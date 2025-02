Sandro Rey, tras 15 años alejado de la televisión: "He engordado 10 kilos y llevo el pelo corto. No me reconoce ni mi madre"

Han pasado más de 15 años desde que el nombre de Sandro Rey (58) estuviera en boca de todos. Y es que el vidente vivió un auténtico boom de popularidad en la década de 2010 gracias a un espacio para la lectura del tarot en las madrugadas de LaSexta.

Posteriormente daría el salto a Telecinco, donde participó en realities como Sálvame, Mira quién salta o GH VIP. Su larguísima melena morena, su aire excéntrico e incluso su facilidad para meterse en ciertas polémicas con los famosos de cabecera de Mediaset lo convirtieron también en carne de memes. Pero aquel furor de antaño pasó a la historia.

En la actualidad, Sandro Rey, nacido en el municipio sevillano de Jerez de la Frontera, vive en Barcelona, lejos de la fama. Lejos también del clamor que tuvo en sus años de gloria, cuando todo el mundo lo paraba por la calle. EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con él para saber cómo se encuentra y si echa de menos sus tiempos de gloria.

Sansdro Rey, uno de los tarotistas más populares de la pequeña pantalla. Instagram

Sandro, ¿alguna vez imaginaste tener la fama que conseguiste en la tele?

La verdad es que no. Nunca pensé que iba a ser tan conocido. La gente me relaciona mucho con Telecinco, pero la verdad es que yo empecé trabajando en un programa que se emitía a altas horas de la madrugada en LaSexta. Fue a raíz de eso cuando la gente empezó a hablar de mí en las redes sociales. Me convertí en un fenómeno de masas. Yo era trending topic todas las noches, salía en todos los zappings. Y hay algo que la gente no sabe: en LaSexta hacía más audiencias que en Telecinco. Era tan famoso que hasta he tenido imitadores.

¿Cómo recuerdas aquella época?

Pues con nostalgia, la verdad. Fue una época dorada, bonita, de mucho amor, de mucho trabajo, de muchas cosas buenas y muchos clientes. Echo de menos algunas cosas, como que la gente te reconozca y te salude por la calle.

¿Ya no te conocen en los sitios públicos?

Pues no. He engordado más de 10 kilos y ahora llevo el pelo corto. Ya no me conoce nadie. Antes iba por la calle y no podía ni caminar de la gente que se me acercaba. Me pedían autógrafos y fotos. Ahora no me reconoce ni mi madre.

En la actualidad, Sandro Rey vive en Barcelona y colabora de manera puntual en algunos espacios televisivos. Redes sociales

¿Ganaste mucho dinero en televisión?

No te creas. Para nada. Trabajar en televisión me restó credibilidad. Me ha costado mucho reiniciar mi carrera y recoger lo que sembré en su momento. Colaborar en realities fue destructivo para mí.

Sus "problemas" en 'Sálvame'

Cuesta creer que no amasaras una jugosa cantidad de dinero en tus apariciones en Telecinco.

Es cierto que gané dinero, pero no me benefició nada salir en televisión. Fue una decepción para mí. De hecho, Telecinco se portó muy mal conmigo. Me vetaron.

¿Y a qué se debe ese veto?

Tuve problemas en Sálvame con algunos colaboradores, como Belén Rodríguez. Y desde entonces no me llaman. Me siguen llamando para que entre en realities, pero solo eso.

Sandro Rey, con el desaparecido Jimmy Jiménez Arnau. Redes sociales.

¿Qué pasó con Belén Rodríguez?

Belén es más mala que la quina. Éramos muy amigos, uña y carne. Pero un día empezó a decir que yo había dicho que me había acostado con ella. Yo nunca dije eso. Fue mala persona. Ahora sé que está enferma y le deseo que se recupere muy pronto. Dios quiera que se ponga buena. Le deseo lo mejor.

¿Cómo era tu relación con los colaboradores de Sálvame y otros personajes de Mediaset?

A Belén Esteban le leí la mano. A Kiko Rivera también, y le acerté todo. He leído el tarot a mucha gente de la cadena.

¿Lo de la videncia te viene desde la infancia? ¿Cómo supiste que tenías un don para la adivinación?

Yo tenía una bisabuela que era ciega y mi abuela me llevaba a verla. Me tocaba la cara y decía: 'Qué pena que no puedo verle la cara al niño'. Tras su muerte, una noche me desperté y la vi a los pies de mi cama. A partir de ese momento se despertó en mí la clarividencia. Tenía seis años.

¿Has vivido alguna mala experiencia al adivinar algo negativo de alguien?

No. Siempre veo todo lo positivo, yo no veo cosas malas, ni tétricas ni oscuras. Veo luz y amor en el corazón y el alma de las personas. Por suerte nunca he tenido experiencias desagradables.