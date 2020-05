Cómo quitar manchas de dedos en la pared, trucos y consejos

Si en la pared blanca de tu casa aparecen sombras o manchas oscuras, es probable que nos hayamos apoyado y el sudor o la propia grasa natural de la mano se hayan quedado impregnados ahí. Sobre todo, en hogares donde hay niños.

Y entonces se nos presenta el siguiente dilema: ¿será peor el remedio que la enfermedad si intento limpiar las manchas de la pared? Si sabes cómo hacerlo y qué productos utilizar, la respuesta es no. Te mostramos cómo quitar manchas de dedos en la pared sin dañar la pintura.

Tipos de pared y cómo limpiarlas

1. Pintura plástica

Si se trata de pintura plástica, para limpiar las manchas de la pared basta con pasar una esponja suave con cuidado y un poco humedecida en agua fría. Puedes añadir al agua una pizca de detergente no abrasivo, incluso el que usas para lavar a mano la ropa delicada.

2. Pared al temple

En este caso, puedes probar con miga de pan muy prensada o una goma de borrar. Si la pared está pintada desde hace mucho tiempo, aunque no lo hayas notado se habrá oscurecido. Lo malo es que con la goma de borrar corres el riesgo de eliminar la capa de suciedad que se ha adherido a la pared con el tiempo y devolver a ese trozo su claridad original.

Si crees que se notará demasiado la diferencia de color entre el espacio que has limpiado y el resto de la pared, puedes probar este truco primero en una parte que no se vea mucho. De este modo, verás hasta qué punto se notaría la diferencia y podrás evaluar si conviene usar este método o no.

3. Papel pintado

Para limpiar las paredes con papel pintado, prueba el truco anterior de la goma de borrar o miga de pan prensada. También puedes utilizar una goma para borrar la tinta de bolígrafo, pero hazlo con mucha delicadeza o corres el riesgo de eliminar el color y aumentar el problema. Nunca utilices este método sobre la superficie empapelada húmeda.

4. Manchas de grasa

Para quitar las manchas de grasa en una pared blanca, prueba a aplicar encima polvo de talco para que absorba la grasa y retíralo después con un cepillo suave. Frota con delicadeza y si queda un halo blanco, pasa un paño humedecido con agua fría. Si no consigues eliminar la mancha por completo, al menos conseguirás disimularla.

5. Productos

En el mercado puedes encontrar los llamados 'borradores mágicos' que sirven para eliminar de las paredes y otras superficies plásticas, e incluso madera, esas manchas que no hay manera de eliminar. Son bastante eficaces, así que puedes probarlos si los remedios caseros no funcionan.

Esponjas mágicas de limpieza

Consejos para limpiar las manchas de la pared

Las manchas de aceite en una pared blanca son las más comunes y molestas, puesto que no es tan sencillo eliminarlas. Sin embargo, existen algunos productos naturales muy eficaces para este fin.

Debemos tener especial cuidado con los productos que elegimos para limpiar las manchas de la pared sin dañarla. Por ello, te mostramos los productos naturales más eficaces y algunos consejos para limpiar las paredes.