La faceta más íntima de Gabriel Rufián: separado, padre de dos hijos y casado con la discreta periodista navarra Marta Pagola

Nacido en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) el 8 de febrero de 1982, Gabriel Rufián (43 años) es bien conocido en su faceta profesional. El diputado de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados da mucho que hablar por su intensa labor como defensor de la Independencia de Cataluña y por las no pocas polémicas en las que se ha visto envuelto.

En el terreno personal copa menos titulares que en el plano político, pero en alguna ocasión su vida privada ha sido objeto de noticia. Este domingo se emite una entrevista que el diputado de ERC ha ofrecido a Jordi Évole en Lo de Évole, en LaSexta.

Entre sus confesiones, charla con el periodista sobre sus inicios: cómo llegó a su partido, el porqué de sus declaraciones más incendiarias, o el enorme tamaño de su ego: "Yo cada día domestico mi ego, tengo el ego de un camión porque si no lo tuviera no podría dedicarme a lo que me dedico, pero a la par tengo muchas inseguridades que lo domestican".

Él mismo reconoce que ha llegado a creerse que era "la hostia". Sus afirmaciones invitan a indagar un poco más su personalidad. Y es que a pesar de estar en primera línea, no se conoce tanto de su faceta privada.

Podría decirse que una de las primeras veces que Gabriel Rufián acaparó la atención de la crónica social fue en 2018, cuando se hizo pública su separación de Mireia Varela. Después de más de 10 años de matrimonio, la pareja ponía punto y final a una relación fruto de la cual nació un hijo en común, Biel, que ahora es adolescente.

Criada en Barcelona, Mireia Varela conoció a Gabriel Rufián en el metro. El propio político contó que vio por primera vez a la madre de su hijo mayor en dicho medio de transporte público. Coincidían a diario. A él empezó a hacerle tilín aquella joven de pelo enroscado y aire desenfadado. Y, después de armarse de valor, le dio un papel en el que había anotado su número de teléfono y su mail. Fue el comienzo de su affaire.

"Era el amor de mi vida"

Este idílico inicio, tan propio de una película romántica, nada tuvo que ver con el desenlace de su historia. Mireia no se esperaba la ruptura y no lo pasó nada bien. Tan amarga se le hizo la separación que en más de una ocasión ha compartido mensajes en las redes sociales donde hace alusión a su corazón herido.

"Mi novio me engañó... Lo mandé en un barco y ahora estoy free... Recuerda que no te dejan por algo mejor, y ni siquiera, por algo más rico". Es la letra de una canción que compartió poco después de que cada uno hiciera su camino.

También ha publicado diversas reflexiones sobre el amor y la traición, como la siguiente: "Fidelidad significa lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona. Aquellos que son considerados traidores no son fieles ni exclusivos. Amor es un término demasiado amplio para encajarlo en una etiqueta. Pero quien ama no traiciona. Si traiciona ni sabe amar ni entiende de amor. El amor no duele en el cuerpo ni en la mente".

Incluso ha llegado a decir públicamente que le costaba olvidar a Rufrián. Hace cinco años lanzó esta desesperada cuita: "He despedido 2019 llorando sabiendo que ya no podré recuperarle. Lloro en este 2020 por perder al amor de mi vida, al que escogí como padre de mi hijo, a mi mejor amigo, a mi apoyo incondicional, a mi alma gemela, a mi amante fiel, a mi eterno defensor, a mi paciente protector, a mi infatigable luchador por mí, a mi sueño de familia ideal".

Su mensaje no pudo ser más preciso. "No he perdido a una persona en mi vida, he perdido parte de mí misma en él. Hay cosas que el tiempo no puede curar, ni ocultar, ni cicatrizar", se lamentaba. Él, por su parte, siempre ha mantenido silencio.

Graduada en Lengua y Literatura por la Autònoma de Barcelona, Mireia Varela vive actualmente en Sabadell con el hijo que tuvo con el político. Aún publica posts que parecen recordar lo suyo con Rufián.

Gabriel rufián, de 43 años, contrajo matrimonio en 2022 con Marta Pagola. GTRES

Cabe recordar que no mucho tiempo después de romper con la madre de su primogénito, Gabriel Rufián comenzó una relación con Marta Pagola. Nacida en Navarra y de perfil bajo, es jefa de prensa del Partido Nacionalista Vasco.

Pagola estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra. Empezó su andadura en la política tras más de 10 años trabajando en diversos medios, como Onda Vasca, Euskadi Irratia, -donde fue corresponsal- o la BBC. Ella misma explica en su currículo qué la llevó a trabajar en el Reino Unido en 2006.

"Prácticas en la redacción del informativo principal matinal de BBC Spanish Service, de emisión en Latinoamérica y España, efectuado desde Londres a las 12:00. Colaboración en magazines y contenidos web", destaca en su perfil de LinkedIn.

El romance entre ellos se originó en el entorno laboral. Fue en los pasillos del Congreso de los Diputados, en el que ambos ejercen su actividad profesional, donde surgió la chispa. La pareja anunció su intención de contraer matrimonio en el año 2020, pero la pandemia del Covid los obligó a posponer la fecha de la boda.

Lleva casi tres años casado

Finalmente se convirtieron en marido y mujer en junio de 2022, después de tres años de noviazgo. El enlace tuvo lugar en Irún ante unos 100 allegados, amigos y familiares. El banquete lo celebraron en el restaurante Usategieta, en el municipio de Oiartzun. Entre los invitados al enlace se encontraban algunos compañeros del panorama político, entre ellos Oriol Junqueras (55) y Joan Tardá (71).

La pareja dio la bienvenida a su primer hijo en común el 23 de enero de 2024. Celosos de su intimidad, desde entonces no han trascendido apenas detalles del bebé o de su vida familiar, a excepción de la baja por paternidad del diputado.

Tras el nacimiento de su segundo hijo, este se ausentó del trabajo por acogerse a la baja de paternidad. Durante las seis semanas obligatorias e ininterrumpidas que deben disfrutarse a jornada completa inmediatamente después del parto, Gabriel Rufián se entregó por completo a los cuidados de su esposa y su retoño, que acaba de cumplir 13 meses.