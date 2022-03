Cómo recuperar tu ropa blanca desteñida de rosa

El color blanco resulta muy favorecedor, y las prendas de este tono forman parte del fondo de armario de toda España. El blanco es un color que combina a la perfección con cualquier otra tonalidad, dándonos la oportunidad de crear estilismos impactantes cada temporada.

Pero, ¿qué pasa si por error hemos introducido una blusa o un pantalón blanco con una prenda de color rojo? Pues que quedará teñida de rosa por error. Por fortuna, te mostramos algunos trucos para recuperar tu ropa blanca desteñida de rosa o de cualquier otro color. ¡Toma nota!

Trucos para recuperar la ropa teñida de rosa

Algo fundamental que debes tener en cuenta para que tus prendas de color blanco queden impecables tras su paso por la lavadora, es lavarlas siempre con tejidos de color blanco. Además, tendrás que lavarlas con el agua a más de 60 ºC.

Eso sí, lee primero la etiqueta de todas las prendas blancas por si alguna no puede lavarse con agua caliente, pues dependerá del tipo de tejido. Si a pesar de tener cuidado has introducido por error una prenda de color con la ropa blanca y se ha desteñido, no te preocupes, te mostramos unos trucos muy efectivos para recuperar el color blanco de esa prenda teñida de otro color.

1. Hojas de laurel con bicarbonato

Hierve agua con unas cuantas hojas de laurel y un poco de bicarbonato de sodio. Después, cuela la infusión para retirar los restos de las hojas y sumerge la prenda desteñida en este líquido las horas que sean necesarias hasta que desaparezca el desteñido.

2. Patatas sin pelar

Otra opción para recuperar el color blanco de tu ropa desteñida consiste en hervir la prenda en cuestión en una olla con agua y unas cuantas patatas sin pelar durante una hora aproximadamente.

3. Vinagre

El vinagre es un gran aliado no solo para la limpieza del hogar, sino también de la ropa. Gracias a los componentes ácidos presentes en su composición, el vinagre sirve para quitar manchas, desinfectar y acabar con la suciedad más difícil.

En el caso de la ropa blanca, el vinagre es perfecto para eliminar las manchas amarillas, como las que aparecen en la zona de las axilas, así como las manchas de tinta y de tinte. Para ello, llena un cubo con dos litros de agua y vierte 1 taza de vinagre y una cucharada de detergente.

Remueve bien hasta que se integren todos los ingredientes, sumerge la ropa que quieras blanquear y déjala reposar durante toda la noche. Si la prenda es delicada, con una hora será suficiente, pero revisa su estado antes de sacarla, porque como máximo puedes dejarla tres horas seguidas. Cuando esté perfecta, saca la prenda y lávala en la lavadora o a mano con agua fría. Ponla a secar al aire libre y repite el procedimiento si no desaparece el desteñido del todo.

También puedes añadir un chorro de vinagre directamente sobre la prenda y lavarla como de costumbre, o sustituir el detergente por 1/4 de taza de blanqueador para potenciar el efecto del vinagre. Pero revisa primero las etiquetas de la prenda para evitar posibles daños.

4. Agua oxigenada

El agua oxigenada es un producto excelente para deshacerse de las manchas en la ropa blanca, en especial, las originadas por prendas de color. Puedes utilizar el agua oxigenada junto con otros ingredientes, según la intensidad de la mancha, como detergente o amoniaco para manchas más difíciles.

Este truco es muy efectivo para prendas de lana o sobre manchas de tinta o tinte en prendas de colores claros, y solo tienes que hacer lo siguiente: disuelve en un poco de agua una cucharada de detergente. Añade tres cucharadas de agua oxigenada y pon la prenda en remojo alrededor de 30 minutos. Lava la ropa de forma habitual.

Para recuperar tu ropa blanca desteñida, puedes seguir las siguientes indicaciones, pero ten en cuenta que está recomendado para manchas muy resecas y ropa que no sea delicada: llena un cubo con agua y añade cinco gotas de amoniaco y tres cucharadas de agua oxigenada. Introduce la prenda en esta mezcla unos cinco minutos y lávala como lo haces siempre.

5. Limón

El zumo de limón es muy efectivo contra las manchas gracias a sus increíbles propiedades blanqueantes, antibacterianas y desinfectantes. Sigue estos pasos para beneficiarte de sus propiedades:

Corta un limón en cuartos o por la mitad.

Frota el limón directamente sobre la prenda.

Coloca la prenda al sol para que se blanquee, pero estate atento para que no acabe más decolorada de la cuenta ni se estropee.

Lávala como siempre para quitar los restos de limón.

6. Lejía

La lejía para la ropa blanca tiene un gran poder blanqueador, pero evita abusar de este método pues, con el tiempo, la lejía irá dejando los tejidos más débiles, pudiendo llegar incluso a rasgar la ropa:

Llena un barreño con agua y pon un poco de jabón en polvo para lavar ropa y un buen chorro de lejía.

Sumerge la prenda y déjala ahí durante dos horas.

Retírala, escurre el exceso de agua y lava la prenda como suelas hacerlo.

Consejos para prevenir que la ropa se destiña

Si quieres mantener el blanco original de tus prendas blancas, puedes mezclar cuatro cucharadas de sal con media taza de vinagre blanco y sumergir la prenda en esta mezcla durante una hora. Después, lávala como siempre.

Cuando las prendas seas blancas por completo y su composición lo permita, añade un chorrito de lejía a la lavadora. Pero asegúrate de no introducir ninguna prenda de color. También existen productos comerciales para devolver el blanco a tus prendas desteñidas, y cada uno tendrá una forma diferente de uso, así que procura seguir las indicaciones del envase.

