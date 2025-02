El miedo a la muerte de Aitana: "Cuando me preguntaban dónde me veía en cinco años yo pensaba que no iba a estar"

Para quien padece un problema de salud mental no resulta fácil hablar sobre ello. Y menos públicamente. Es lo que ha hecho Aitana Ocaña (25) hace apenas unas horas. La cantante, que lanza el próximo 28 de febrero un documental sobre su vida personal, ha relatado por primera vez a los medios cómo ha hecho frente a una depresión.

"A finales del año pasado pasé una etapa complicada. Complicada a nivel psicológico", ha arrancado diciendo en una entrevista en La Ventana, de Cadena SER. Un espacio que ha visitado para promocionar su trabajo audiovisual en Netflix. Este lleva por título Aitana: Metamorfosis.

Ha explicado que no desea hacer "spoiler" sobre los temas de los que hablará en la conocida plataforma en streaming, pero sí ha lanzado un adelanto: "Creo que es importante hablar sobre eso. Estoy pasando por ese proceso... Estoy en en ese proceso en realidad".

🎥 "Siempre he mentido": @Aitanax confiesa la pregunta que nunca ha respondido de forma sincera y por la que ha tenido que ir a terapiahttps://t.co/awFTKBiudB pic.twitter.com/xL66nA6c4i — La Ventana (@laventana) February 18, 2025

Según ella misma ha detallado, aún está inmersa en su proceso de sanación. Y se encuentra mejor que cuando empezaron sus males. "Estoy muchísimo mejor, creo que la depresión es igual para todos, es estar triste pero no saber por qué. Es la primera vez que lo digo públicamente. Todo se explica en el documental... y estos momentos da la sensación de ¿qué está pasando? Ni yo misma lo sabía, era difícil de nombrar", ha deslizado.

Aitana y su hipocondria

La catalana, que siempre se ha mostrado muy cauta al hablar de su faceta más personal, ha reconocido que le sigue costando poner sus sentimientos sobre el tapete: "Me cuesta mucho decir estas cosas, no por sacar mi vulnerabilidad a relucir, sino porque se puede ver desde fuera como problema del primer mundo".

'Aitana: Metamorfosis', un documental sobre la vida privada de la cantante, verá la luz el próximo 28 de febrero. GTRES

Ha llegado incluso a sentirse culpable por padecer depresión. Y es que ha comparado su caso con la vida de un familia -un primo suyo- que se dedica al mundo de la construcción y llega a casa todos los días con dolor de espalda. "¿De qué me voy a quejar yo?", ha destacado.

A lo largo de este tiempo, Aitana ha tenido que hacer frente también a otra sombra: la hipocondria. Así lo ha contado: "Es algo que se explica en el docu y ya lo veréis. Es muy fuerte lo que voy a decir, pero lo voy a decir... Yo nunca había hecho terapia de hipocondriaquía. Yo no me daba cuenta de que tenía una cosa que era demasiado... que no era un poco hipocondriaca, era muy hipocondriaca. Es mucho. Llega un momento... un nivel de locura que por eso tuve que empezar terapia, para cambiar mi mente en ese aspecto".

Su miedo a la muerte

La de San Clemente de Llobregat ha narrado cómo "desde pequeña" ha tenido un miedo atroz a la muerte: "Siempre he pensado que tenía algo. He tenido mucho ese miedo: el de la muerte". Un temor que ahora percibe como "una barbaridad" y que la ha acompañado hasta su vida adulta: "Desde pequeña pensaba que siempre me pasaba algo. No quería ir al médico para que no me viesen nada. Me comía mi movida en mi cabeza. Cuando me preguntaban dónde me veía en cinco años yo pensaba que no iba a estar".

La catalana ha hablado también de sus problemas de hipocondria. GTRES

A sus 25 años, admite superar sus miedos cuando se sube a un escenario: "Siento que todas las inseguridades que tengo fuera no las puedo poner en juego ahí encima, me quito de muchas tonterías que tengo en mi día a día. La gente ha pagado por venir a verme y no puedo fallar lo más mínimo porque no sé lo que les ha costado conseguir la entrada, cuánto han tenido que trabajar o cuánto les ha costado venir desde otra ciudad".

Hasta el momento, Aitana no ha revelado cuál o cuáles pudieron ser los desencadenantes que la llevaron a tocar fondo. Cabe recordar que a finales de 2023, Sebastián Yatra (30) confirmó su ruptura con la intérprete. Nunca entró en profundidades sobre el final de su relación, pero desde entonces ha tenido que responder sobre varios asuntos privados. Entre ellos, el desenlace de su idilio con el colombiano o sobre su posible reconciliación con Miguel Bernardeau (28), con el que mantuvo un noviazgo de cuatro años.