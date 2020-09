Según un estudio realizado por Ipsos and the Boston Consulting Group, en España nos pasamos de media 9 horas y 35 minutos a la semana metidos en el coche para ir al trabajo, al colegio, de viaje, en los atascos, etc. Para muchos, sobre todo los que lo utilizan en áreas urbanas, su automóvil puede llegar a ser su segunda casa. Pero, aunque pasemos mucho tiempo dentro de él muchas veces no le tratamos como tal, en cuanto a limpieza se refiere. Incluso, en casos extremos, la suciedad podría afectar a nuestra salud.

En un estudio que hizo CarRentals, una agencia de alquiler de vehículos se encontró que pueden llegar a existir unas 700 cepas de bacterias dentro de nuestro coche. Los automóviles son espacios cerrados donde, aparte de utilizarlos para nuestra movilidad, también los destinamos a diferentes actividades como comer que podrían suponer un caldo de cultivo para los gérmenes.

Una de las partes más sensibles y delicadas del coche es su techo, al menos a la hora de limpiarlo. Sin embargo, aunque es complejo, esta zona se debe limpiar de forma frecuente, pues representa una parte muy importante del vehículo y también se ensucia.

Quizá no sepas muy bien cómo hacerlo, por eso te mostramos cómo limpiar el techo de un coche, algo que te habrás preguntado en alguna ocasión. Es cierto que requiere un poco de esfuerzo, pero podrás hacerlo por ti mismo con unos sencillos trucos y un poco de esfuerzo. ¡Acompáñanos!

Pasos para limpiar el techo interior de un coche

Para comenzar a limpiar techo del coche con manchas difíciles necesitarás una toallita de microfibra. Realiza con ella un repaso por toda la superficie del techo, con mucho cuidado y suavidad. Recuerda que el techo es sensible y no debes golpearlo ni limpiarlo con excesiva fuerza. Mueve el trapo siempre en la misma dirección hasta asegurarte que no queda ningún residuo. Aunque te cueste creerlo, el techo es un foco habitual de suciedad, pero la microfibra lo arrastra todo.



A continuación, eliminada la suciedad superficial, procedemos a limpiar el techo. Para ello, tendrás que utilizar un producto limpiador específico para el material con el que esté fabricado el techo de tu vehículo. Así no lo estropearás, de manera que consulta con el fabricante para saber qué producto necesitas antes de usarlo.



Humedece el techo del coche con ese producto de limpieza, deja que haga efecto y asegúrate de que el techo quede bien impregnado.



Con otro trapo de microfibra distinto limpia las manchas en el techo del coche arrastrando y eliminando el producto limpiador. Según muevas el trapo apreciarás como la suciedad del techo se va desincrustando. Al terminar, el techo debería haber quedado como nuevo.



Si todavía han quedado manchas, podrás utilizar otros productos de limpieza o recurrir a remedios caseros como los que te mostramos en el siguiente apartado. Hazlo de forma moderada y, cuando termines, déjalo secar.

Trucos para eliminar manchas en el techo del coche

Limpiar techo del coche con manchas difíciles es muy sencillo si sigues las siguientes recomendaciones. Solo necesitas tiempo y los productos adecuados para limpiar y desinfectar esa zona, algo esencial pues, en este lugar, se concentran gran cantidad de ácaros y bacterias perjudiciales para nuestra salud.

Para las manchas de grasa, puedes utilizar una mezcla de vinagre y agua . Esta mezcla acabará con las manchas de grasa más resistentes sin estropear el pegamento, el laminado ni el tejido del techo. Frota con suavidad la tela hasta que elimines la mugre.





. Esta mezcla acabará con las manchas de grasa más resistentes sin estropear el pegamento, el laminado ni el tejido del techo. Frota con suavidad la tela hasta que elimines la mugre. Mejor no utilizar productos de limpieza agresivos para limpiar techo del coche con manchas difíciles, podrían provocar el desprendimiento de la tela, deteriorar el pegamento o estropear el laminado que mantiene la tela pegada al techo.





deteriorar el pegamento o estropear el laminado que mantiene la tela pegada al techo. Utiliza siempre productos adecuados para limpiar el techo de un coche y sus tejidos. De lo contrario, lo estropearás y aparecerán manchas.





Jamás utilices la aspiradora para limpiar el techo del coche, la succión puede provocar el desprendimiento de la tela hasta separar el forro del techo del coche.





No utilices cepillos de cerdas duras o semiduras para limpiar techo del coche con manchas difíciles, solo los de tipo pincel son adecuados para esta zona del vehículo.





o semiduras para limpiar techo del coche con manchas difíciles, solo los de tipo pincel son adecuados para esta zona del vehículo. Cuando procedas a limpiar el techo de un coche, no lo mojes en exceso o estropearás su revestimiento interno.





Si el techo es de color negro, puedes pasar de forma regular un rodillo de quitar pelusas de la ropa, con ello lo mantendrás limpio.





con ello lo mantendrás limpio. No añada ambientadores, aceites, olores u otros aditivos al acabado. Además, puedes sustituir el detergente por espuma para tapicería.





Por último, sigue las instrucciones de uso del producto que utilices para eliminar las manchas en el techo del coche. De lo contrario, podrías no obtener los resultados deseados.

Limpiar techo del coche con manchas difíciles

Si has empleado todas las técnicas anteriores y aun así han sido insuficientes para eliminar las manchas en el techo del vehículo, tendrás que hacer un lavado más en profundidad de la zona. Para ello, sigue las siguientes indicaciones:

Considera la posibilidad de que, si no eres capaz de eliminar las manchas más difíciles, siempre puedes llevar tu vehículo a algún lavadero experto de confianza para que lo haga por ti con productos mucho más eficaces.





En caso de que quieras hacerlo tú mismo, si no necesitas limpiar todo el techo sino solo una molesta mancha puntual, mejor que te centres solo en esa área.





Para proceder a limpiar las manchas en el techo del coche, moja un paño de microfibra con espuma para limpiar tapicerías .





. Frota con suavidad sobre la mancha siempre en la misma dirección.





A continuación, sigue frotando sobre la mancha con un pincel suave hasta que haga espuma y utiliza un paño humedecido para retirarla.





para retirarla. Ahora, prepara en un vaso una mezcla con tres partes de agua y una de vinagre y humedece con el pincel la mancha de nuevo, añadiendo un poco de detergente hasta que haga espuma. Vuelve a frotar de nuevo con el pincel de cerdas suaves sobre la superficie manchada.





Para finalizar, utiliza un paño limpio humedecido con agua tibia y muy bien escurrido para recoger los residuos sobrantes y dar un acabado perfecto a la superficie. Y recuerda, utiliza siempre los cepillos o paños en la misma dirección del tejido.

