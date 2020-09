KFC, también conocido como Kentucky Fried Chicken, es una cadena de restaurantes de comida rápida estadounidense especializada en pollo frito, que llegó a España en 1976 con una primera franquicia, situada en Barcelona. En España hasta los últimos años no era tan conocido, pero en el resto de Europa y sobre todo en EEUU e incluso Japón, que hasta celebra cenas de Nochebuena, es muy conocido.

¿Quién ha probado el pollo al estilo KFC y no le ha vuelto loco su sabor? Y no nos referimos solo a los más pequeños, sino que también es una delicia para los mayores. Por ello, hoy os presentamos unas recetas muy sencillas y demandadas de tiras de pollo crujientes que, quizás no sean exactamente igual a la del pollo KFC, pero están deliciosas.

La elaboración es muy sencilla y le encantará a toda la familia. Así que, sin más dilación, preparaos para elaborar pollo frito en casa al más puro estilo KFC. ¡No podréis dejar de comerlo!

Cómo hacer el pollo frito jugoso del KFC

Ingredientes para 4 personas:

1 kg de pechugas de pollo en filetes

150 g de harina en cada bol (necesitarás 2)

Aceite de oliva virgen extra

Sal

2 cucharaditas de cada una de estas especias: pimienta negra, pimentón dulce, pimentón picante, eneldo, ajo en polvo y cebolla en polvo

Agua

Elaboración:

En primer lugar, mezcla en un bol la harina y una cucharadita de cada especia.



Cuando esté todo bien mezclado, incorpora el agua y remueve hasta obtener una masa homogénea.



Prepara otro bol con harina y el resto de las especias y remueve para que ligue todo bien.



Corta los filetes de pechuga en tiras y salpimiéntalos. Pásalos entonces por la masa que teníamos preparada en el bol donde echamos el agua y después por el bol donde solo están los ingredientes secos.



Fríe con el aceite muy caliente y ¡listo!, ya tienes el pollo al estilo KFC.

Otra versión del pollo KFC

Ingredientes para el pollo frito en casa:

1 pollo entero troceado

500 g de harina

cucharadas de pimentón dulce

1 cucharada de cayena en polvo o pimentón picante

1 cucharadita de ajo en polvo

2 cucharaditas de estos condimentos: curry, estragón, tomillo, eneldo, mejorana, sal y pimienta negra molida

700 ml de agua

Aceite de oliva suave para freír

Cómo hacer el pollo frito jugoso del KFC:

Una vez tengamos el pollo limpio y troceado, en un bol grande debes incorporar 300 g de harina y mezclar con dos cucharadas de pimentón dulce, media cucharada de cayena en polvo o pimentón picante y una cucharadita de: ajo en polvo, curry, estragón, tomillo, eneldo, mejorana, sal y pimienta negra molida.



Con un tenedor, mezcla bien las especias con la harina y añade el agua batiendo para integrar bien los ingredientes hasta lograr una crema espesa.



Introduce los trozos de pollo en esta mezcla y tápalo con papel transparente. Deja que se macere de un día para otro en la nevera.



Cuando vayas a preparar el pollo frito en casa, comienza haciendo el rebozado. Para ello, en un bol mezcla el resto de especias con los 200 g de harina restantes.



Antes de rebozar el pollo, pon al fuego una cazuela profunda con abundante aceite suave para freír y, cuando esté bien caliente, comienza a rebozar la carne.



Con la ayuda de un tenedor, coge uno de los trozos de pollo sin escurrir y pásalo directamente al bol con la harina y las especias para rebozarlo.



Cubre el pollo con el rebozado e introdúcelo en el aceite bien caliente. Es fundamental que no escurras la salsa de maceración del pollo, ya que será la mezcla de este líquido con la harina del rebozado la que hará esa capa gruesa y extra crujiente al freírlo.



Cocina el pollo al estilo KFC hasta que esté bien dorado, regulando la temperatura del fuego para que se cocine bien por dentro.



Si lo consideras necesario, al final puedes pasar el pollo por el horno a 200 ºC durante 10 minutos para asegurarte de que queda bien cocinado.



Por último, sirve el pollo frito en casa recién hecho para mantener su toque crujiente. Podrás acompañarlo con la salsa que más te guste, como curry o barbacoa. ¡Buen provecho!

Antes de pasar a la siguiente receta, un último consejo: utiliza hierbas y especias naturales, pues si son secas el sabor quedará bastante reducido. Y recuerda, a la hora del rebozado este debe ser tosco e irregular, por ello no debemos escurrir el exceso del aliño.

Receta distinta de pollo frito en casa

Ingredientes para 3 personas:

2 pechugas de pollo, alitas o muslos

Aceite de oliva

Para el marinado:

6 cucharadas de harina y 1 cucharadita de levadura

4 cucharadas de Maizena

cucharaditas de pimentón dulce, 1 cucharadita de ajo en polvo, otra de cebolla en polvo y 1/2 de cayena en polvo

1/2 cucharadita de: estragón, eneldo y tomillo

Sal y pimienta

Para el rebozado:

3 cucharadas de harina y 1 cucharadita de levadura

2 cucharadas de Maizena

1/2 cucharadita de: curry, ajo en polvo, eneldo, tomillo y pimentón dulce

1 pizca de cayena

1 cucharadita de sal

Cómo hacer el pollo frito jugoso del KFC:

Corta las pechugas de pollo en tiras gruesas.



Mezcla los ingredientes del marinado, agrega poco a poco agua fría y bate hasta obtener una salsa espesa.



Mete los trozos de pollo en el marinado, tapa con papel film y deja reposar, como mínimo, una hora.



Mezcla los ingredientes del rebozado y calienta el aceite.



Reboza los trozos de pollo bien impregnados en la salsa de marinado por ambos lados.



Fríe el pollo KFC por los dos lados hasta que esté dorado, pero ten presente que el aceite se ensuciará bastante con el marinado, así que es posible que tengas que cambiarlo o agregar aceite nuevo a mitad de la preparación. ¡Que disfrutes de estas recetas de pollo al estilo KFC!

