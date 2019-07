Cómo citar un libro con normas APA

Uno de los pocos conocimientos que necesitan tener en común la mayoría de estudiantes y profesores universitarios, además de todos aquellos que trabajan en la investigación científica y publicación de trabajos académicos en revistas científicas, son los sistemas de citación de documentación, entre los cuales uno de los más habituales es el sistema APA utilizado por la universidad de Harvard y por la casi totalidad de las facultades de humanidades y ciencias sociales del mundo.

Citar libros en APA es bastante sencillo, solo hay que atender a ciertas especificaciones que pasamos a detallar a continuación.

Pasos para citar un libro con normas APA

Cuando se utiliza un documento bibliográfico y debe reflejarse su uso en un trabajo académico, hay que recabar los siguientes datos del mismo: autor/es, año de publicación, título y subtítulo (de haberlo), edición, editorial y lugar de publicación. Normalmente esos datos pueden encontrarse total o parcialmente en las primeras páginas del libro en cuestión, aunque algunas editoriales prefieren ponerlo en las últimas páginas y es posible que en algunos libros no aparezcan todos los datos, especialmente si se trata de libros antiguos.

En todo caso, el primer paso es poner el apellido del autor, seguido de una coma, la inicial o iniciales de su/s nombre/s de pila y un punto. A continuación, entre paréntesis, se pone el año de publicación, otro punto y, tras éste, en cursiva, el título del libro y, de haberlo, su subtítulo. Luego, entre paréntesis, se pone el número de edición, seguido de un punto, la ciudad en la que se publicó, dos puntos y la editorial.

Es decir, el formato resultante sería: Apellido, A. A. (Fecha). Título. Subtítulo (nº ed.). Ciudad: Editorial.

En una cita dentro del texto, solo se pondría el apellido y la fecha, aunque se puede realizar la cita de distintas maneras:

En caso de que se vaya a citar literalmente el texto, se puede citar cómo:

Apellido (Fecha), afirma: "texto de la cita"

"Texto de la cita" (Apellido, Fecha).

Cuando no se trata de una cita literal sino de una paráfrasis o un resumen, la forma correcta es:

Según afirma Apellido (Fecha), texto parafraseado o resumido

En caso de que el libro esté firmado por pseudónimo, éste sustituye al apellido y a la inicial. En caso de que el libro sea anónimo la palabra "anónimo" cumple la función de apellido e inicial.

El número de edición ha de ponerse en el idioma en que está escrito el libro: 1ª ed. en español, 1th ed. en inglés, 1ª ed. en catalán, etc.

En caso que vayas a citar un mismo libro varias veces en APA en el mismo texto, las citas se "numeran", de manera que el lector pueda ver que el mismo autor ya ha sido citado anteriormente y así lo reconozca como una de las fuentes principales del texto. En este caso se incluye una letra (a, b, c, d…) tras la fecha en las distintas citas, por ejemplo, Apellido (Fecha a). Sin embargo, este último punto no se respeta siempre, ya que muchos autores entienden que no es necesario para que la cita sea comprensible.

Citar un libro en APA con muchos autores

Cuando un libro tenga varios autores, aunque el formato de la cita se mantiene, hay que diferenciar entre dos opciones: Si el libro tiene entre 2 y 7 autores, se suelen citar todos, separados por comas, es decir, la referencia en la bibliografía pasaría a ser:

Apellido, N., Apellido, N., Apellido, N., Apellido, N., Apellido, N. y Apellido, N. (año). Título en cursiva: subtítulo (n.º ed.). Ciudad: Editorial.

Si el libro tiene varios autores, pero uno o dos de ellos actúan como recopiladores o coordinadores del proyecto, se citan solo estos autores principales, añadiendo su función de la siguiente manera:

Apellido, N., Apellido, N. (Coords.). (año). Título en cursiva: subtítulo (n.º ed.). Ciudad: Editorial.

o

Apellido, N. (Ed.) (año). Título en cursiva: subtítulo (n.º ed.). Ciudad: Editorial.

En caso de que se trate de autores corporativos, es decir, se trate de autores que han trabajado en un proyecto conjunto en el seno de una institución, como por ejemplo en una investigación de un departamento de una universidad, hay que sustituir el nombre de los autores individuales por el de la institución, quedando de la siguiente manera:

Nombre de la corporación u organismo. (año). Título en cursiva: subtítulo (n.º ed.). Ciudad: Editorial.

En caso de que haya que citar dos autores porque se trata de un libro con un coordinador y varios autores para los distintos capítulos y queramos citar un capítulo concreto y no el libro entero, la información del capítulo se añade al principio, respetando el resto de la cita, de la siguiente manera:

Apellido autor del capítulo, N. (año). Título del capítulo: subtítulo. En N. Apellido (Coord.). Título en cursiva: subtítulo (n.º ed., p. nº a nº). Ciudad: Editorial.