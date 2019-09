Los hoteles suelen ser una parte importante del presupuesto de nuestros viajes. Y debemos tener unos mínimos de exigencias, aunque tan sólo vayamos a dormir y a ducharnos porque hemos planificado un viaje muy intenso para hacer turismo.

Ya os dimos las pautas de cómo calcular un descuento rápidamente, con ello podremos saber el ahorro y el dinero que nos hacen en las ofertas de hotel.

Cómo encontrar hoteles baratos: trucos y consejos

La primera recomendación es hacerlo siempre a través de intermediarios, ya que los hoteles tienen precios más altos en sus páginas Web, salvo que tengan alguna oferta o promoción. Lo mejor es hacer la reserva con mucho tiempo de antelación, o por el contrario, en el último momento. Hay páginas web de búsqueda de hoteles como trivago, que lanzan unas ofertas de última hora con unos precios increíblemente baratos, de plazas hoteleras que hasta la fecha no se han podido reservar.

Debes tener cuidado con ciertos hoteles que ofrecen precios de risa, pero que luego pueden salir caros, puesto que cobran a parte muchos de los servicios que ofrecen. Por ejemplo, el alojamiento es bastante asequible, pero hay que pagar otros gastos como el Wifi o el parking.

No siempre es así, pero a veces cuanto más tiempo estés en un hotel, más barata te sale la noche. Si vas a estar varios días por la misma zona, igual tiene más sentido que te quedes todas las noches en el mismo hotel y te muevas en coche. Si no vas a desayunar en el hotel, o no vas a utilizar la piscina, filtra los resultados que obtengas en las búsquedas de alojamiento, y cíñete solo al alojamiento.

Donde buscar hoteles baratos

Hay páginas web como booking.com que ofrece alojamientos muy variados, desde hoteles de grandes cadenas, a pequeños hoteles familiares, a precios más que asequibles. La mayoría de las cancelaciones de reservas son gratuitas, se paga directamente en el hotel en la mayoría de los establecimientos, y tienen un excelente servicio al cliente.

Por su parte, y si no te importa alojarte en habitaciones o casas particulares, airbnb es una red internacional de alojamientos de particulares que suelen salir a unos precios muy ajustados, y pueden funcionar como un hotel, ofreciendo desayunos y comidas, así como limpieza de habitaciones, solo que en una casa particular.

La base de datos de booking.com es inmensa, y con ofertas para todos los gustos y bolsillos, así que con toda seguridad encontrarás lo que buscas y a precios más que ajustados.

Una vez que tengamos todo el listado de hoteles, lo mejor es filtrar por precios y ya podemos ir seleccionando en función de lo que cuestan, con las opiniones y estrellas que estén siempre por encima de un 6, para no renunciar a los buenos precios, pero tampoco al confort y a la calidad. Un hotel que tenga un 7 de término medio puede ser la opción ideal en relación calidad-precio.

Lo mismo podemos hacer con airbnb aunque el concepto de alojamiento sea distinto. Filtramos por precios y por opiniones, y lo ideal es seleccionar el alojamiento que combine los mejores precios con opiniones que estén por encima del 7 en puntuación. En ambos casos, un 7 será una apuesta segura, y si la puntuación es de 8 y además tiene buen precio, esa será la opción ideal.

Lo mejor es leer detenidamente los comentarios porque a veces un hotel o un alojamiento pueden ser estupendos, pero estar en una zona peligrosa o ruidosa, y precisamente por esta razón es más barato de lo que debería ser en función de los servicios que ofrece.

Cómo buscar hoteles baratos: información relevante

A la hora de buscar un hotel o un alojamiento en una casa particular, debes leer alguna información en sus páginas Web, para asegurarte de que tienen todo lo que vas a necesitar durante su estancia. Algunos de los servicios que puedes encontrar pueden ser los siguientes:

Wifi: Suele ser necesario , incluso fundamental para muchas personas, que necesitan estar conectadas constantemente por razones de trabajo o porque les gusta reservar visitas a atracciones en la ciudad con antelación. Hoy en día, es raro el alojamiento que no ofrece Wifi en sus servicios. Tendremos que ver si es gratuito o tiene un coste adicional.

, incluso fundamental para muchas personas, que necesitan estar conectadas constantemente por razones de trabajo o porque les gusta reservar visitas a atracciones en la ciudad con antelación. Hoy en día, es raro el alojamiento que no ofrece Wifi en sus servicios. Tendremos que ver si es Desayunos: Asegúrate de que los desayunos estén bien, en función de las opiniones de otros clientes. Hay veces que por un alojamiento con desayuno vas a pagar un dineral y al final el desayuno resulta bastante frugal, por lo que conviene reservar sin desayuno, y buscar un sitio donde tomarlo.

Asegúrate de que los desayunos estén bien, en función de las opiniones de otros clientes. Hay veces que por un alojamiento con desayuno vas a pagar un dineral y al final el desayuno resulta bastante frugal, por lo que conviene reservar sin desayuno, y buscar un sitio donde tomarlo. Baños: los hoteles suelen tener los baños privados. Pero a veces esto no ocurre en los Bed and Breakfast en Gran Bretaña, o en los alojamientos de airbnb. Considera si quieres compartir cuarto de baño con personas que no conoces, o si lo mejor es reservar un hotel para disponer de tu baño particular.

los hoteles suelen tener los baños privados. Pero a veces esto no ocurre en los en Gran Bretaña, o en los alojamientos de airbnb. Considera si quieres compartir cuarto de baño con personas que no conoces, o si lo mejor es reservar un hotel para disponer de tu baño particular. Vistas. Para muchas personas es importante tener unas buenas vistas desde el hotel o el alojamiento seleccionado.

Otros servicios como los horarios de entrada y servicios de guarda maletas también son importantes. Es conveniente saber si vamos a tener que esperar mucho antes de que nos den la habitación, puesto que hay alojamientos que son muy estrictos en la hora de entrada.

En cualquier caso, siempre es importante avisar de la hora de nuestra llegada. Por otra parte, conviene saber si nos van a poder guardar las maletas el día en el que nos marchemos, aunque ya hayamos abandonado la habitación.