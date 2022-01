Cómo saber si tus zapatillas Nike son originales o falsas

Las falsificaciones de artículos deportivos provocan en España unas pérdidas de 3.800 millones de euros al año. En algunas páginas, se venden zapatillas asegurando que son artículos sobre stock o devoluciones de las originales. Sin embargo, al recibirlas, más de uno se ha llevado una sorpresa.

Seguro que te has preguntado en alguna ocasión cómo puedes saber si tus zapatillas Nike son originales o te han dado gato por liebre. Y es que, por desgracia, los artículos falsificados están a la orden del día, y cada vez son más difíciles de detectar debido a la perfección en la imitación de acabados, logos y diseños. Entonces, ¿cómo deben ser unas zapatillas Nike originales?

A pesar de que se repliquen todos los detalle, es imposible imitar de forma perfecta estas zapatillas. Por eso, te enseñamos las claves para diferenciar las zapatillas Nike falsas de las originales. ¡Comenzamos!

Trucos para comprar unas zapatillas Nike originales

1. Suelas

La mayor diferencia entre unas zapatillas Nike originales y una réplica esté posiblemente en las suelas, pues en esta parte es donde la marca suele cuidar más los detalles. Por lo tanto, es más difícil hacer una imitación creíble de esta pieza.

Para diferenciar las zapatillas Nike falsas de las originales tendrás que comprobar que la goma de la suela sea de máxima calidad, es decir, que no sea plástico. Para ello, dóblalas por la mitad y, si resultan flexibles y recuperan casi de inmediato su forma, será una prueba contundente de que tus Nike son originales.

Además, para confirmar la autenticidad de tus Nike, es recomendable que compares las características de la suela: ranuras, dibujos, cámaras de aire, etc. Asegúrate de que los diseños coincidan con las zapatillas Nike originales.

Si detectas puntos sobresalientes o pequeños agujeros como si fueran poros en la suela, es bastante probable que se deba a la baja calidad de los materiales utilizados o a una fabricación defectuosa. Así pues, en este caso tus zapatillas podrían ser falsas.

2. Ojales y cordones

Otra pista para saber identificar unas zapatillas Nike falsas la encontrarás en los ojales y cordones. En los modelos Nike auténticos, los ojales siempre están perfectamente cosidos y sin el más mínimo indicio de desprendimiento.

Además, los cordones siempre siguen un orden y se introducen en cada uno de los ojales sin olvidar ninguno. Puede parecer algo obvio, pero si no te fijas como es debido, es posible que acabes comprando unas Nike falsas con los ojales ligeramente deshilachados sin reparar en ello.

3. Peso

Los materiales que utilizan para fabricar una zapatillas Nike originales son extra ligeros, por lo que no deberían pesar en exceso. Esto podría ser un punto clave para identificar unas zapatillas Nike falsas, así que tenlo siempre presente.

Esto es especialmente relevante, sobre todo, para las zapatillas deportivas. Y es que tienen muy en cuenta que, cuanto más ligeras, menos energía debe emplear el deportista para realizar sus ejercicios. Del mismo modo, en la suela estará presente la marca de material ligero y de gran calidad.

4. El logo

Para diferenciar las zapatillas Nike falsas de las auténticas, solo tienes que observar muy bien el logo o símbolo de la marca, que no puede faltar como seña inequívoca de identidad. Míralo con mucha atención, ya que en las falsificaciones se nota que el logo está superpuesto o cosido y no perfectamente integrado en el diseño de las deportivas.

El logo debe aparecer también en alguna zona del interior de las zapatillas, como por ejemplo en la propia plantilla o en la cara interna de la lengüeta. Este es un detalle que algunos falsificadores no suelen incluir, por lo que sabrás que son falsas al instante.

5. Caja y número de referencia

La caja y el número de referencia también son fundamentales para diferenciar las zapatillas Nike falsas de unas originales. Si son originales, vendrán en una caja expresamente diseñada para dicho modelo donde figurará la talla y un número de referencia para identificar el producto como un artículo original.

Del mismo modo, en la etiqueta interior de las zapatillas también encontrarás el número de referencia que debe coincidir con el de la caja. Si no es así, es más que probable que tus Nike sean falsas.

6. Suaves y flexibles

No hay nada mejor para saber si unas Nike son originales que probártelas. El material utilizado para confeccionar cada modelo en concreto, junto con la última tecnología disponible de la marca, hacen que sus zapatillas sean muy suaves, flexibles y cómodas al tacto. Así pues, si notas tus zapatillas duras o poco flexibles, puede ser que estés ante unas zapatillas Nike falsas.

7. Acabados

Por último, para identificar unas zapatillas Nike falsas te aconsejamos que revises sus acabados en conjunto. Ten en cuenta que la calidad se aprecia mejor en los pequeños detalles, como por ejemplo las costuras.

Unas zapatillas Nike originales lucirán siempre perfectas, mientras que las réplicas suelen tener ligeros defectos tales como algún remate deshilachado o alguna puntada irregular. Si detectas zonas con alteraciones de color también será un indicio de que muy posiblemente sean falsas.

Cómo evitar comprar unas zapatillas Nike falsas

Tanto si quieres comprar unas zapatillas Nike online como en una tienda física, a no ser que sea una tienda especializada de deportes, es bastante posible que puedan venderte una imitación. Si no quieres caer en este error, te recomendamos que seas muy precavido. Si vas a comprarlas en Internet, toma todas las precauciones necesarias para no recibir unas zapatillas Nike falsas.

Para ello, visita webs seguras que ofrezcan las mejores garantías, descripciones detalladas y coherentes del producto e imágenes donde se vea el artículo perfectamente. Además, siempre debes desconfiar de los súper chollos, ya que otra de las formas de diferenciar las zapatillas Nike falsas de unas originales es el precio.

Para conocer los precios de unas zapatillas Nike originales puedes visitar la página web oficial de la marca. Allí puedes buscar el modelo que deseas en su catálogo y saber cuál es su precio. Después, solo tienes que asegurate de que en el lugar donde vayas a comprarlas el precio es similar al de la web oficial.

