¿Te puedes morir mientras practicas sexo?, sí, y aquí te contamos por qué

Las relaciones sexuales son una actividad física, aunque no la consideres como tal, por lo que practicar sexo puede llegar a ser peligroso para algunos hombres, sobre todo para aquellos que sufren algún tipo de problema de corazón.

Aunque a priori puedas pensar que se trata de una actividad sin ningún tipo de riesgo, la realidad es hay casos de hombres que han fallecido mientras mantenían sexo. Este es el caso del presidente de Francia, Félix Faure, del exvicepresidente de los Estados Unidos, Nelson Rockefeller o el estadista británico Lord Palmerston, entre otros. Todos ellos fallecieron por un ataque al corazón en el acto sexual. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es un problema que no solo afecta a aquellas personas que tienen una edad avanzada, sino que también pueden llegar a morir jóvenes mientras tienen sexo.

Más probable en hombres que en mujeres

De acuerdo a lo reflejado en diferentes estudios, este tipo de muertes son hasta diez veces más probables en hombres que en mujeres, pero también hay una mayor probabilidad de que se le salve la vida a la víctima si sucede durante el sexo, si bien para ello es necesario que su pareja sexual sepa practicar un masaje cardíaco.

Entre los años 2002 y 2015, como fruto de un estudio del que formaron parte un millón de hombres, murieron cerca de 5.000 hombres por un ataque al corazón mientras practicaban sexo. Del total de víctimas, tan solo 34 personas murieron en el propio acto sexual, mientras que el resto falleció horas más tarde, lo que refleja la importancia de saber cómo actuar para efectuar un masaje cardiaco que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Los investigadores que se encuentran detrás de estos estudios han confirmado que solo un tercio de las personas que tuvieron un paro cardíaco súbito durante la práctica sexual recibieron ayuda a través de una reanimación cardiopulmonar por parte de sus parejas sexuales, y cabe destacar que en el 27% de los casos, estas personas no reciben ayuda en este tipo de situación.

Esto quiere decir que la supervivencia de los pacientes una vez que se sufre el paro cardíaco durante el sexo alcanzó el 20%, mientras que en el resto de casos es del 13%, si bien hay que tener en cuenta que esto solo se debe a la atención inmediata por parte de la pareja en este tipo de situaciones.

El sexo también puede ser una salvación

Un estudio que fue dado a conocer por parte de la revista Biological Psychology en el año 2006 explicó que el sexo contribuye a reducir la presión arterial, lo que significa que también ayuda a la hora de prevenir ataques al corazón.

Sin embargo, también es importante tener presente que el sexo se debe practicar teniendo en cuenta algunos aspectos importantes, que deben adecuarse a la edad que tengan quienes forman parte del mismo, así como de las enfermedades cardiovasculares que pueda padecer.

Es necesario tener en cuenta que, al igual que sucede con cualquier otra actividad física, se necesita una serie de cuidados, sobre todo en el caso de que se trate de personas que sufren de arritmia, asma u otros problemas del corazón.

Otros riesgos del sexo

No solo hay riesgo de que se sufra algún tipo de ataque cardíaco mientras se practican relaciones sexuales, siendo uno de los más importantes el de tener un embarazo no deseado, algo que puede ocurrir en el caso de que se lleven a cabo relaciones sexuales sin protección.

Un estudio llevado a cabo en Nueva Zelanda, en el que sus participantes debían mantener relaciones sexuales sin protección una vez al mes dejó unos datos curiosos, con una media de concepciones que se redujo notablemente. En Europa también ha habido un estudio en el que participaron 782 parejas que no utilizaban medios anticonceptivos y que registraron sus actos sexuales diarios. En total, hubo 487 embarazos.

De acuerdo a los datos obtenidos se pudo confirmar que era más sencillo concebir dos días después de ovular, momento en el que crecen las probabilidades de quedarse embarazada en un 25%. Un dado preocupante con respecto a los embarazos no deseados es que son varias decenas de miles las que cada año se quedan embarazadas por no adoptar los métodos anticonceptivos pertinentes. Un 45% de los embarazos no deseados en adolescentes termina en aborto.

Por otro lado, también existe el riesgo de contraer Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), además del propio peligro que deriva de algunas prácticas sexuales que incluyen asfixia, que son muy peligrosas y que incluso han llegado a cobrarse la vida de personalidades como el cantante Michael Hutchence o el actor David Carradine.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, cobra una gran importancia tener en cuenta todo lo que rodea la práctica sexual, sobre todo cuando el sexo se mantiene con personas que no son la pareja o si no existe deseo de embarazo. De igual forma, en lo que respecta a la posibilidad de morir por tener sexo, siempre será recomendable mantener una buena forma física que pueda reducir las posibilidades de que se llegue a sufrir un problema cardíaco.

Además de lo anterior, es de gran importancia ser consciente de que si se padece algún tipo de problema que pueda suponer una complicación del estado de salud en el caso de realizar un gran esfuerzo físico.

