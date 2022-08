Cómo proteger las almohadillas de los perros en verano

Aunque no lo parezca, las almohadillas de nuestros perros son una parte muy importante que se debe cuidar. Y, sobre todo, en verano. Debemos tener en cuenta que esta parte tiene las glándulas sudoríparas de los perros, lo que les permite sudar y expulsar el calor: esencial durante los meses de verano. Además, con ellas también marcan su territorio. Por ello, es necesario cuidar esta parte para evitar heridas y quemaduras.

El asfalto: gran peligro para las almohadillas de los perros

Con las altas temperaturas en España, el asfalto es una gran amenaza para nuestros perros. Si tocamos el asfalto con nuestras manos, pronto nos daremos cuenta de que, durante los meses de verano, este está hirviendo. Pues lo mismo que lo notamos nosotros con las manos, lo notan nuestros perros. Si nosotros no andaríamos descalzos sobre él, ¿por qué permitimos que nuestros perros lo hagan?

Esta práctica de sacar a pasear a los perros por el asfalto, lejos de ser beneficiosa para ellos, es un peligro para su salud. Este es el primer cuidado, y el más importante, que debemos procurar a nuestros perros. Entonces, ¿cómo lo hacemos para sacar a pasear a nuestros perros?

1. Date 5 segundos y decide

Como te hemos mencionado ya, lo primero que debes hacer es tocar el asfalto con las manos durante 5 segundos. Si ves que quema, olvídate de sacar a tu perro en este momento.

2. Cuando el sol salga o se ponga

Sal a pasear a tu perro durante las horas en las que el sol no tenga presencia. Puedes aprovechar las primeras horas de la mañana o bien al atardecer. En estos momentos, la temperatura del asfalto es más baja, lo que no supone un problema para tu perro. Pero, además, no lo harás sufrir por deshidratación.

3. Los jardines o la playa: mejores alternativas

Como has visto, muchos de los problemas que tu perro puede tener en las almohadillas están relacionados con el asfalto. Por ello, una buena alternativa es sacar a tu perro por zonas ajardinadas o por la playa. No solo el terreno es más blando, sino que absorbe mucho menos calor.

4. Cómprale botines para perros

Pese a que no es la mejor solución, pues dan calor, los botines para perros pueden ayudarte a cuidar a tu perro si no tienes más remedio que sacarlo a horas poco beneficiosas para su salud. Ten en cuenta que estos botines son como nuestros zapatos, por lo que antes de hacer andar a tu perro mucho tiempo con ellos, debes asegurarte de que le van bien y que no hay nada que le pueda causar irritación u otros problemas.

5. Cremas protectoras especiales para perros

En el mercado, hay una gran cantidad de cremas protectoras para los perros que les podemos aplicar en las almohadillas. Sin embargo, debes ir con cuidado con la crema que uses. No puedes utilizar una crema que uses para ti. Ten en cuenta que el pH que nosotros necesitamos es diferente del pH que necesita nuestro perro. Por ello, lo mejor es que vayamos a una tienda especializada para que nos den una específica para nuestro amigo. El veterinario también nos puede aconsejar sobre ello.

¿Cómo actuar ante quemaduras en las almohadillas de tu perro?

Si, por el motivo que sea, tu perro ya presenta problemas en las almohadillas, como pueden ser quemaduras, roturas, roces, etc., es importante que actúes rápidamente. Lo primero, y más relevante, es curar estas heridas y luego poner en práctica los consejos que te hemos dado.

Para curar una herida en las almohadillas de tu perro, lo primero que debes hacer es lavarla con agua y jabón; debes asegurarte de que esta quede completamente limpia para evitar infecciones.

Seguidamente, aplica hielo en la zona si ves que hay inflamación. Es fundamental que lo hagas con hielo y un trapo suave para que el frío no moleste a tu perro. Además, busca algo que sea plano, pues si usas cubitos o similares, puedes causarle daño o molestias.

Por último, desinfecta la zona y aplica una gasa para proteger la herida. El yodo es el mejor desinfectante que puedes emplear con tu perro, pues no causa picazón y lo podrá tolerar muy bien. Recuerda que es como si fuera un niño… ¡Le molestará todo! Además, debes tener en cuenta que tu perro se irá moviendo, por lo que debes intentar que la gasa quede bien sujeta para que no la vaya perdiendo o se la quite.

Por último, si debes curar una quemadura, en vez de una herida, debes seguir los mismos pasos, pero aplicando una crema antibiótica. Para ello, lo mejor es acudir al veterinario, pues estas cremas que consideran medicación y solo el veterinario podrá determinar cuál es la mejor para tu perro. Como te hemos dicho antes, evitar usar tus propias cremas con tu perro, pues tu pH es diferente del suyo y puedes causarle varios problemas como pueden ser irritaciones.

Si con todos estos cuidados, las almohadillas de tu perro no se curan por completo, lo mejor que puedes hacer es llevarlo al veterinario para que este valore las heridas y te ofrezca el mejor tratamiento para tu amigo peludo.

Las almohadillas, aunque no lo parezca, son parte muy importante de tu perro. Deben estar siempre protegidas, pues cumplen con misiones muy variadas. Intenta, como te hemos dicho, que siempre estén limpias y cúralas rápidamente cada vez que veas quemaduras, heridas o grietas en ellas.

