Ya ha pasado otra semana desde la última vez que hablamos de cómo es la semana 5 de embarazo y probablemente estés todo el día intentando calcular las semanas de embarazo que te quedan para dar a luz. Un consejo es utilizar una aplicación de motorización, pues en esta semana no te harán ecografías.

Muchas mujeres las usan incluso después del parto para hacer un seguimiento de su bebé, durante los primeros meses. Además, es muy divertido saber que tamaño tienen los bebés, en cada momento. Ahora mismo, por ejemplo, debe tener el tamaño de un guisante, pero con una forma un poco más alargada que ya comienza a tomar.

Qué se siente en la semana sexta de embarazo

En estas seis semanas de embarazo no te han ido desapareciendo las náuseas matutinas, las seguirás teniendo por lo menos hasta la semana 14. Aunque lo mismo eres una chica con suerte y se te pasan antes.También notarás un aumento de sueño, ojos cansados y muchas pero que muchas ganas de dormir. Si tienes tiempo, satisface tus ganas que no pasa nada por que te eches una cabezadita.

Vas a notar más presión en el pecho además de crecer de manera exagerada, incluso no te extrañe si te molesta ya la talla de tu sujetador. Aún puede haber algunos síntomas propios de la menstruación, pero no es lo habitual. Sobre todo, la presión en el bajo vientre piensa que ahí está creciendo algo.

En cuanto al sangrado en el embarazo de seis semanas, es importante que sepas que no debería aparecer, ¡ojo! Que puede ser normal, no todas las chicas son iguales ni desarrollan los mismos síntomas, pero si notas sangrado, acude inmediatamente al médico porque puede ser una amenaza de aborto. Si no sientes absolutamente nada, no hace falta que cunda el pánico, todo puede estar perfecto dentro de ti. La ausencia de síntomas o sensaciones no es motivo de alarma.

A parte de estos síntomas que se que ya te sonaban, quiero que sepas lo que está pasando dentro de tu cuerpo. Como está en un periodo de adaptación, tu estructura ósea y todos los órganos se están preparando para tu bebé. Por eso puedes notar en algún momento, aunque mínimamente un aumento de tu respiración o tu ritmo cardiaco por un cambio en la circulación sanguínea.

Una curiosidad es que puede que empieces a notar como los músculos de la cara se relajan y esto es debido a la alteración en las hormonas.

Qué comer en la semana seis de embarazo

En cuanto a la alimentación, deberíamos tener ya una dieta establecida bastante estricta y tener bien claro cuales son los alimentos totalmente prohibidos. Si no lo has hecho, no sé a que estás tardando. Probablemente necesitas que alguien más te diga esto: ¡Llevas dentro una responsabilidad!

Hay quien todavía dice que cuando se está embarazada hay que comer por dos… Lo has escuchado alguna vez seguro, pero tengo que decirte que no es del todo cierto. Hay que comer lo suficiente como para alimentar a otra pequeña vida, pero sobre todo hay que tomar especial atención a la calidad y la variedad de los alimentos que ingerimos.

Los frescos son casi una obligación y ni que decir tiene que necesitamos carne o pescado para conseguir las proteínas. Consume cereales, verduras, frutas, huevos o lácteos.Y otro detalle es retirar alimentos perjudiciales para ti y tu bebé como la bollería, los aperitivos, bebidas gaseosas y por supuesto azucaradas. En cuanto a los dulces mejor mirarlos de lejos. La sal, no podemos eliminarla de nuestra dieta ya que es necesaria, aunque sería bueno sustituirla por sal yodada y en todo caso moderar su consumo.

No te olvides también de nuestro queridísimo ácido fólico, fiel aliado para las embarazadas, puedes tomarlo en suplementos o conseguir las vitaminas del grupo B en: espárragos, legumbres, hígado o verduras de hoja verde. Pero recuerda que todo en exceso es malo, sobre todo en estas primeras semanas consume tanto ácido fólico como te recete tu médico, ni un gramo más.

Cómo cuidarse en la semana seis de embarazo

Fuera malos hábitos, aunque seguro que ya lo sabes, ni una gota de alcohol, olvídate del tabaco, es más si puedes alejarte del humo cuando alguien fuma, mucho mejor. Y en cuanto al café, siento decirte que también forma parte de los alimentos prohibidos para una embarazada. Sí lo sé, con el sueño que tienes ahora mismo me quieres matar, pero piensa que es por tu bien.

Y para buenos hábitos, recomendables 100%, el ejercicio físico. Lo mejor es comenzar por fortalecer los músculos que vas a usar en el parto (así seguro que le quitarás hierro al asunto). Me refiero con estos músculos a la pelvis, el abdomen, y la parte baja de la espalda. A parte de mejorar el parto, si practicamos ejercicio durante la gestación mejoramos nuestra autoestima, tu sistema circulatorio y respiratorio será más ligero y conseguiremos no ganar peso en exceso, así nos será más fácil recuperar luego nuestra figura.

No es necesario que corras una maratón si antes ni siquiera lo hacías, se trata de ejercicios sencillos que no te supongan demasiado esfuerzo pero que consigan fortalecer tus músculos. Además, te recomiendo totalmente la práctica de algunas actividades como el senderismo, caminar a ritmo moderado para favorecer a una buena circulación, hacer natación dos o tres veces por semana y sobre todo asistir a clases de yoga o Pilates, no solo conseguirás relajarte, sino que te ayudará a respirar mucho mejor.

Espero que te hayas quedado con todos los detalles que acabo de desvelarte, sobre todo de cómo cuidarte. Es la clave para prevenir problemas durante el embarazo.