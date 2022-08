Maquillaje del día a la noche: el secreto para que luzca intacto a todas horas

El mundo de la cosmética no para de avanzar. No solo para crear productos con nuevos colores y texturas más agradables para la piel, también para hacer que su aplicación sea cada vez más duradera. Ya hace tiempo que, por suerte, quedó atrás el recurrido truco de dudosa utilidad de aplicarse laca en el rostro para mantener el maquillaje gracias al surgimiento de los sprays fijadores.

Este producto cosmético es una nueva incorporación en la rutina diaria de las mujeres que buscan mantener todo el día su make up sin dañar la piel. Sus ventajas, de hecho, son muchas y es que se puede considerar como un producto universal con el que mantener el look el máximo tiempo posible. Pero van más allá pues este tipo de pulverizadores son capaces incluso de acabar con la sensación de maquillaje derretido que se puede sentir en las épocas de más calor, cuando la piel suda más.

Usarlo es de lo más sencillo, pues solo hay que pulverizarlo sobre la piel, prolongando la duración del maquillaje. A partir de esta premisa básica pueden encontrarse todo tipo de fijadores según cada necesidad de la piel o cada gusto estético. Es decir, hay un spray fijador de maquillaje para pieles secas, para un acabado mate o para aquellos que necesitan un extra de hidratación.

The Fixing Spray de 3ina.

Una buena opción es The Fixing Spray de 3ina, que permite lograr una buena hidratación duradera y que el maquillaje se mantenga intacto durante todo el día. Su tamaño mini de 100 ml es perfecto para llevar en el bolso, hará que te lo quieras aplicar continuamente. Este formato es el ideal para viajar este verano donde más te guste. Su precio es de 15,95 euros.

Por su parte, la propuesta All Nighter Setting de Urban Decay garantiza la fijación de tu maquillaje durante 16 horas, conservándolo perfecto hasta el final del día o de la noche. Es eficaz incluso en las noches más calurosas de verano, pues evita que el maquillaje se derrita gracias a su sistema de control de temperatura, manteniéndolo a 2°C por debajo de la temperatura de la piel. Cuesta 25,60 euros.

Otro producto de Urban Decay capaz de mantener el maquillaje intacto, es el All Nighter Setting Spray Vitamin C. Ilumina, hidrata y cuida la piel, pues está formulado con vitamina C y agua de cactus, y es capaz de mantener el maquillaje intacto hasta 16 horas. Además, revitaliza la piel para mantenerla fresca antes y después de maquillarte. Tiene un precio de 32 euros.

Además de sprays fijadores, puede ser una buena idea optar por productos que preparen la piel para el maquillaje, ofreciendo una buena base sobre la que actuar. De esta manera, se mantendrá intacto durante más tiempo y se verá mucho más natural y acorde al tono.

El sérum iluminador Niacinamida + Ácido Azelaico de ÉGO Niacina deja la piel hidratada, con una mejor apariencia (menos arrugas y las manchas más claras) y el sebo bajo control. Además, trata las imperfecciones al mismo tiempo que deja el cutis impecable. Se puede adquirir por 13,95 euros.

Los poros también juegan un gran papel a la hora de maquillarse, pues cuanto más visibles, peor aspecto se consigue. Por eso, el sérum refinador de poros Zinc PCA + Ácido Salicílico 2% de Beauty Drops es la opción perfecta para aplicar antes de la base. Refina los poros, minimiza los brillos y regula el sebo. Precio: 12,95 euros.

Pulverizando alguno de estos sérums y sprays fijadores, conseguiremos también hidratar la piel o conseguir un acabado súper matificado. Se puede comprobar cómo el maquillaje dura más tiempo intacto, ya sea durante el día o durante la noche.

