La Asociación Española de Profesionales del Sector de la Piscina (ASOFAP) afirman que España es el cuarto país del mundo y el segundo de Europa en número de piscinas de uso residencial. Sumando las piscinas de uso residencial, público y colectivo, el número de piscinas en España asciende a casi 1,2 millones de unidades.

Si pasas mucho tiempo bañándote en la piscina, el cloro puede dañar tu cabello. El problema se da especialmente en los cabellos teñidos o en aquellos a los que se les aporta algún elemento químico, ya que el cloro puede causar una reacción en la que el pelo cambie de color. No obstante, si el cabello es natural también puede ocurrir que el pelo se seque en exceso. Es por eso, que te mostramos cómo proteger el pelo del cloro de la piscina.

Remedios para proteger el pelo del cloro en la piscina

Muchas de las propiedades beneficiosas del cloro para el agua no lo son tanto para el cabello. No en vano, puede secarlo hasta volverlo áspero, quebradizo y débil, hasta el punto de que se rompa con facilidad. Si no utilizas productos para proteger el pelo del cloro de la piscina es muy probable que el cabello pierda su brillo, se vuelva quebradizo y con las puntas abiertas.

Para proteger el pelo del cloro de la piscina puedes poner en práctica una serie de remedios fáciles de utilizar.

1. El aceite de oliva o aceite de coco

El aceite de oliva o el aceite de coco son dos productos para proteger el pelo del cloro de la piscina. Ambos aceites refuerzan el sebo del cabello, por lo que si el pelo entra en contacto con el cloro no habrá problemas, ya que el cabello estará protegido por las capas de aceite.

El aceite de oliva es muy nutritivo y, gracias a su carácter natural, no apelmaza el cabello. Por su parte, el aceite de coco también es muy nutritivo y resulta excelente para sellar la humedad y fortalecer el pelo.

2. Usar un producto acondicionador sin aclarado

Un producto acondicionador sin aclarado funciona de la misma manera que el aceite de oliva o el aceite de coco. El acondicionador sin aclarado proporciona a tu cabello un recubrimiento externo para protegerlo del cloro. Su objetivo es crear una barrera protectora que evita que el cloro pueda entrar en tu pelo.

Los acondicionadores sin aclarado también huelen mejor y se pueden retirar más fácilmente al salir de la piscina. De hecho, existen en el mercado acondicionadores sin aclarado que están especialmente indicados para utilizar en la piscina y así proteger el cabello de forma más eficaz frente al cloro.

Acondicinador sin aclarado

3. Mojar el cabello antes de entrar en la piscina

El cabello mojado tiende a ser menos absorbente que el cabello seco, por lo que mojarlo antes de entrar en la piscina con agua no clorada reduce las posibilidades de que el cabello absorba las moléculas de cloro de la piscina. Este remedio es también muy interesante para el cuidado de la piel.

Esta es pues una de las principales razones por las que antes de entrar en la piscina siempre debes mojarte el cabello.

4. Protector solar para el cabello

La acción perjudicial del cloro sobre el cabello se multiplica si el pelo se halla débil y quebradizo por culpa del sol. Es por eso que debes aplicar en el cabello productos que contengan filtros UVA y UVB para proteger el pelo del cloro y los rayos solares, ya que de lo contrario la acción de ambos va a ser muy perjudicial.

Hay productos en el mercado que protegen el pelo de la acción del sol. No solo los defienden de los rayos solares, sino también ayudan a reparar las puntas abiertas y les proporciona un olor más agradable.

Protector solar para el cabello

5. Los remedios naturales

Junto a estos productos para proteger el pelo del cloro de la piscina, puedes emplear otros remedios naturales muy eficaces. El vinagre de sidra de manzana, por ejemplo, es capaz de actuar como un clarificador natural. Tan solo tienes que agregar una parte de vinagre a cuatro partes de agua y aplicar esta mezcla sobre el cabello recién lavado, enjuagando a continuación.

Los jugos cítricos también están indicados para desintoxicar el cabello e iluminar impurezas como la suciedad, el cloro y la sal. Es por eso que muchos productos para el cuidado del pelo vienen cargados de vitamina C.

6. Nadar con un gorro de baño

Si no quieres utilizar productos para proteger el pelo del cloro de la piscina, la mejor opción es nadar con un gorro de baño. Estos gorros están especialmente indicados para proteger el pelo del agua y el cloro de la piscina. Suelen ser gorros muy económicos, de diferentes tamaños y diseños y reutilizables.

7. Recomendaciones al salir de la piscina

Nada más salir de la piscina, es más que recomendable lavar el cabello con agua tibia antes de enjuagarlo con agua fría, ya que de esta manera lograrás sellar mejor la cutícula del pelo. Puedes usar algún champú aclarador para eliminar los restos de cloro que puedan quedar. Sin embargo, es un tipo de champú que no debes utilizar todos los días, pues llega a secar el cabello.

Una buena opción es utilizar cada semana en el pelo un tratamiento nutritivo para poder restaurar su equilibrio de pH y humedad.

Champú clarificante

Repara tu cabello dañado por el cloro con algunos de estos productos o con las recomendaciones que te acabamos de sugerir. Si te bañas con frecuencia en la piscina, el cloro va a dañar tu pelo hasta volverlo seco y quebradizo. A menos que uses un gorro, la solución más práctica y sencilla, tendrás que emplear algún producto que sirva de barrera protectora para tu pelo frente al cloro.

