Cómo quitar chupetones de forma rápida y sencilla

Según la Real Academia Española (RAE), la palabra "chupetón" significa "acción y efecto de chupar con fuerza". Los chupetones en el cuello son marcas que atestiguan un momento de pasión, pero, a la mayoría de las personas, no les gusta que se los vean. Aunque es inocuo para la salud, su apariencia puede ser vergonzosa para muchos, por eso te mostramos unos efectivos remedios para quitar chupetones.

Estas marcas aparecen debido a una succión muy fuerte en la piel. Por lo general, su coloración suele ser violeta muy intenso, pero también pueden ser más rojizos. Cuando son más leves o después de unos días, se tornarán verdosos o amarillentos. Descubre los mejores remedios para quitar chupetones. ¡Comenzamos!

¿Cómo eliminar chupetones?

Es cierto que los chupetones desaparecen por sí solos, pero hay maneras de eliminarlos de forma rápida. Pasadas unas semanas, irá disminuyendo hasta irse, pero, debido a que los más frecuentes son en el cuello y es una zona muy visible, la gente quiere acelerar el proceso.

No es nada cómodo preguntar a alguien cómo quitar chupetones, así que no te preocupes, te mostramos a continuación unos consejos y remedios eficaces para deshacerte de ellos.

1. Un masaje

Masajear la zona del chupetón ayuda a acelerar el proceso de curación. Puedes hacerlo usando dos dedos y un poco de aceite de bebé o almendras dulces. Hazlo ejerciendo presión con suavidad de forma circular y en una sola dirección.

Pasados unos minutos, cambia el sentido del masaje, verás como ayuda a distribuir la sangre acumulada y su color va disminuyendo poco a poco. Puedes hacerlo varias veces al día.

2. Hielo

Otro de los trucos para quitar chupetones más efectivos es el hielo. Su aplicación hace que los vasos sanguíneos se contraigan y, por tanto, el sangrado se detiene. Por eso, usar hielo ayuda a que el chupetón desaparezca más rápido. Para que no te provoque molestias ni quemaduras, envuelve los cubos de hielo en un paño antes de aplicar sobre la zona.

3. Alcohol

Este producto también ayuda a eliminar los chupetones en el cuello. Sin embargo, para que funcione de manera óptima, se debe aplicar inmediatamente después de que aparezca.

Moja un algodón con alcohol y aplícalo sobre el chupetón con un masaje circular en una sola dirección durante varios minutos. Después, masajea hacia el otro lado, se desvanecerá hasta pasar casi inadvertido.

4. Vitamina K

Otro de los remedios para quitar chupetones es la vitamina K, pues ayuda a la coagulación. Por ende, también es buena idea consumir alimentos ricos en esta vitamina, como el brócoli, la espinaca, la acelga, el perejil o la lechuga. Así, los coágulos se absorberán y el chupetón desaparecerá más rápido.

5. Aplicar calor

El calor te ayudará a que los chupetones en el cuello desaparezcan pues ayudará a que circule la sangre. Es tan sencillo como mojar una gasa en agua caliente y aplicarla sobre el chupetón haciendo un poco de presión para ayudar a bajar la coloración. Puedes repetir varias veces al día hasta que el chupetón desaparezca.

6. Árnica

Una pomada de árnica es uno de los trucos para quitar chupetones más eficientes. En realidad, se utiliza para curar los hematomas, pero un chupetón es muy parecido a un moratón, por lo que el árnica funciona de maravilla. Aplica la pomada con un masaje suave con los dedos, será de gran ayuda para que el chupetón desaparezca de forma rápida.

Gel de Árnica

7. Crema antihemorroidal

Aunque parezca extraño, los productos para aliviar las hemorroides son otro de los remedios para quitar chupetones perfectos porque aceleran su desaparición. Estas cremas son antiinflamatorias, así que basta con aplicar un poco con un masaje suave para ayudar a que la coloración se reduzca.

Crema antihemorroidal - Hemosan

8. Cepillo y pasta dentales

Realizar un masaje con pasta y cepillo dentales contribuirá a eliminar los chupetones en el cuello. Por una parte, las cerdas suaves del cepillo de dientes ayudan a masajear la zona y permitir que la sangre fluya y se absorban los coágulos para que la sangre nueva circule.

Por otra parte, una pasta de dientes con menta hará que los vasos sanguíneos se dilaten al estimularse por el efecto del mentol. Esto hará fluir la sangre y desaparecerá más rápido el chupetón.

9. Té de menta

Otro de los trucos para quitar chupetones es una bolsita de té de menta. Este remedio consiste en colocar la bolsa de té en agua caliente y colocarla después sobre el chupetón con cuidado de no quemarte.

Cuando se enfríe, mete la bolsa de té húmeda al congelador. Así, podrás alternar frío y calor sobre el chupetón para ayudar a que la sangre fluya mejor. Recuerda, es importante que el té sea de menta para ayudar a desinflamar y estimular la circulación sanguínea.

Cómo tapar chupetones

Si los métodos anteriores no son efectivos, ya sea porque vuestra piel es sensible o porque vuestra pareja ha sido especialmente apasionada, tranquilos, ya que existen maneras de tapar los chupetones. Si el chupetón no es muy evidente, está en una zona a dónde tus conocidos no suelen mirar (por ejemplo, la parte posterior del cuello, cerca de la nuca o detrás de la oreja) y no sueles llevar maquillaje, lo mejor es no cubrirlo, sino desviar la atención y, como un buen ilusionista, darles otra cosa que mirar. A veces una camiseta graciosa, o un buen escote, o un pantalón que te hace un culo de escándalo (seas hombre o mujer) pueden atraer tanto las miradas que podrías llevar una máscara de Hulk y los que te rodean ni lo notarán.

Otras veces, en cambio, hace falta ser más expeditivo, y por eso te presentamos varios trucos para tapar chupetones:

1. Maquillaje

Si has probado todos los remedios para quitar chupetones anteriores pero debes ir al trabajo y todavía no se ha disimulado, la forma más eficaz de tapar chupetones en el cuello es maquillarlo. Esto no acelerará el proceso de curación, pero es una forma rápida de ocultarlo. Basta con utilizar maquillaje de tu tono de piel en esa zona.

Hazlo de forma natural para que no llame demasiado la atención. Aplica una capa fina y luego añade otra capa encima hasta que no se note el chupetón. Después, aplica maquillaje en polvo para sellarlo y que no se elimine con el roce de la ropa.

2. Cuello alto o pañuelo

Por último, siempre que no sea verano, puedes recurrir a una bufanda, un pañuelo o un jersey de cuello alto. De este modo, tampoco harás desaparecer los chupetones en el cuello, pero al menos los disimularás durante el trabajo. Incluso hay camisetas de cuello alto y manga corta en caso de que las temperaturas sean elevadas.

