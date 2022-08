Cómo hacer un bronceador casero de zanahoria y canela para ponerte morena rapido

Si eres de esas personas que quiere cuidarse y mantener una piel saludable ante la exposición solar, seguro que te interesa fabricar tu propio bronceador casero. No importa si no has fabricado bronceador casero en otras ocasiones, porque te guiaremos paso a paso, para que crees la protección solar que tu cuerpo necesita.

Hoy en día, existe la creencia de que la piel puede broncearse rápidamente cuando no se utiliza bronceador. Sin embargo, al hacer eso, en realidad se está exponiendo la piel a situaciones extremas y peligrosas con los rayos UVA y UVB.

Una exposición extrema o prolongada ante rayos ultravioletas puede afectar negativamente a tu salud. De hecho, en muchas ocasiones los rayos ultravioletas provocan:

Cataratas y cánceres oculares: estas enfermedades tardan años en desarrollarse por completo, por este motivo, conviene prevenirlas con el uso de bronceadores, gorros y gafas solares.

estas enfermedades tardan años en desarrollarse por completo, por este motivo, conviene prevenirlas con el uso de bronceadores, gorros y gafas solares. Crecimiento anormal en el ojo: Este desarrollo anormal, suele manifestarse a partir de los 20 años y es más frecuente en personas que practican deportes como el esquí o el surf.

De hecho, muchos esquiadores padecen fotoqueratitis debido a la prolongada exposición solar. Aunque hay deportes que se practican con agua, hielo o arena y también pueden ser causantes de enfermedades oculares.

A continuación, te revelaremos todos los secretos para mantener tu piel sana y alejada de estas enfermedades. ¿Empezamos?

¿Qué es mejor el bronceador o el protector?

Hace unos años se pensaba que las pieles bronceadas eran menos sanas que las pieles blancas. De hecho, se asociaba las pieles bronceadas con los trabajos de campo o la servidumbre. Sin embargo, esta ideología cambió cuando las clases altas comenzaron a realizar viajes a islas tropicales y lugares paradisíacos.

No obstante, viajar a sitios que contienen una alta exposición solar, puede ser nocivo para tu piel si no sabes qué utilizar para protegerla. Por este motivo, hemos decidido mostrarte las diferencias que existen entre bronceador y protector solar. Y además, te enseñaremos a fabricar tu propio bronceador casero, ¿qué más se puede pedir?

Bronceador

Los mejores bronceadores del mercado son los que están fabricados con productos naturales y extractos vegetales. De esta forma, los bronceadores lo que hacen es hidratar la piel para prepararla para la exposición solar. Por consiguiente, hay que destacar que los bronceadores no sirven para proteger tu piel del sol, sino que actúan como elemento preventivo ante la radiación que llega a tu cuerpo.

Por este motivo, es importante utilizar gafas de sol y otros elementos protectores como gorros, guantes, pañuelos…

¿Ingredientes para fabricar tu propio bronceador casero?

Encontrarás muchas formas de realizar un bronceador casero en Internet, pero seguro que ninguna receta es tan eficaz como el bronceador de zanahoria con canela que te enseñamos a continuación:

Para elaborar este bronceador tan solo necesitarás los siguientes ingredientes:

4 zanahorias. No hace falta que estén peladas.

4 cucharaditas de canela molida.

500 ml de agua.

1 cucharadita de miel de forma opcional.

Pasos para fabricar tu bronceador casero de zanahoria y canela

Para conseguir el mejor bronceado es necesario crear una pasta densa con las zanahorias y la canela. Para ello coloca las zanahorias y la canela en una licuadora. Es importante que el agua la vayas introduciendo poco a poco para que la masa no pierda su textura.

Por otro lado, cabe destacar que este tipo de bronceador puede utilizarse tanto en forma de crema como en pulverizador. En este caso, debes hacerlo más líquido para que la boquilla no se tapone.

Otro tipo de bronceadores caseros

Si ya has probado el bronceador de zanahoria y canela, pero no te ha convencido el resultado, puedes combinarlo con otro tipo de bronceadores caseros.

A continuación, te dejamos los bronceadores que dan mejores resultados:

Bronceador con café

Si te gusta el café, ahora es el momento de aprovechar los posos para fabricar tu propio bronceador. Tan solo necesitas disponer de:

Cafetera.

Café molido.

Agua.

Crema hidratante.

Botella pulverizadora.

Cuando hayas preparado los ingredientes, debes colocar el agua y el café molido en los depósitos correspondientes de la cafetera. Seguidamente, puedes hacer un café como lo haces normalmente.

Una vez que tengas el café en un vaso, espera a que se enfríe para mezclar la crema hidratante con él. Lo que se trata es de conseguir el tono deseado para tu piel.

Ten en cuenta que la mezcla no debe ser muy densa, pues cuando tengas el color deseado, debes introducirlo en la botella pulverizadora y rociar por todo tu cuerpo. Aunque debes hacerlo de forma uniforme para evitar que haya zonas de diferente tonalidad.

Si lo has hecho bien, verás cómo tu piel empieza a estar más bronceada que de costumbre. Aunque es un proceso poco duradero, ya que tienes que aplicarlo de nuevo pasados 10 días.

Bronceador con té negro

Lo único que necesitas para broncear tu piel con este método son:

15 bolsas de té negro.

Medio litro de agua.

Botella pulverizadora.

Cuando tengas los ingredientes preparados, puedes poner el agua a hervir e introducir las bolsas de té, para que desprendan todas sus propiedades. Es importante que las introduzcas justo en el momento de ebullición.

Del mismo modo, cuando veas que el agua ha oscurecido, puedes extraer las bolsas y esperar a que el agua se enfríe antes de introducirla en la botella pulverizadora.

Una vez que hayas llenado la botella, podrás rociar tu cuerpo con la mezcla justo antes de ponerte a tomar el sol.

Protector solar

Un protector solar sirve para prevenir que los rayos ultravioletas lleguen a la piel y causen quemaduras o enfermedades cancerígenas.

¿Sabías que si no usas protector solar tu dermis puede verse afectada por la radiación ultravioleta y provocar arrugas o manchas en la piel? Sin embargo, a diferencia de lo que piensan muchas personas, el protector solar impide el paso de la radiación ultravioleta, pero no impide que se alcance un bronceado natural y duradero.

Ahora que ya sabes las formas que hay para broncear tu piel, ¿con cuál te quedas?

Sigue los temas que te interesan