En España, el marisco suele consumirse en ocasiones especiales, como Nochebuena o Navidad, pero siempre podemos hacer una excepción y disfrutar de este manjar para celebrar un día especial. Por eso, te ofrecemos a continuación la receta casera de langostinos o gambones al cava.

Además de exquisito, este plato es sencillo y no tendrás que estar todo el tiempo pendiente de la cocina. Descubre cómo hacer langostinos o gambones al cava, te aseguramos que todos tus comensales acabarán chupándose los dedos con esta receta jugosa, fácil y rápida. ¡Vamos allá!

Receta casera de langostinos o gambones al cava

Antes de nada, debes saber que los langostinos son un poco más económicos que los gambones, así que puedes abaratar el coste de la receta y disfrutar de este entrante tan delicioso sin necesidad de realizar un gran desembolso.

Cocinar el marisco en el horno es una manera excelente de prepararlo, pues queda jugoso, se prepara muy rápido y solo ensuciarás la bandeja del horno y el bol donde hagas la salsa. ¡Toma nota!

Dificultad: Fácil

Tiempo total: 13 minutos

Elaboración: 5 minutos

Cocción: 8 minutos

Ingredientes para 4 personas:

250 gramos de gambones

200 ml de cava brut o seco

4 dientes de ajo

Perejil fresco

30 ml de aceite de oliva virgen extra

Sal gruesa

Una pizca de pimienta o 1/2 guindilla (opcional)

Cómo hacer langostinos o gambones al cava:

1. En primer lugar, pela y pica los dientes de ajo muy finos y colócalos en un cuenco. Lava muy bien el perejil con agua fría y escúrrelo, separa las hojas de los tallos y pícalas también finamente. Mezcla el perejil con el ajo picado, el aceite de oliva virgen extra y una pizca de sal gruesa. Remueve hasta mezclarlo todo de forma homogénea.

En caso de que utilices perejil seco para hacer langostinos o gambones al cava, solo tienes que añadir una cucharadita al ajo picado y continuar con la receta.

2. A continuación, retira los bigotes más largos de los langostinos o gambones y colócalos sobre una bandeja de horno. Extiende la picada de ajo y perejil sobre la superficie y vierte el cava con cuidado.

3. Por último, hornea durante 5 minutos a 200 ºC. Pasado este tiempo, dales la vuelta y cocina durante 3 o 4 minutos más, pero sin pasarte de 10 minutos en total. Sirve de inmediato y… ¡A disfrutar de esta receta casera de langostinos o gambones al cava!

4. La salsa que se formará con el jugo de los langostinos o gambones y el cava al hornearlos hará que necesites un buen trozo de pan para acompañarlos. Aunque otra buena idea es servirlos con salsa tártara casera, ¡el resultado es espectacular!

Ahora que sabes cómo hacer langostinos o gambones al cava, te mostramos un par de ideas para quedar como un auténtico chef. ¡No te lo pierdas!

Langostinos o gambones al cava con nata

Para elaborar esta variación de la receta casera de langostinos o gambones al cava, sigue los siguientes pasos:

1. Primero, calienta 1 taza de cava en una olla.

2. Cuando esté caliente, agrega 25 gramos de mantequilla.

3. Una vez que se haya derretido, salpimienta al gusto.

4. Por otro lado, bate en un bol 1 taza de crema de leche. Después, agrégale 1 yema de huevo y vuelve a batir.

5. Incorpora la mezcla anterior en la olla del cava y remueve sin parar hasta que la salsa esté bien caliente, pero ten cuidado porque no debe llegar a hervir.

6. Por último, introduce los langostinos en la salsa y déjalos hasta que estén bien impregnados.

Langostinos o gambones al cava con salsa de almendras

Ingredientes:

1. Comienza vertiendo 1 taza de aceite de oliva suave en un bol junto con 1 cucharada de harina, 12 almendras y 6 ajos. Tritura la mezcla, añade 1/2 botella de cava y reserva.

2. Después, incorpora los langostinos o gambones al cava en una sartén amplia. Salpimiéntalos a tu gusto y añade la salsa que habías reservado.

3. Por último, deja que se cocinen durante 15 minutos con la salsa. ¡Buen apetito!

Para un resultado óptimo, ten en cuenta que debes utilizar ingredientes de gran calidad, sobre todo con el producto principal. Por ello, nuestro consejo es que utilices un langostino bien manipulado y fresco.

Consejos para hacer langostinos o gambones al cava

- Compra langostinos lo más grandes posible, ya sean congelados o frescos, así no perderán tantas cualidades durante el proceso de elaboración.

- Cocina los langostinos siempre con piel para que conserven mejor el sabor.

- No importa si la piel de los gambones es gris azulada, blanquecina o rosada, tú fíjate que sus ojos sean negros y brillantes, pues serán un indicio de frescura. Sin embargo, no escojas langostinos verdes o marrones en caso de que sean precocidos, pues deben ser de color naranja.

- Cuanto más flexible sea el langostino, más fresco estará.

- Si tienes dudas acerca del origen del marisco, mejor que lo compres congelado.

- Los langostinos, como ocurre con otros mariscos, no deben cocinarse en exceso.

- Esta receta casera de langostinos o gambones al cava se debe cocinar justo cuando vayas a consumirla.

- Puedes acompañar los langostinos con vino blanco, cava o champán.

- Asegúrate cuando vayas a comprar el marisco que no huele mal y no hay agua escurriendo debajo, pues esto indicará que no es demasiado fresco.

- Las mejores especias para condimentar el marisco son: romero, orégano, tomillo, pimentón, perejil y pimienta. Y con un chorrito de limón también estarán espectaculares.

- Por último, los langostinos pueden servir para acompañar pescados blancos, como por ejemplo, la merluza. ¡Ya puedes hacer langostinos o gambones al plato, están de rechupete!

