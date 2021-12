Cómo pelar langostinos en 5 segundos, el truco definitivo

En España, los langostinos son crustáceos deliciosos y nutritivos que se consumen con frecuencia, sobre todo en Navidad, Nochevieja y año nuevo. Aunque los langostinos se pueden incoporar en muchísimas recetas, muchas veces nos apatece comerlos cocidos, acompañados tan solo de una buena mayonesa o salsa rosa.

Si eres de los que va a incluir en su menú navideño un buen plato de langostinos, gambones o cigalas, te recomendamos que eches un vistazo al truco de esta semana. Te explicamos cómo pelar este marisco de forma fácil y rápida, para que el esfuerzo que tengas que invertir en las preparaciones festivas sea el mínimo posible.

Cómo pelar los langostinos con las manos sin esfuerzo

1. Si los langostinos que vas a pelar acaban de terminar de cocinarse, espera aproximadamente 10 minutos antes de pelarlos.

2. Retuércelos para quitarles las cabezas. Sujeta la cabeza del langostino entre el dedo pulgar y el dedo índice. Con la otra mano, sujeta el cuerpo del langostino. Luego, gira las manos en direcciones opuestas y sepáralas hasta que la cabeza del langostino salga.

Si tienes problemas para retorcer la cabeza del langostino, también puedes quitarla cortándola con un cuchillo filoso.

3. Aprieta y tira para retirar las patas del langostino. Comenzando con las patas más cerca de la parte superior del langostino (donde se encontraba la cabeza), sujeta las patas entre el dedo pulgar y el dedo índice. Aprieta ligeramente para sostenerlas de manera firme y luego retira las patas del caparazón.

Repite este proceso hasta quitar todas las patas.

4. Tira del caparazón hacia atrás para retirarlo del cuerpo del langostino. Una vez que hayas retirado las patas, toma el borde del caparazón con el dedo pulgar y el dedo índice. Luego, tira del caparazón hacia arriba y sobre el cuerpo del langostino pelándolo sobre la curva a medida que avances. Una vez que hayas separado el caparazón del cuerpo, estíralo para liberarlo de la cola.

5. Tira de la cola del langostino si lo deseas para retirarla. Si la cola del langostino todavía permanece adherida después de retirar el caparazón, puedes retirarla fácilmente sujetándola con los dedos y tirándola del cuerpo. Sin embargo, si quieres una presentación más lujosa, puedes dejar las colas adheridas.

Si planeas comer los langostinos de un solo bocado, o si vas a agregarlos a una receta, probablemente debas retirarles las colas.

Dejar las colas adheridas también puede hacer que sea más fácil sujetar los langostino y mojarlos en una salsa.

6. Si no lo desvenaste antes de cocinarlo, retira la vena del langostino. Haz una hendidura en la parte trasera del langostino para exponer la vena usando un cuchillo pequeño. Luego, usa la punta del cuchillo para enterrarlo debajo de la vena y retirarla de la carne. Sujeta la vena con los dedos y tira de ella ligeramente para deslizarla fuera del langostino.

Aunque la vena del langostino es comestible, puede tener un sabor amargo.





Video del proceso:

Pelar langostinos con la mano de forma rápida y sencilla

Cómo pelar los langostinos sin ensuciarte los dedos

Es la técnica que debes usar cuando estás en una cena, en un evento o en un lugar algo más formal. Pasos a seguir:

1. Pinchar con el cuchillo

Un primer paso es pinchar el tenedor sobre la parte de atrás del langostino, lo debes hacer fuerte.

2. Cortamos la cabeza

Primero, cortamos la cabeza que en este caso se separa y no vale chuparla si estamos en una comida más formal.

3. La cola

Hacemos lo mismo con la parte de la cola, solo debemos cortarla para luego tener acceso a la parte de en medio que es donde está la carne.

4. Levantar parte del cuerpo de la gamba

Ahora debes pinchar el cuchillo sobre el centro de la gamba pero hacia la esquina. El objetivo es abrir la piel para sacar la parte interior de la carne.

5. Sacamos la parte interior

Con el cuchillo cortamos, abrimos la piel, y en ese momento cogemos el tenedor y estiramos la parte de la carne de la gamba hacia fuera. Verás como la cáscara sale sola, si lo haces con algo de maña y seguridad, y es realmente fácil retirarlo con el tenedor (sale sin ningún problema) para ir directamente a tu boca.

Es realmente sencillo hacerlo, pero para que no hagas el ridículo en medio de la cena, es mejor que practiques antes en casa. El truco es no deslizar el cuchillo de la parte central porque entonces puede resbalar y ser algo complicado. Normalmente se usa un cuchillo para cortar marisco, que no suele tener demasiada afilación pero que sirve para ello.

En general, suelen ser cuchillo y tenedor para los primeros platos o bien aperitivos, así que para el segundo o plato principal, deberemos cambiar los tenedores. Si es pescado, ha de ser fino y adaptado a ello, y si es carne, entonces otro tipo nara que se pueda cortar sin problema.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan