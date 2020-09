Según un estudio realizado por Revlon sobre "Hábitos y actitudes de las españolas ante el maquillaje", las españolas empiezan a maquillarse a los 16 años, dos antes que las jóvenes de los 80, que comenzaban a los 18 años. Además, al 90% de las encuestadas le gusta maquillarse, pero solamente el 40% se maquilla a diario, siendo las jóvenes las que reservan el maquillaje para ocasiones concretas, como salir o cenar fuera.

Todas hemos cometido alguna vez el error de maquillarnos antes de vestirnos. Entonces, a pesar de que tratas por todos los medios de que la ropa no roce tu cara, comprobarás que tienes el jersey o el vestido manchado de base y labial. La pregunta es, ¿sabes cómo quitar manchas de maquillaje en la ropa?

Lo primero es que no cunda el pánico; sí, tendrás que cambiarte de look y volver a repasar tu maquillaje para que combinen de nuevo, pero no tendrás que tirar tu preciosa prenda. ¡Descubre unos consejos para quitar manchas de maquillaje de la ropa!

Trucos para quitar manchas de maquillaje en la ropa

1. Desmaquillante

Esta es, con toda seguridad, la opción más sencilla para quitar manchas de maquillaje de la ropa cuando ocurren fuera de casa. Con un producto desmaquillante lograrás salir del paso, pero debes llevarlo contigo, claro. A partir de ahora, intenta llevar en el bolso un paquete pequeño de toallitas desmaquillantes o un tónico, así podrás dar toques con él sobre la mancha hasta que desaparezca.

No frotes nunca la mancha o la extenderás todavía más, ocasionando un auténtico estropicio que no podrás disimular. Puedes buscar un baño con secador de manos, aplicar el desmaquillante con ligeros toques y secar la mancha debajo del secador para asegurarte de que desparece.

2. Agua oxigenada

Si quieres quitar manchas de maquillaje en la ropa, en especial sobre ropa blanca, es importante que actúes rápido. De lo contrario, podría quedarse impregnado para siempre y arruinar tu ropa.

Lo primero que debes hacer es humedecer con un paño la zona manchada, pero sin aplicar demasiada agua para evitar que se extienda. Después, pon un poco de agua oxigenada en tu dedo y da ligeros toques con él sobre la mancha. A continuación, frótala con un cepillo de dientes realizando movimientos circulares antes de lavar la prenda en la lavadora para unos resultados perfectos.

3. Jabón desengrasante

Quitar manchas de maquillaje seco es más complicado, sobre todo los que tienen bases oleosas como los pintalabios con brillo o algunos fondos de maquillaje. Todo el mundo sabe lo complicado que es eliminar una mancha de aceite. Por ello, es preferible que actúes enseguida pero, en cualquier caso, toma tu lavavajillas con efecto antigrasa para deshacerte de la mancha.

La forma más efectiva de utilizar este método es echando unas gotas de este jabón en la zona manchada y dejarlo reposar alrededor de 15 minutos. A continuación, frota con un paño realizando movimientos circulares y, cuando termines, absorbe la mancha con papel de cocina. Después, lava la prenda de forma habitual en la lavadora.

4. Espuma de afeitar

Sí, la espuma de afeitar masculina se puede utilizar para quitar manchas de maquillaje en la ropa, además de otros muchos usos alternativos dentro de la limpieza del hogar. Entre los más destacables, sirve para eliminar manchas de óxido, de grasa, limpiar cristales, pintura…

Precisamente su fuerte capacidad antigrasa hace que sea un producto muy eficaz para eliminar manchas de maquillaje. Para conseguirlo, solo tienes que aplicarla sobre la zona a tratar, dejarla actuar durante 15 minutos y lavar la prenda en la lavadora.

5. Vinagre blanco

En los casos en que el destrozo no tenga solución y no podamos quitar manchas de maquillaje seco en nuestra ropa, lo mejor es llenar un barreño con agua tibia, vinagre blanco y limón. Sumerge la prenda en esta mezcla, como mínimo, 30 minutos antes de lavarla en la lavadora. De este modo, ablandarás las manchas y evitarás que se queden fijadas al tejido. Esto es muy útil para cuando te acuestas con el maquillaje puesto y manchas toda la cabecera.

6. Bicarbonato de sodio

Para quitar manchas de maquillaje seco, el bicarbonato es ideal, sobre todo para los casos imposibles, como ocurre con el vinagre blanco. Para beneficiarte de este truco, prepara una mezcla de bicarbonato con agua y déjalo reposar sobre la zona afectada.

Este sencillo acto evitará que la mancha se seque y se quede en tu prenda para siempre, convirtiendo quizás uno de tus mejores vestidos o camisetas en un trapo inservible. Después de unas horas, solo tendrás que lavar la prenda en la lavadora y quedará como nueva.

Consejos para quitar manchas de maquillaje de la ropa

Es cierto que, a veces, sobre todo si son recientes, bastará con lavar la prenda en la lavadora para quitar manchas de maquillaje en la ropa. No obstante, si ves que se te resisten, existen unos cuantos consejos más que te ayudarán a dejar tu ropa impecable.

Antes de empezar recuerda, nunca frotes la mancha o solo conseguirás extender todavía más el producto. Y siempre debes actuar lo más rápido posible, así que en cuanto descubras la mancha utiliza uno de estos remedios para evitar que las manchas se adhieran y queden impregnadas de forma permanente en tu ropa.

Puedes recurrir al amoniaco, utilizando un paño humedecido con este producto para frotar la mancha. Eso sí, no pongas mucha cantidad o podrías estropear tanto el tejido como el color.





utilizando un paño humedecido con este producto para frotar la mancha. Eso sí, no pongas mucha cantidad o podrías estropear tanto el tejido como el color. Si la mancha es reciente y estás en casa, absorbe la mancha de forma superficial con papel de cocina y aplica encima polvos de talco . Frota con suavidad la mancha, sacude la prenda y lávala de forma habitual.





. Frota con suavidad la mancha, sacude la prenda y lávala de forma habitual. Para los casos en que las prendas manchadas sean las más delicadas, deja reposar un poco de sal sobre la mancha alrededor de dos horas . Después, cepilla la mancha con suavidad.





. Después, cepilla la mancha con suavidad. Por último, la laca para el pelo también es un método perfecto para quitar manchas de maquillaje seco gracias a sus componentes químicos. Y es tan sencillo como rociarla sobre la mancha y, cuando endurezca, remojar la prenda con agua tibia y limpiar la mancha con un paño. Si es necesario, repite este proceso dos o tres veces antes de lavar la prenda en la lavadora.

También te puede interesar...