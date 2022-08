Así puedes comprobar si nunca has pasado la Covid

Trucos para saber si has pasado la Covid sin haberte enterado.

La incidencia del coronavirus parece que sigue en descenso. Pese a ello, las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de seguir manteniendo una serie de hábitos para que no vuelvan a dispararse los casos. Y más en esta época del año, que es cuando se multiplican las relaciones sociales.

Hay que decir que desde que se declarase la pandemia en marzo de 2020, han sido millones de personas los que se han acabado contagiando por el covid-19. Pero también encontramos un amplio grupo de población que no ha registrado síntomas y que no se ha hecho pruebas PCR o de antígenos, por lo que piensan que el virus ha pasado de largo. Eso sí, siempre nos quedará la sospecha de que en algún instante hemos sido víctima del coronavirus, ya fuera porque hemos tenido contacto estrecho con algún positivo o simplemente por sentir malestar en algún momento. Ante esto, es posible que te interese conocer si has pasado el covid-19.

Después de realizarse estudios en todo el mundo, aún sigue siendo una incógnita los motivos que explican el porqué una persona puede contagiarse una vez o hasta tres, mientras que otros consiguen librarse.

Cómo saber si nunca has tenido coronavirus

Las variantes actuales ofrecen síntomas muy variados, que en algún momento podrían llegar a confundirse con la gripe común o con un resfriado. Suelen ser dolores de cabeza, fiebre o tos.

Las primeras variantes llegaron a afectar a mucha gente, aunque un número muy amplio de población lo sufrió de manera asintomática. En su momento desconocían si pudieron tener la enfermedad, y en la actualidad aún no saben si la han pasado.

La forma más práctica de conocerlo es a través de la realización de un test serológico. Pero como es de suponer, no todos resultan igual de prácticos ni nos facilitarán la información que necesitamos. Hay algunos que debes descartar porque no detectan que contamos con inmunidad por la dosis de vacuna inyectada.

De ahí que sea preciso consultarlo con un médico o con el personal del laboratorio al que acudamos a realizarnos la prueba. Los expertos consideran que la clase se encuentra en la proteína N. En el caso de que una persona presente anticuerpos ante esta proteína, eso implica que ya ha pasado el virus. La vacuna contra la Covid-19 solo genera anticuerpos contra la proteína S.

Los expertos consideran que por lo general, la gente que ya ha sufrido la enfermedad genera anticuerpos contra la proteína N. En cualquier caso, todavía se sigue analizado los motivos por los que unos se contagian con más facilidad que otros y porque unos sí y otros no dentro de una misma comunidad, como pueden ser las familias.

Es posible que los test no detecten que he pasado el virus

Existe la posibilidad de que si nos hemos contagiado hace tiempo, sobre todo en el tramo inicial de la pandemia, los anticuerpos creados hayan decaído y no sean tan visibles, por lo que algunos test no puedan detectarlos.

En lo que se refiere a los test, los más interesantes son los de inmunidad celular frente a la proteína S y la N. Si puede distinguir entre las dos, siempre será mejor porque aportará mayor claridad y respuesta a la hora de conocer si nos hemos infectado o no. Por medio de estas pruebas también es posible conocer la inmunidad celular de los inmunodeprimidos y las personas vulnerables, lo que resulta muy trascendental.

Cómo saber si has pasado el virus

Otros expertos en la materia aseguran que la manera de conocer si se ha pasado el covid-19, en el caso de que los test de antígenos o los PCR hayan dado negativo, es haciéndose el test de anticuerpos.

Se realiza por medio de un análisis de sangre. Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, este tipo de pruebas "detectan distintos tipos de anticuerpos específicos frente al virus". Este tipo de test no te indicarán si eres positivo, sino la respuesta inmunológica del individuo. Sin embargo, sí que mostrarán dos resultados distintos.

Por un lado IgM, que son inmunoglobulinas que surgen en la etapa inicial de la infección y desaparecen al cabo de unas pocas semanas. Durante las primeras jornadas de infección resultan muy complicadas de detectar, por lo que un resultado negativo no excluye la posibilidad de estar contagiado. La presencia de IgM puede coexistir con una infección en curso y continuará siendo apreciable incluso una vez superada la enfermedad unos días más tarde.

El otro resultado de los test sería IgG, que son las inmunoglobulinas que tienen presencia en la fase tardía de la infección y se mantienen en el tiempo, llegando incluso a varios años.

Qué supone un resultado negativo en la prueba de anticuerpos

Un resultado negativo en el test serológico significa que no se detecta la presencia de anticuerpos frente al covid-19. En cualquier caso, desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios advierten que la falta de anticuerpos no excluye la opción de una infección, lo que exigirá que no se relajen las medidas de contención del virus, que incluyen el distanciamiento social y el empleo de mascarilla.

En las últimas semanas se ha detectado como los contagios con ómicron se empezaban a controlar, aunque se han descubierto nuevas variantes como la BA.2, conocida también como la variante sigilosa. En realidad se trata de un sublinaje de la ómicron y es casi indetectable en los test de diagnóstico.

