Máximo Pradera reaparece tras años alejado de la televisión y habla de su cáncer de próstata y de cómo ha perdido 20 kilos

Fue hace cinco años cuando Máximo Pradera (66 años) recibió un diagnóstico que cambió su vida... y sus hábitos. A principios de 2019, al periodista, escritor y presentador le tocó luchar contra un cáncer de próstata. Durante su tratamiento investigó las posibles causas del tumor que le fue detectado, así como las maneras de atajarlo. De este modo dio con el 'santo grial' de la salud: la alimentación. De sus aprendizajes y su proceso de curación habla en El cáncer y la madre que lo parió (Navona). Un libro sobre el que ha charlado este domingo, 22 de febrero, en el programa Fiesta de Emma García.

El que fuera conductor del exitoso programa Lo + Plus -se emitió en Canal+ entre 1995 y 2005- ha reaparecido tras años alejado de los focos para compartir algunos consejos sobre nutrición que ayudan a sentirse mejor. Y que pueden contribuir a prevenir este tipo de tumores.

Uno de ellos es el ayuno intermitente, una práctica que descubrió tras conocer que padecía otra dolencia: "Me descubieron que tenía hígado graso y no había forma de cargársela. Es grasa literal y provoca mucha inflamación. Empecé a experimentar con el ayuno".

Máximo Pradera, en su intervención en 'Fiesta', el programa que presenta Emma García. Mediaset

Gracias al ayuno intermitente, Pradera ha experimentado un notable cambio físico. Ha perdido un total de 20 kilos. "Adelgacé en dos tandas. Antes pesaba 103 kilos cuando estaba más 'acochinao', que decimos en casa. Luego conseguí bajar a 93 y ahora estoy en 82-83. Pero tampoco tengo un peso ideal. Ahora estoy muy delgado porque me viene bien para las rodillas", ha contado en el espacio de Telecinco.

"Hay que experimentar con ello", ha destacado. "Cuando no comes durante muchas horas, a partir de la hora 17 de no comer el cuerpo se pone a reparar los daños pleurales que dentro del organismo. No se puede desconfiar del ayuno intermitente y decir que es una moda y que pasará cuando le han dado el Premio Nobel de Medicina a un japonés, Yoshinori Oshumi, por descubrir los mecanismos que se desarrollan en el cuerpo cuando ayunas", ha destacado.

"Como una o dos veces al día"

El periodista ha explicado que la mayoría de las personas que nunca han practicado el ayuno intermitente, incluido su caso, tienen una idea errónea sobre ello: "Piensas que es el fin del mundo... Yo ahora como una o dos veces al día".

Lo que recomienda es informarse a fondo sobre aquello que ingerimos: "Primero hay que quitar la inflamación por vía dieta. Tenemos el mito de que el desayuno es la comida más importante del día. La prueba de que estar en ayunas no te mata es que cuando te levantas llevas ocho horas sin comer y no pasa nada. Muchas vecs te levantas y no tienes ganas de desayunar. Debrías esta muerto después de ocho horas... No hay que estar todo el rato comiendo".

Máximo Pradera y Fernando Schwartz en 'Lo + Plus'

De sus años con sobrepeso, Máximo Pradera ha confesado que "no lo veía ni lo quería ver porque pensaba que adelgazar era una cuestión de calorías". A día de hoy, tiene claro que no es así: "Mentira, es una cuestión hormonal. Hy una hormona que se llama la insulina que hay que aprender a controlar y eso te lo tienen que enseñar".

"Tienen que cambiar los protocolos médicos, porque no todo el mundo se puede pagar un nutricionista", añadía. "Cada vez que vas a un nutricionista tienes que pagar 100 euros, o más, y no puedes estar todo el día así".

Por último, ha insistido: "Yo animo a la gente a probar, siempre bajo la tutela de un nutricionista, el ayuno prolongado.. e ir jugando. Es una cuestión de educación. Hay dos industrias muy peligrosas. Hay mucha presión de la industria alimenticia, que está todo el rato metiendo cosas que no debemos comer para hacerlos más adictivos. Y luego está la industria farmacéutica, a la que le interesa que el nivel de colesterol peligroso sea cada vez más bajo porque te pueden vender más medicamentos que te controlan el colesterol".