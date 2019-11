Una barba requiere de bastante trabajo, ya que ha de estar siempre bien cuidada, incluso más si se va completamente afeitado. Una barba enmarca el rostro, y le da el toque personal a nuestro estilo. No valen barbas desaliñadas o de tres días, que dan un efecto de poca higiene, y que pueden servir para los días relajados de descanso del afeitado. Para saber cómo recortar la barba, hay unas cuantas técnicas dependiendo de la herramienta utilizada.

Cómo recortar la barba: tipos de barba

Si has decidido dejarte barba, primero debes saber qué tipo de barba te favorece más, según la forma de tu rostro (ovalado, cuadrado, triangular) y después tienes que pensar que las barbas pueden tener muchos aspectos y formas, pueden ser barbas poco pobladas, o densas y bastante largas.

Algunas alcanzan la patilla, otras son perillas con bigotes separados, otras circulares alrededor de la boca…hay muchos tipos, y algunas de las más utilizadas, según las facciones de la cara serían los siguientes:

Cara ovalada o redonda : barbas circulares que rodean la boca, barbas separadas en bigote.

: barbas circulares que rodean la boca, barbas separadas en bigote. Cara cuadrada : barba hasta la patilla, barba sin cubrir los pómulos (barba balbo)

: barba hasta la patilla, barba sin cubrir los pómulos (barba balbo) Caras rectangulares: barba banda de barbilla, sin bigote y hasta la patilla

Una vez que sepamos qué tipo de barba es la más adecuada a nuestra cara y a nuestro look, debemos cuidarla como si fuera cabello, y lavarla con un champú suave, para que cuando se peine y se corte, no se hagan nudos.

Cómo recortar la barba: las tijeras

Para arreglar la barba con las tijeras, no hay que tenerla mojada, sino solo humedecida, porque puede no calcularse bien el corte, y cortar más de la cuenta. Hay que ayudarse de un peine y de un espejo, y si se trata de una barba larga, empezar peinándola hacia abajo, recortando primero los pelitos que sobresalen y no van hacia abajo. Después, se puede recortar poco a poco de abajo.

Si también hay que retocar el bigote además de la barba, lo peinaremos hacia adelante y hacia abajo, y recortar los que sobresalen, finalizando el recortado con un peinado del centro hacia los lados.

Cómo recortar la barba con una maquinilla eléctrica

Este método es, para algunos, el más rápido y el más cómodo, ya que retocar la barba con tijeras suele ser más trabajoso y requiere más tiempo. Para cortar la barba con maquinilla, hay que tener en cuenta cómo es la barba.

Si se trata de una barba muy poblada, se comienza con un nivel de afeitado de la maquinilla más bajo, para ir peinando la barba, ver qué tal queda, y subir al siguiente nivel si se quiere tener un apurado mayor.

Para recortar la barba con maquinilla, lo mejor es empezar, por un lado, desde la parte de una de las patillas y la oreja, de arriba abajo. Para delimitar la barba en la parte del cuello, hay que inclinar la cabeza ligeramente hacia atrás, y se tomará siempre como referencia la base de la nuez, y desde ahí, con la máquina, se realizará una línea curva que vaya desde dentro hacia fuera, en paralelo a la mandíbula. Lo mismo se hará en el otro lado de la barba.

El bigote se arreglará con movimientos que vayan de arriba hacia abajo, aunque si lo que se quiere es lucir un bigote poblado, lo mejor es ayudarse de unas tijeras y un peine fino, en lugar de una maquinilla. Este corte con maquinilla se terminará perfilando las esquinas debajo de las orejas, estirando la piel para que no queden pelos mal afeitados. Las maquinillas, en ocasiones, suelen irritar la piel, por lo que conviene utilizar una loción after-shave después del afeitado o alguna mascarilla facial como las que te recomendamos en el siguiente post sobre cómo hacer una mascarilla facial casera.

Cómo recortar la barba: el uso de cuchillas

Las cuchillas las suelen usar aquellos hombres a los que les gusta lucir una barba bastante rasurada, o si se quiere dar otro aspecto a la barba inicial, con una barba más perfilada, estilo perilla.

Para recortar la barba con cuchilla, lo primero es aplicar espuma y empezar a rasurar en la dirección en la que crece el cabello, para después hacerlo en la dirección contraria. De esta manera, lo que se consigue es un afeitado más a ras del pelo y más apurado. Hay que ayudarse con una mano, para estirar bien la piel y facilitar que no se queden pelos largos. Después, se aplicará una loción hidratante para prevenir posibles irritaciones de la piel.

Trucos y consejos para recortar la barba y obtener los mejores resultados

Para recortar la barba y que ésta quede perfecta, hay unos trucos que se pueden utilizar y que harán más sencillo el corte: