con todo mi corazón y humildad".

No es la primera vez que Ana Fernández habla públicamente de Santi Trancho o de los sentimientos que vive cada vez que se enfrenta al aniversario de su muerte. Lo cierto es que no ha habido un año en que no lo haya recordado en sus redes sociales, siempre con una imagen y con profundas palabras de cariño.

"Dicen que el tiempo cura las heridas… yo creo que nos ayuda a ir sosegando ese dolor que nos arrolla, ese cúmulo de sentimientos deben quedarse en un lugar muy especial de nuestro ser, una cajita diseñada con cariño, para abrirla cuando queramos y regodearnos en recuerdos y en nostalgia (...) Pero el tiempo es muy sabio y me ha ido enseñando sin yo darme cuenta.", recordaba hace dos años. "Ya que hoy es un día especial en mi calendario, a todos los que estéis pasando por un duelo o una pérdida aquí os dejo un trocito de mi aprendizaje, porque de eso se trata la vida no? De aprender. Querido Junglecam, querido Santi, hoy te rendimos homenaje".